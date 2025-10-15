دیدار پوتین و الشرع در کرملین

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ طرفین در این دیدار درباره وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط روسیه و سوریه در حوزههای سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین اوضاع خاورمیانه بحث و تبادل نظر کردند.
رئیسجمهور روسیه در این دیدار گفت: کشورهای ما طی دهههای متمادی روابط ویژهای را توسعه دادهاند. ما بیش از ۸۰ سال است که روابط دیپلماتیک خود را حفظ کردهایم و این روابط در سختترین دوران برای روسیه و اتحاد جماهیر شوروی - در سال ۱۹۴۴ - برقرار شده است.
وی ادامه داد: در این مدت، روابط بین سوریه و روسیه همواره دوستانه بوده است.
رئیسجمهور روسیه گفت: ما در روسیه هرگز هیچ رابطهای با سوریه که مربوط به شرایط سیاسی یا منافع خاص ما باشد، نداشتهایم. در طول این دههها، ما همیشه منافع مردم سوریه را در نظر داشتهایم.
پوتین با بیان اینکه ما واقعاً روابط عمیقی با مردم سوریه داریم، گفت: در حال حاضر، بیش از چهار هزار جوان سوری در مؤسسات آموزش عالی در فدراسیون روسیه مشغول به تحصیل هستند؛ و من بسیار امیدوارم که در آینده آنها سهم قابل توجهی در توسعه و تقویت دولت سوریه داشته باشند.
رئیسجمهور روسیه خطاب به الشرع افزود: انتخابات پارلمانی اخیراً در سوریه برگزار شد. یک موفقیت بزرگ برای شماست، زیرا منجر به تحکیم جامعه میشود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه سوریه در حال حاضر دوران سختی را پشت سر میگذارد، برگزاری این انتخابات، روابط و تعامل بین همه نیروهای سیاسی در سوریه را تقویت خواهد کرد.
پوتین با اشاره به فعالیت کمیسیون همکاریهای مشترک روسیه و سوریه از سال ۱۹۹۳ گفت: این کمیسیون اکنون کار خود را از سر گرفته است.
وی با بیان اینکه ابتکارات جالب و مفید بسیاری در مذاکرات هیأتهای طرفین مطرح شده است، گفت: ما، به نوبه خود، آمادهایم تا هر کاری را برای اجرای آنها انجام دهیم و همچنین توافق کردیم که از طریق وزارت امور خارجه، تماسها و مشورتهای منظم را حفظ کنیم.
از طرف روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه، الکساندر نواک معاون نخست وزیر، ماکسیم اورشکین معاون رئیس دفتر اجرایی ریاست جمهوری، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور، آندری بلوسوف وزیر دفاع و ایگور کاستیوکوف رئیس اداره کل ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در این دیدار حضور داشتند.
اسعد الشیبانی وزیر خارجه و ابو قصره وزیر دفاع دولت موقت سوریه نیز جولانی را در این سفر همراهی میکنند.
