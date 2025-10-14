دستگيری هشت گروگانگير مسلح در چابهار

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ با بررسی‌های صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس مشخص شد گروگان گیران، فرد گروگان رفته را با انگیزه اختلاف مالی ربوده و در منطقه‌ای نامعلوم مخفی کردند.

با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته و هدایت عملیاتی توسط فرمانده انتظامی چابهار و بهره گیری از شیوه، شگرد‌های خاص پلیسی، ماموران موفق به شناسایی محل مخفیگاه گروگان گیر‌ها شده و پس از اخذ نیابت قضایی طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آنها را در محل دستگیر، فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان با بیان این که از مخفیگاه متهمان تعداد سه قبضه سلاح کلاشینکف به همراه هفت تیغه خشاب و ۱۵۶ عدد فشنگ جنگی، تعداد ۲ قبضه سلاح کلت کمری به همراه پنج تیغه خشاب و ۷۶ عدد تیر جنگی و ۲عدد بیسیم دستی، کشف شد ادامه داد: متهمان دارای ۲ دستگاه خودروی سواری بوده که در بازرسی از آن مقدار تقریبی سه کیلو گرم انواع مخدر که به صورت ماهرانه‌ای جاساز و پنهان کرده بود کشف، ضبط شد.