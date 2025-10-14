En
دستگيری هشت گروگانگير مسلح در چابهار

سردار جوکار فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان گفت: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری یکی از شهروندان در یکی از مناطق چابهار، بلافاصله پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۳۳
| |
4 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ با بررسی‌های صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس مشخص شد گروگان گیران، فرد گروگان رفته را با انگیزه اختلاف مالی ربوده و در منطقه‌ای نامعلوم مخفی کردند.

با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته و هدایت عملیاتی توسط فرمانده انتظامی چابهار و بهره گیری از شیوه، شگرد‌های خاص پلیسی، ماموران موفق به شناسایی محل مخفیگاه گروگان گیر‌ها شده و پس از اخذ نیابت قضایی طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آنها را در محل دستگیر، فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان با بیان این که از مخفیگاه متهمان تعداد سه قبضه سلاح کلاشینکف به همراه هفت تیغه خشاب و ۱۵۶ عدد فشنگ جنگی، تعداد ۲ قبضه سلاح کلت کمری به همراه پنج تیغه خشاب و ۷۶ عدد تیر جنگی و ۲عدد بیسیم دستی، کشف شد ادامه داد: متهمان دارای ۲ دستگاه خودروی سواری بوده که در بازرسی از آن مقدار تقریبی سه کیلو گرم انواع مخدر که به صورت ماهرانه‌ای جاساز و پنهان کرده بود کشف، ضبط شد.

مسلح چابهار گروگانگیران پلیس سلاح کلت کمری گروگان
