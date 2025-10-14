En
برپایی نمایشگاه عکاس فلسطینی در بغداد

نمایشگاه عکاس فلسطینی محمود ابوحمداء روز گذشته ۲۱ مهرماه در بیت الجمال بغداد افتتاح شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۹۶
| |
274 بازدید

برپایی نمایشگاه عکاس فلسطینی در بغداد

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، نمایشگاه عکاس فلسطینی محمود ابوحمداء با نام «مالَم یشاهد» عصر روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در بیت الجمال بغداد با حضور جمعی از هنرمندان، علاقه‌مندان و مسئولان عراقی از جمله مُهنّد حسین «إعلام حشد الشعبی»، أحمد الفُکیکی «جمعیة المصورین العراقیین»، محمد الامی «رئیس تجمع فنانون العراق» افتتاح شد.

آثار این نمایشگاه  که در دوران نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم غزه در دو سال اخیر خلق شده‌اند، به زندگی کودکانی اختصاص دارد که با تمام رنج ها، محدودیت ها و صدمات جسمانی حاصل از جنگ به یکدیگر امید می‌دهند.

هر کدام از ۵۷ اثر نمایشگاه «مالَم یشاهد» داستانی منحصربه‌فرد دارند، مثلاً در یکی از این آثار که با ابعاد دیواری به نمایش درآمده است، پسری با دست‌های قلم شده از بازو دیده می‌شود که دوربینی به گردن دارد. وی نوجوانی است که به عکاسی علاقه زیادی داشت و بالاخره پس از تهیه دوربین، توسط بمب‌های اسرائیلی دست‌های خود را از دست داد.

برپایی نمایشگاه عکاس فلسطینی در بغداد

خانه عکاسان ایران پس از  خرید مستقیم حقوق انتشار آثار این نمایشگاه از ابوحمداء، آنها را در این نمایشگاه به معرض فروش گذاشته است و قصد دارد عوایدش را به کمک به مردم غزه اختصاص دهد. این نمایشگاه، یکی از معدود نمایشگاه‌های اختصاصی از یک عکاس ساکن غزه است که تصویری زنده و واقعی از قلب غزه در طوفان الاقصی ارائه می‌دهد و به دلیل ماهیت منحصربه‌فرد و مستند خود در سطح جهان کم‌نظیر است.

عکس‌های ابوحمداء با ترکیبی هنرمندانه از تکنیک، نور و احساس، تصویری بی‌واسطه از تأثیرات انسانی بحران در غزه ارائه می‌دهند.

او درباره آثارش می‌گوید: کار من در عکاسی فراتر از ثبت تصاویر است؛ سفری است برای کشف راز روح پنهان در هر گوشه و تلاشی است برای در آغوش کشیدن زیبایی‌ای که در این زمین می‌تپد.

برپایی نمایشگاه عکاس فلسطینی در بغداد

 

نمایشگاه عکس عکاس فلسطین بغداد مقاومت اسلامی
