در دیدار دوستانه در دبی؛

ایران ۲-۰ تانزانیا؛ ترک عادت تیم ملی در آل راشد/ برد بدون طارمی

تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه به مصاف تانزانیا رفت و توانست در این بازی به پیروزی برسد.
ایران ۲-۰ تانزانیا؛ موتور تیم ملی در آل راشد روشن شد

دیدار تیم‌های ملی ایران و تانزانیا با برتری دو گله شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ در دومین بازی دوستانه خود در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تانزانیا رفت که این دیدار در با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

امیرحسین حسین‌زاده (دقیقه ۱۷ - پنالتی) و محمد محبی (دقیقه ۲۶) گل‌های ایران را به ثمر رساندند. تیم ملی پس از حضور در تورنمنت پرانتقاد کافا، شکست مقابل ازبکستان و سپس شکست مقابل روسیه در فیفادی فعلی، ترک عادت کرد و یک پیروزی به دست آورد. آن هم در دیداری که مهدی طارمی در این دیدار حضور نداشت.

ایران ۱-۰ تانزانیا؛ حسین زاده گلزن جدید قلعه نویی

دقیقه ۱۷: امیرحسین حسین زاده از روی نقطه پنالتی برای تیم ملی ایران موفق به گلزنی شد. محمد محبی درون محوطه جریمه تانزانیا سرنگون شد و داور این دیدار در سوت خود به نشانه اعلام پنالتی برای ایران دمید تا حسین زاده که مقابل روسیه هم برای تیم ملی گلزنی کرده بود موفق به باز کردن دروازه یعقوب سلیمان شود تا شاگردان قلعه نویی یک بر صفر پیش بیافتند.

ایران ۲-۰ تانزانیا؛ موتور تیم ملی در آل راشد روشن شد

دقیقه ۲۶: محمد محبی روی پاس کسری طاهری موفق شد گل دوم را هم به تانزانیا تحمیل کند تا نتیجه دو برابر شود. او با شوتی سرکش از درون محوطه جریمه دروازه سلیمان را گشود تا برتری تیم ملی را تثبیت کند.

دقیقه ۴۰: کسری طاهری به علت مصدومیت از ترکیب تیم ملی خارج شد تا محمد جواد حسین نژاد جایگزین این بازیکن شود.

ترکیب ایران: پیام نیازمند، شجاع خلیل‌زاده، امین حزباوی (علی نعمتی)، میلاد محمدی، دانیال اسماعیلی‌فر، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس (علی علیپور)، مهدی هاشم نژاد (اللهیار صیادمنش)، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده (محمد قربانی) و کسری طاهری (محمد جواد حسین نژاد)

ترکیب تانزانیا: یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا

تیم ملی تانزانیا در حال حاضر در رتبه ۱۰۷ جهان قرار دارد و در آخرین دیدارش یک بر صفر مقابل نیجر شکست خورد.

تیم ملی فوتبال ایران جمعه ۲۳ مهرماه در نخستین دیدار دوستانه فیفادی به مصاف روسیه رفت که با نتیجه ۲ بر یک مقابل این تیم شکست را متحمل شد.

امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال ایران فوتبال ایران تانزانیا جام جهانی ۲۰۲۶
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
از تاج و نبی تا عراقچی؛ جام‌جهانی سیاسی یا سیاست پیشگیری از سنگ‌اندازی آمریکا
ازبکستان یک - ایران صفر؛ سر خوردن جام در ثانیه‌های پایانی/ قلعه‌نویی رفوزه شد
واکنش قلعه‌نویی به حضور رئیس فیفا در رختکن
تیم ملی با این شرایط شانسی در جام جهانی ندارد!
همه اشتباه می‌کردیم جز تاج و قلعه‌نویی؛ کافا تورنمنت بسیار مهمی بود!
تفاوت معنادار عملکرد طارمی در کافا و لیگ یونان؛ یک رمزگشایی ساده!
مهدی قایدی تا ۸ هفته از میادین دور خواهد بود
سقوط ایران در رنکینگ جدید فیفا
دستیار مورینیو در کادرفنی تیم ملی ایران؟
پروین: در پرسپولیس هیچ نقشی ندارم/ جای درویش بودم می‌رفتم
مذاکره نهایی با دستیار ایتالیایی قلعه‌نویی
چرا دستیار ایتالیایی قلعه‌نویی به ایران نیامد؟
بسته شدن مسیر تیم‌ ملی در روسیه با پهپادها
حرکات موزون روس‌ها قلعه‌نویی را به وجد آورد
قلعه‌نویی: آماده خنثی کردن نقاط قوت حریفیم
محبی: روسیه را به‌ خوبی می‌شناسم
روسیه و تانزانیا حریفان تیمی که رویا دارد؛ «ناآماده‌سازی» تیم‌ملی با دیپلماسی ضعیف ورزشی
روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی
بازی دوستانه تیم ملی مقابل مصر در هاله‌ای از ابهام/ ایران به مصاف کیپ‌ورد می‌رود
امیر قلعه‌نویی پس از شکست مقابل روسیه: از عملکرد تیمم رضایت دارم
دو درخواست فوتبالی؛ انحلال همیشگی فوتبال و اخراج قلعه‌نویی!/ کدام یکی شدنی است؟
جمله تکراری قلعه‌نویی قبل از مصاف با حریفان/ از افغانستان تا روسیه؛ عجب تیم با برنامه و قدرتمندی!
ملی‌پوشان به امارات رسیدند
زمان و محل بازی ایران و تانزانیا مشخص شد
رنگ پیراهن ایران و تانزانیا مشخص شد
حضور حشمت مهاجرانی در اردوی تیم ملی
بازی دوستانه یا تدارک کنایه با عملکرد قلعه‌نویی و شاگردانش؛ با این تیم ملی آبروبَر چه کنیم!
قلعه‌نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
نکاتی جالب از تانزانیا حریف امشب تیم ملی؛ آنها خود را ایرانی می‌دانند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
1
7
پاسخ
خیلی متفاوت بود نه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
1
12
پاسخ
تیم ۱۰۷جهان که در ۵بازی آخر فقط ۱گل زده و بردی نداشته،،،این افتخار ه؟؟
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
1
7
پاسخ
به به چه ترکیبی؟ سرمربی بعد ۵ سال هنوز دنبال یه ترکیب خوب تو تیم ملی میگرده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
9
پاسخ
ژاپن با برزیل،کره جنوبی با پاراگویه و ایران با.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
10
پاسخ
واقعا جای تاسف داره در این شرایط چه حیف و میلی می شه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
بازی با انگولا کی ء
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
با تیم های رده خارج قهرمانی لذت ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
تیمی که در ۵بازی گذشته بازنده بود و فقط یکبار گل زده بود درباری ۶هم بازنده و بدون گل
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
خخخخخخخ
این تیم و سرمربیش حتی بدرد جام آسیا هم نمیخوره
تعداد اشتباهات تیم واقعا بالاست.
دقت پایین، سرعت کم، عدم توانایی دریبل نفر به نفر با وجود ضعف بازیکنان حریف و عدم بازی تیمی و....

تیم تانزانیا در حد تیم های لیگ دوم ایران هست.
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
1
پاسخ
خسته نباشی...... !!!
ژاپن سه به دو برزیل رو میبره
کره ۲ به هیچ پاراگویه رو میبره
ما هم تانزانیا تیم ۱۰۷ فیفا رو میبریم دو به صفر تازه یک گلشم پنالتی بود
زیر نویس برد تیم ملی در تلویزیون فراموش نشود!!
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۰ نظر)
