En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنگ رسانه‌ای بر سر «پادویی اسرائیل»!!

بعد از آنکه روزنامه کیهان سرمقاله مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی را پادویی برای اسرائیل خواند، با پاسخ محکمی مواجه شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۱۵
| |
649 بازدید
|
۴
جنگ رسانه‌ای بر سر «پادویی اسرائیل»!!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ این روزنامه بدون نام بردن از کیهان  نوشت: ملاحظه اظهارنظرها و توصیه‌های مختلف درباره حضور یا عدم حضور ایران در اجلاس شرم‌الشیخ مصر با موضوع امضای پیمان صلح غزه که در روزهای گذشته تقریباً فضای مجازی و صفحات مطبوعات را به تسخیر درآورده بودند و نوع مواجهه دولت با این اظهارنظرها و توصیه‌ها فارغ از اصل موضوع، حاوی پیام ارزشمندی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

اینکه افراد مختلف از جناح‌های سیاسی و همینطور فعالان سیاسی مستقل درباره لزوم حضور رئیس ‌جمهور ایران در اجلاس شرم‌الشیخ که با حضور رئیس ‌جمهور آمریکا و با موضوع خاص توقف جنگ غزه برگزار می‌شد، نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند و دولت نیز با اطلاع یافتن از این نقطه‌نظرها موضوع را در هیأت وزیران به بحث و بررسی بگذارد و به این نتیجه برسد که شرکت نکند ولی از هر اقدامی برای سرافرازی صلح حمایت و ابراز خرسندی نماید، به این معناست که در جامعه همه باید نظر خود را مطرح کنند و دولتمردان نیز بعد از اطلاع یافتن از نظرهای مختلف و با توجه به اطلاعاتی که از صحنه بین‌الملل و منطقه دارند تصمیم مقتضی را بگیرند و به آن عمل کنند.

در جامعه امروز ما آنچه مهم است همین تنوع نظرها و تصمیم‌گیری براساس جمع‌بندی مجموعه نظرها و اطلاعات است بدون آنکه هیچیک از اطراف ماجرا اصرار داشته باشند نظر خودشان عین حق است و نظر دیگران عین باطل.

هنوز هم البته در جامعه ما افرادی وجود دارند که خود و نظر خود را حق مطلق می‌دانند و دیگران را لشکریان جبهه باطل می‌پندارند. این جهالت خطرناک، که متأسفانه دامنگیر بعضی رسانه‌ها هم هست، مشکلات زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد که در گذشته تجربه‌های تلخی از آن داشتیم و در حال حاضر با اینکه در مسیر کاهش قرار دارد ولی هنوز هم اصحاب این جهالت تاریکخانه‌ای در تلاش هستند تفکر ارتجاعی خود را به جامعه بیدار دوران جریان آزاد اطلاعات تحمیل کنند.

اگر آنها هم بدون اصرار بر تحمیل، درصدد اعلام نظرات خود برآیند و بر آنچه معتقدند درست است پافشاری کنند و به مخالفین نظر خود انگ وابستگی نزنند، کار آنها نیز قابل تحسین و به نفع جامعه است. آنچه هنوز تا حدودی جامعه ایران را آزار می‌دهد فاصله‌ای است که عده‌ای از اظهارنظرکنندگان اعم از اصحاب رسانه و فعالان سیاسی و جناحی با آزاداندیشی و قائل شدن حق اظهارنظر برای دیگران دارند. این انحصارطلبی فکری بیماری خطرناکی است که باید معالجه شود.

جهان پیشرفته امروز برای منازعه بر سر مقولاتی که همه می‌توانند درباره آنها نظر بدهند و دست‌اندرکاران اجرائی نیز آزادانه تصمیم بگیرند و البته پاسخگوی آن نیز باشند، فرصتی ندارد. در ایران امروز، مشکلات بقدری زیاد است که باید همگان اولویت را به حل آنها بدهند و درباره موضوعات اختلافی بعد از اظهارنظرها سریعاً به وحدت عملی برسند. وجوه مشترک فراوانی وجود دارند که تمام افراد اطراف منازعات درباره آنها اتفاق ‌نظر دارند.

همه معتقدند رژیم صهیونیستی اشغالگر و نامشروع است و نباید کاری که موجب تأییدش شود انجام گیرد. همه معتقدند بهترین راه برای حل اختلافات با غرب، راه دیپلماسی است. همه معتقدند برای حفاظت از تمامیت ارضی و اعتبار بین‌المللی ایران باید با تکیه بر همبستگی ایستادگی کرد. همه معتقدند در مذاکرات و تعاملات سیاسی، منافع ملی خط قرمز است و در هر حال باید صیانت شود.

با وجود اینهمه وجوه مشترک، دامن زدن به منازعات که وقت، توان و امکانات کشور را به هدر می‌دهد کار عاقلانه‌ای نیست. اگر حضور در فلان اجلاس ممکن است باعث تضعیف ایران شود می‌توان دیپلماسی را از نقطه دیگری دنبال کرد که با این مشکل مواجه نباشد. مردم ایران به میزانی از بلوغ سیاسی رسیده‌اند که بتوانند آزادانه از انحصارطلبی‌های فکری عبور کنند. اکنون نوبت جناح‌ها و فعالان سیاسی است که با کنار گذاشتن این خصلت منفی، بلوغ فکری خود را به اثبات برسانند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان روزنامه جمهوری اسلامی سیاست خارجی خبر فوری شرم الشیخ جنگ غزه مذاکرات
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موضع‌گیری جدید وزیر خارجه مصر درباره غزه
هشدار به افراطیون: خروج از NPT، تله دشمن است
حمله تند روزنامه اصولگرا به ظریف
کیهان: روحانی و ظریف را برای مذاکره بفرستید!
حمله به عراقچی: در شرم‌الشیخ حرف می‌زدید نه اینجا
حمله کیهان به روزنامه جمهوری اسلامی درباره اینترنت
استقبال روزنامه جمهوری اسلامی از مذاکره با آمریکا
اتهام سنگین کیهان به روزنامه جمهوری اسلامی!
ایران قرار نیست خودش را به کسی ثابت کند!
جمهوری اسلامی: ماشه‌سازها مذاکره نکنند
عراقچی: مسئولیت مذاکرات با وزارت خارجه خواهد بود
توافق ایران و آمریکا ارتباطی به پرونده‌های دیگر ندارد
اعتراض شدید‌اللحن به تعرض چین به جزایر سه‌گانه ایرانی
نام ایران از پیش‌نویس قطعنامه آمریکا حذف شد
با سیاست‌های قبلی در مذاکرات به نتیجه نمی‌رسیم
کیهان: دولت، قید مذاکرات را بزند
کیهان : مذاکرات به تعویق می‌افتد و دلار بالا می‌رود
انتقاد حسین شریعتمداری از مسیح مهاجری
کنایه یک روزنامه به حجت الاسلام صدیقی
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به انتقادات کیهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
اینها روزنامه راه انداختن مواضع خودشون رو به مردم بفروشن

روزنامه چاپ میکنن جواب همدیگرو بدن

وگرنه نظراتشون برای هیچکی مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
با رفتار ترامپ نشست شرم شیخ تبدیل به یک مضحکه سیاسی شد...آخه شرکت در این نشست چه سودی برای ایران داشت؟ عقلم خوب چیزیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
کیهان افسار گسیخته و به هرکس حمله می کند و این نشانه ضعف منطق او است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
این کیهان چقدر به کلمه پادو علاقه دارد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8p
tabnak.ir/005b8p