جولانی وارد مسکو شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0644\u0634\u0631\u0639(\u062c\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc) \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u062a\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0634\u062f.