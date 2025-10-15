En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک‌ضربه کاری دیگر بر پیکر دوبلاژ ایران/این‌جای خالی چگونه پر شود؟

این‌گوینده و مدیر دوبلاژ از نگاه انحصاری قدیمی‌ترهای دوبله به این‌حرفه رنجیده‌خاطر بود و اعتقاد داشت باید درها را برای ورود جوان‌ترها، حتی زیرزمینی‌های دوبلاژ باز گذاشت تا بیایند و کار کنند. چون آینده این‌کار از آن‌ آن‌هاست و نمی‌شود دوبله را ارث پدری یک‌عده هنرمند خاص دانست.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۷۶
| |
1176 بازدید
|
۴

یک‌ضربه کاری دیگر بر پیکر دوبلاژ ایران/این‌جای خالی چگونه پر شود؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سعید مظفری گوینده و مدیر دوبلاژ دیروز سه‌شنبه ۲۲ مهر درگذشت و فقدانش ضربه کاری و مهمی بر پیکر دوبلاژ ایران است. او یکی از بازمانده‌های نسل قدیم و طلایی دوبله هستند که گویندگی‌شان باعث ماندگاری آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی بین مخاطبان ایران شده است. اگر کلینت ایستوود یا براد پیت بین فیلم‌بین‌های ایرانی محبوب هستند، علتش صدای مظفری است. به همین‌ترتیب اگر بین بازیگران ایرانی هم، بیژن امکانیان و بازیگران دیگری که روزی جوان‌های سینما را بازی می‌کردند ماندگار شده‌اند، صدای مظفری دخیل بوده است.

سعید مظفری با جنس صدای زیبا و گوش‌نواز خود، ازجمله گویندگانی بود که در گفتگو با نگارنده مطلب، درباره تاثیرپذیری و تعصب همکارانش روی نقش‌ها و بازیگران، مواضعی داشت و می‌گفت برخی همکارانش در کار دوبله، روی برخی بازیگرانی که جایشان گویندگی کرده‌اند، تعصب دارند و اگر روزی بفهمند گوینده دیگری جای آن‌بازیگران گویندگی کرده، ناراحت و دل‌آزرده می‌شوند. مظفری می‌گفت بعضی گویندگان دوبلاژ، به‌خاطر یکی‌شدن با نقش، مریض شده و رسوب روحی روانی گویندگی جای آن‌نقش تا مدت‌ها با آن‌ها می‌ماند ولی برای او فرق نمی‌کند جای چه‌کسی صحبت کند و به محض بیرون آمدن از استودیو و پایان کار در یک‌فیلم، آن‌نقش را فراموش می‌کند. 

صدای ویژه مظفری توانایی حرکت در طیف بم و خش‌دار و همچنین طیف زیرتر و جوان‌تر را داشت و در طول دهه‌ها فعالیتش جای جوانی و پیری بازیگران مشخصی گویندگی کرد که برای همه مخاطبان سینما و تلویزیون در ایران شناخته‌شده هستند. 

این‌گوینده و مدیر دوبلاژ از نگاه انحصاری قدیمی‌ترهای دوبله به این‌حرفه رنجیده‌خاطر بود و اعتقاد داشت باید درها را برای ورود جوان‌ترها، حتی زیرزمینی‌های دوبلاژ باز گذاشت تا بیایند و کار کنند. چون آینده این‌کار از آن‌ آن‌هاست و نمی‌شود دوبله را ارث پدری یک‌عده هنرمند خاص دانست. به‌خاطر همین‌نگاه بود که حدود ۱۰ سال پیش همراه زهره شکوفنده گرفتن آزمایش و سپس آموزش تعدادی از جوان‌های متقاضی ورود به دوبله را در واحد دوبلاژ صدا و سیما به عهده گرفت. حوصله و صبر مظفری در برخورد با جوان‌ترها در مصاحبه‌ ۳ ساعته‌ای که سال ۱۳۹۷ در منزلش با او داشتم، مشهود بود. 

خیلی از گویندگان و مدیران دوبلاژ قدیمی که از دهه ۱۳۴۰ تا دهه‌های ۱۳۸۰ و ۹۰ فعال بوده‌اند، رفته‌اند. رفتن منوچهر اسماعیلی، بهرام زند، جلال مقامی، رفعت هاشم‌پور، حسین عرفانی، پرویز بهرام، شهروز ملک‌آرایی، منوچهر والی‌زاده و ... در همین‌سال‌های اخیر ضربات جبران‌ناپذیری به بدنه دوبلاژ ایران زده و این‌گویندگان و مدیران دوبلاژ‌ واقعا جایگزین ندارند. رفتن سعید مظفری هم با وجود جایگاهی که در هنر و دیگر موضوعات کار دوبله داشت، جای خالی بزرگ‌تر و تاثیرگذارتری را در این‌عرصه نمایان می‌کند؛ به‌ویژه که مظفری تا همین‌اواخر مشغول به کار بود و بازنشستگی نداشت. این‌نکته هم ازجمله مواردی بود که در مصاحبه سال ۱۳۹۷ مطرح کرد و گفت دوبله، کاری است که تعطیلی و بازنشستگی ندارد. 

از قدیمی‌ها و چهره‌های ماندگار دوبله، هنوز اساتید و مهره‌های تاثیرگذاری مانده‌اند که یا کار نمی‌کنند، یا گزیده‌کارند و یا هنوز مشغول‌اند؛ محمود قنبری، خسرو خسروشاهی، نصرالله مدقالچی، غلامعلی افشاریه، محمدعلی دیباج، ناصر ممدوح، ناصر نظامی، اکبر منانی، تورج نصر، امیرهوشنگ زند، خسرو شمشیرگران، ابوالحسن تهامی، عباس نباتی، تورج مهرزادیان، زهره شکوفنده، مینو غزنوی، مریم شیرزاد، مژگان عظیمی، فریبا شاهین‌مقدم ... ازجمله این‌گویندگان و مدیران دوبلاژ هستند که فیلم و سریال‌های دهه‌های ۴۰ تا حدود ۱۴۰۰ را با صدای آن‌ها می‌دیدیم و باید فکری به‌حال آینده دوبله در روزگاری بود که ممکن است این‌مهره‌ها نباشند. 

تنها نکته دلگرم‌کننده حضور نسل میانی دوبله در این‌عرصه و فعالیت‌شان در کنار جوان‌ترهاست؛ گویندگانی مثل علی‌همت مومیوند، سعید مقدم‌منش، حسین خدادادبیگی، امیرمحمد صمصمانی، مریم رادپور، شوکت حجت، شراره حضرتی، نرگس فولادوند، فریبا رمضان‌پور و ... که روزی جوان‌ترهای گویندگان نسل دوم و سوم دوبلاژ ایران بودند، امروز دیگر در جایگاه پیشکسوتان فعال این‌حوزه ایستاده‌اند و همچنان کار می‌کنند. 

صادق وفایی

اشتراک گذاری
برچسب ها
سعید مظفری دوبله دوبلاژ مدیر دوبلاژ درگذشت گویندگی سینما
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هنرنمایی سعید مظفری در دوبله سریال اوشین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
9
پاسخ
روحشان شاد. بهترینها رفتند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
4
پاسخ
متاسفانه این جای خالی پر نخواهد شد و خالی خواهد ماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
1
پاسخ
مگه جای خالی معلمان ، پزشکان ، مهندسان و ... نسل قبل پر شد . همه چیز شده فیک و البته قبله ی نسل جدید هم شده پول .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
روحشان شاد، نمیدونم چرا وقتی خبر فوت یک هنرمند قدیمی و یک ورزشکار قدیمی، یا یکی از بستگان مخصوصا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو می‌شنوم ، انگار قسمتی از خودم هم باهاشون میره و افسرده میشم چون همه اینها بوجود آورنده خاطرات ما بودن، و احساس میکنم مثل یک صفی که رو به جلو حرکت میکنه آرام آرام داره نوبت خودم میشه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b9o
tabnak.ir/005b9o