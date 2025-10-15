دستور جدید رئیس مجلس به نمایندگان

محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴) با تبریک روز جهانی عصای سفید و هفته نابینایان، گفت: در روزهای برگزاری جلسات جلسات علنی مجلس، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها حق مأموریت رفتن و این موارد را ندارند پس درخواست نکنند که ما در هیات رئیسه موافقت نخواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس هیچ کار و مأموریتی مهم‌تر از حضور در صحن مجلس نیست؛ لذا دستگاه‌های دولتی و نمایندگان عضو کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای سفر در روزهای برگزاری جلسات علنی، پیگیر نباشند.

رئیس مجلس همچنین درگذشت احمد نصرتی‌راد نماینده رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.