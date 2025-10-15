۲۳/مهر/۱۴۰۴
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
981
981
بازدید
۷
پ
حذف صفرها از پولملی، حذف نان از سفره مردم بود
کد خبر:
۱۳۳۴۴۸۶
تاریخ انتشار:
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵
15 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۴۴۸۶
|
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵
15 October 2025
|
981
بازدید
981
بازدید
|
۷
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسام الدین آشنا
حذف صفر
پول ملی
بانک مرکزی
سفره مردم
اسکناس
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۳
انتشار یافته:
۷
ناشناس
|
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
26
پاسخ
هر کسی از مسئولیت میره کنار ، زبونش باز میشه
زمان خودشون را یادشون نیست ....
فقط بیچاره مردم
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
بیچاره مردم
ناشناس
|
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
11
پاسخ
هرگز تن نخواهند داد! بانکها پول مردم رو با این اعداد بزرگ در کارتشان گروگان گرفته و برای پرداخت وجه هم کارمزد میگیرند. اگر اسکناسهای درشت چاپ شود که من بتوانم تمام حقوق ماهیانه ام را در جیبم داشته باشم هرگز ریالی در بانک نمیگذارم و این یعنی ورشکستگی بانکها !
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
چه ربطی داره عزیز من؟
ناشناس
|
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
17
پاسخ
حالا همه تون شدید اپوزیسیون. وقتی راس کارید پدر مردم رو در میارید
ناشناس
|
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
6
پاسخ
گوش شنوایی نیسن.
ناشناس
|
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
8
0
پاسخ
این صفرها همه را کلافه کرده . اینکه یه عده ای با کم کردن صفرها مشکل دارند ، بو می دهد . به جای شش تا صفر روی اسکناس ، دو تا باشه ، ایرادش چیه ؟ در هر صورت پول جدید که باید چاپ بشه ، خب با صفر کمتر .
