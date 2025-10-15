En
حذف صفرها از پول‌ملی، حذف نان از سفره مردم بود

کد خبر: ۱۳۳۴۴۸۶
| |
981 بازدید
|
۷

حذف صفرها از پول‌ملی، حذف نان از سفره مردم بود

برچسب ها
حسام الدین آشنا حذف صفر پول ملی بانک مرکزی سفره مردم اسکناس خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
26
پاسخ
هر کسی از مسئولیت میره کنار ، زبونش باز میشه
زمان خودشون را یادشون نیست ....
فقط بیچاره مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
بیچاره مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
11
پاسخ
هرگز تن نخواهند داد! بانکها پول مردم رو با این اعداد بزرگ در کارتشان گروگان گرفته و برای پرداخت وجه هم کارمزد میگیرند. اگر اسکناسهای درشت چاپ شود که من بتوانم تمام حقوق ماهیانه ام را در جیبم داشته باشم هرگز ریالی در بانک نمیگذارم و این یعنی ورشکستگی بانکها !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
چه ربطی داره عزیز من؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
17
پاسخ
حالا همه تون شدید اپوزیسیون. وقتی راس کارید پدر مردم رو در میارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
6
پاسخ
گوش شنوایی نیسن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
8
0
پاسخ
این صفرها همه را کلافه کرده . اینکه یه عده ای با کم کردن صفرها مشکل دارند ، بو می دهد .‌ به جای شش تا صفر روی اسکناس ، دو تا باشه ، ایرادش چیه ؟ در هر صورت پول جدید که باید چاپ بشه ، خب با صفر کمتر .
