تصاویری از تشییع پیکر محمد کاسبی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631\u060c \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f2 \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n