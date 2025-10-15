قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش جزئی ۸۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۵,۳۰۲ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۴,۱۷۷ ریال رسید.
سیگنال بورسی نرخ حواله دلار
به گزارش تابناک به نقل از مهر، نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان میدهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.
جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستینبار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۰۴,۱۷۷ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، میتواند بهعنوان یک سیگنال مثبت برای شرکتهای صادراتمحور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان میدهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.
از آنجا که بسیاری از شرکتهای بورسی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حوالهای انجام میدهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشاندهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکتهاست. این رویداد میتواند زمینهساز افزایش انگیزه سرمایهگذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.
انتظار میرود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارشهای مالی فصلی شرکتها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانههای بیشتری از حرکت به سمت ارزشگذاری بالاتر نشان دهد.
این نمودار نشان میدهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.
شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۵,۳۰۲ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.
اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تکنرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
نرخ سایر ارزها
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۲۵۰۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۱ هزار و ۸۸۴ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۲۴۳۵ ریالی) به ۸۱۷ هزار و ۳۶۴ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۲۴ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۴۹۵ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۷۴۳ ریال رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
|نوع ارز
|کد ارز
|نرخ اسکناس (ریال)
|نرخ حواله (ریال)
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|دلار آمریکا
|USD
|۷۱۸,۷۷۴
|۷۲۵,۳۰۲
|۸۹
|۶۹۷,۸۳۹
|۷۰۴,۱۷۷
|۸۷
|یورو
|EUR
|۸۳۴,۳۰۷
|۸۴۱,۸۸۴
|۲,۵۰۷
|۸۱۰,۰۰۸
|۸۱۷,۳۶۴
|۲,۴۳۵
|پوند انگلیس
|GBP
|۹۵۷,۲۴۱
|۹۶۵,۹۳۴
|-۷۱۸
|۹۲۹,۳۶۱
|۹۳۷,۸۰۱
|-۶۹۶
|درهم امارات متحده عربی
|AED
|۱۹۵,۷۱۸
|۱۹۷,۴۹۵
|۲۴
|۱۹۰,۰۱۷
|۱۹۱,۷۴۳
|۲۳
|یوان چین
|CNY
|۱۰۰,۵۹۵
|۱۰۱,۵۰۹
|-۱۷۶
|۹۷,۶۶۵
|۹۸,۵۵۲
|-۱۷۱
|یکصد دینار عراق
|IQD
|۵۴,۸۷۶
|۵۵,۳۷۴
|-۹
|۵۳,۲۷۷
|۵۳,۷۶۱
|-۹
|یکصد ین ژاپن
|JPY
|۴۷۳,۵۱۸
|۴۷۷,۸۱۸
|۱,۵۱۱
|۴۵۹,۷۲۶
|۴۶۳,۹۰۱
|۱,۴۶۸
|ریال عمان
|OMR
|۱,۸۶۷,۵۸۷
|۱,۸۸۴,۵۴۸
|۳۰۸
|۱,۸۱۳,۱۹۲
|۱,۸۲۹,۶۵۹
|۳۰۰
|روبل روسیه
|RUB
|۹,۰۳۳
|۹,۱۱۵
|۹۹
|۸,۷۶۹
|۸,۸۴۹
|۹۵
|لیر ترکیه
|TRY
|۱۷,۱۸۷
|۱۷,۳۴۳
|-۴
|۱۶,۶۸۶
|۱۶,۸۳۸
|-۴
|یک هزار وون کره جنوبی
|KRW
|۵۰۲,۶۳۰
|۵۰۷,۱۹۵
|-۱,۲۸۸
|۴۸۷,۹۹۰
|۴۹۲,۴۲۲
|-۱,۲۵۰
|روپیه هند
|INR
|۸,۰۹۶
|۸,۱۷۰
|-۱۱
|۷,۸۶۱
|۷,۹۳۲
|-۱۱
|دلار کانادا
|CAD
|۵۱۱,۷۶۳
|۵۱۶,۴۱۱
|-۵۶۸
|۴۹۶,۸۵۸
|۵۰۱,۳۷۰
|-۵۵۱
|دلار استرالیا
|AUD
|۴۶۶,۵۴۱
|۴۷۰,۷۷۸
|-۱,۹۷۸
|۴۵۲,۹۵۲
|۴۵۷,۰۶۶
|-۱,۹۲۱
|فرانک سویس
|CHF
|۸۹۷,۱۵۸
|۹۰۵,۳۰۶
|۳,۶۴۳
|۸۷۱,۰۲۸
|۸۷۸,۹۳۸
|۳,۵۳۸
|کرون سوئد
|SEK
|۷۵,۳۸۹
|۷۶,۰۷۴
|-۲۴۴
|۷۳,۱۹۳
|۷۳,۸۵۸
|-۲۳۸
|کرون نروژ
|NOK
|۷۰,۷۴۲
|۷۱,۳۸۴
|-۵۰۳
|۶۸,۶۸۱
|۶۹,۳۰۵
|-۴۸۸
|کرون دانمارک
|DKK
|۱۱۱,۷۰۳
|۱۱۲,۷۱۷
|۳۲۴
|۱۰۸,۴۴۹
|۱۰۹,۴۳۴
|۳۱۵
|ریال قطر
|QAR
|۱۹۷,۴۶۶
|۱۹۹,۲۵۹
|۲۵
|۱۹۱,۷۱۴
|۱۹۳,۴۵۵
|۲۴
|ریال عربستان
|SAR
|۱۹۱,۶۷۳
|۱۹۳,۴۱۴
|۲۴
|۱۸۶,۰۹۱
|۱۸۷,۷۸۱
|۲۴
|دیناربحرین
|BHD
|۱,۹۱۱,۶۳۴
|۱,۹۲۸,۹۹۵
|۲۳۷
|۱,۸۵۵,۹۵۶
|۱,۸۷۲,۸۱۱
|۲۳۱
|دینار کویت
|KWD
|۲,۳۴۲,۴۵۵
|۲,۳۶۳,۷۲۹
|۱,۰۹۲
|۲,۲۷۴,۲۲۹
|۲,۲۹۴,۸۸۳
|۱,۰۶۲
|یکصد روپیه پاکستان
|PKR
|۲۵۴,۲۸۶
|۲۵۶,۵۹۵
|۳۱۳
|۲۴۶,۸۸۰
|۲۴۹,۱۲۲
|۳۰۴
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی آن نیست
نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلامشده شامل کارمزد نمیشود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینههای تأمین، جابهجایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت میشود. بنابراین، نرخ درجشده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمامشده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود که نرخ آن روزانه اعلام میشود.
به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری
کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ میشود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.