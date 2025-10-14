رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عدالت باید در همه عرصه‌ها به‌صورت عملی و ملموس تحقق یابد، گفت: عدالت باید در عمل و رفتار انسان تجلی پیدا کند؛ می‌گویند اگر عبارتی در نماز را به شکل خاصی ادا نکنیم، نماز مشکل دارد، در حالی که وقتی ظلم می‌کنیم، کل نمازمان باطل است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، در همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» که صبح امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۴، در سالن همایش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، از تلاش‌ها و جمع‌بندی‌های حاضرین درباره عدالت، قدردانی و آن را بسیار با ارزش توصیف کرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: باور دارم که عدالت، اصل و پایه تمامی آموزه‌های دینی و اقدامات اجتماعی است و پیامبران برای تحقق عدالت مبعوث شدند، اما در شرایط کنونی، دغدغه واقعی عدالت در جامعه به‌طور کامل محقق نشده است.

پزشکیان با اشاره به نمونه‌هایی از بی‌عدالتی در نظام سلامت گفت: خدمات درمانی در نقاط مختلف کشور به شکل نابرابر ارائه می‌شود؛ در حالی که در تهران و شهر‌های بزرگ خدمات درمانی پیشرفته در دسترس است، در برخی شهر‌های کوچک و دورافتاده، امکانات محدود و هزینه‌ها بالا است. آموزش و پرورش نیز با چالش‌های مشابهی مواجه است و تلاش برای توسعه و تجهیز مدارس، ارتقای استاندارد‌های آموزشی و جبران کاستی‌ها، فرآیندی طولانی و دشوار است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از رفتار‌ها و اقدامات موجود در کشور، به رغم سخنان زیبای عدالت‌محور، در عمل غیرعادلانه است و باید این تضاد میان گفتار و رفتار اصلاح شود، افزود: خداوند فرمان به اجرای عدالت می‌دهد و انسان موظف است در قضاوت‌ها و تعاملات خود با دیگران، چه موافق و چه مخالف، انصاف را رعایت کند. منیت شخصی، وابستگی به گروه، جناح و موقعیت اجتماعی نباید مانع اجرای عدالت شود و هر گونه انکار این حقیقت، مانند انکار روشنایی روز است.

مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه عدالت باید در توسعه شهری، دانشگاهی، مدیریتی و اجتماعی و همه عرصه‌ها به‌صورت عملی و ملموس تحقق یابد، تصریح کرد: عدالت باید در عمل و رفتار انسان تجلی پیدا کند؛ می‌گویند اگر عبارتی در نماز را به شکل خاصی ادا نکنیم، نماز مشکل دارد، در حالی که وقتی ظلم می‌کنیم، کل نمازمان باطل است. رعایت انصاف و پرهیز از ظلم، نه صرفاً در گفتار و رفتار، بلکه در صحت اعمال دینی مانند نماز، شرط لازم برای پایبندی به اصول عدالت و سلامت اخلاقی فرد است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت پایبندی به اصول دینی خاطرنشان کرد: اجرای عدالت نیازمند همکاری، همدلی، باور و اعتقاد است و افراد نباید تحت تأثیر هوای نفس یا منیت شخصی از مسیر صحیح عدل منحرف شوند.

پزشکیان با استناد به آیات قرآن و تعالیم حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، تأکید کرد: انسان باید همواره پیرو کتاب و سنت باشد و هوای نفس خود را کنترل کند تا از ضلالت و ناعدالتی در جامعه جلوگیری شود. هرگونه رفتار غیرعادلانه، حتی اگر در ظاهر کوچک باشد، نتیجه‌ای جز انحراف از مسیر درست و باطل شدن اعمال نخواهد داشت.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش، با تأکید بر اهمیت اصول بنیادین عدالت گفت: رعایت انصاف و برخورد منصفانه با همه اقشار جامعه، چه افراد مورد پذیرش و چه مخالفان، اساس تحقق عدالت است. در عموم موارد، مقصر مشکلات مردم، تصمیم‌گیران هستند و بی‌توجهی به این اصول باعث شکل‌گیری نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. اقامه عدل در جامعه، نور چشم حاکمان و مردم است و آزادی، ارتباطات، برادری و انصاف را در بر می‌گیرد.

پزشکیان در ادامه بر اهمیت اجرای عدالت در مکانیسم‌های پرداخت و پاداش تأکید کرد و اظهار داشت: پرداخت‌ها نباید بر اساس برابری صرف، بلکه باید متناسب با عملکرد افراد باشد. یکی از چالش‌های موجود در کشور، پرداخت برابر به کسانی است که کار کرده و کسانی که کار نکرده‌اند؛ این امر خود مصداق بی‌عدالتی و ظلم است و موجب کاهش انگیزه افراد کارآمد و تشویق افراد غیرمتعهد می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به محدودیت‌ها و ناترازی‌های منابع کشور، به ضرورت مدیریت صحیح مصرف آب، برق، گاز و منابع طبیعی پرداخت و گفت: توسعه بدون رعایت عدالت با طبیعت و منابع، عواقب زیست‌محیطی و اجتماعی به دنبال دارد. بی‌عدالتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی باعث آسیب به زمین و جامعه می‌شود و انسان باید در تعامل با طبیعت انصاف را رعایت کند تا آینده کشور و نسل‌های بعدی تضمین شود.

پزشکیان همچنین عدالت را اصل بنیادی فرهنگ و باور انسانی دانست و تصریح کرد: تمام امامان و شخصیت‌های دینی برای عدالت تلاش کرده‌اند و ریشه هرگونه توسعه و پیشرفت پایدار، رعایت این اصول است.

رئیس جمهور با بیان اینکه با همکاری، همدلی و انسجام، می‌توان بحران‌ها را پشت سر گذاشت و عدالت را به صورت عملی در جامعه پیاده کرد، در پایان سخنان خود از همگان خواست که دانش و توان خود را برای خدمت به کشور به کار گیرند و اظهار داشت: کسی که می‌داند و می‌تواند، باید وارد عمل شود تا از این بحران‌ها عبور کنیم و کیفیت عبور موفق ما از این بحران‌ها بر اساس میزان اجرای عدالت تحقق خواهد یافت.