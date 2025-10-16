برخی خوراکیهای سالم حاوی ترکیباتی مانند اگزالات و کلسیم ممکن است خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش دهند. در این مطلب به معرفی این خوراکیهای مضر برای سلامت کلیهها میپردازیم.
به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ کلیهها گاهی اوقات دچار انباشت رسوبات سخت معدنی به نام سنگ کلیه میشوند. این سنگها میتوانند دردناک و در برخی موارد منجر به عوارض سلامتی جدی شوند.
رژیم غذایی نقش بسیار مهمی در مدیریت خطر سنگ کلیه دارد، اما جالب است بدانید که برخی از غذاهایی که به طور معمول برای سلامتی مفید تلقی میشوند، ممکن است خطر سنگ کلیه را افزایش دهند. این غذاها حاوی ترکیباتی نظیر اگزالات، پورین و کلسیم هستند که سنگسازی را تحریک میکنند. در ادامه به معرفی پنج خوراکی سالم میپردازیم که ممکن است باعث ایجاد سنگ کلیه شوند.
اسفناج: سبزیای مقوی، اما خطرناک برای کلیه!
اسفناج یکی از سبزیجات پرخاصیت و حاوی مواد مغذی همچون آهن، ویتامینها و آنتیاکسیدانها است. این سبزی اغلب در تهیه سوپ یا آش مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، میزان بالای اگزالات موجود در اسفناج میتواند خطر ابتلا به سنگ کلیه اگزالات کلسیم را افزایش دهد. این ترکیب با کلسیم موجود در ادرار ترکیب شده و سنگ ایجاد میکند. افرادی که سابقه سنگ کلیه داشتهاند، باید مصرف اسفناج را کنترل کنند و برای کاهش جذب اگزالات، غذاهای غنی از کلسیم را در برنامه غذایی خود بگنجانند.
آجیل و کره آجیل: میانوعدهای سالم، اما سنگساز
آجیلها مانند بادام، بادام هندی و بادام زمینی، دارای مواد مغذی از جمله چربیهای سالم، پروتئین و فیبر هستند و بهعنوان میانوعدهای محبوب شناخته میشوند. اما از سوی دیگر، سطح بالای اگزالات موجود در آجیلها میتواند برای افراد حساس خطرساز باشد. مصرف بیش از حد آجیلها و فراوردهای مانند کره آجیل، احتمال سنگ کلیه را افزایش میدهد. افراد مبتلا به سنگ کلیه باید آجیلها را با احتیاط مصرف کنند، هرچند مصرف معقول آن ضرری ندارد.
چغندر: گیاهی مفید با خطر مخفی
چغندر یا ریشه این گیاه، به دلیل داشتن خواص آنتیاکسیدانی مختلف، در ارتقا سلامت قلب و کبد موثر است. اما محتوای بالای اگزالات در این گیاه میتواند با مصرف زیاد، سطح اگزالات ادرار را افزایش دهد و در نهایت منجر به سنگ کلیه اگزالات کلسیم شود. به خصوص آب چغندر میتواند غلظت بالایی از اگزالات را وارد کلیهها کند. افراد باید مصرف چغندر را کاهش داده و آن را در وعدههای غذایی حاوی کلسیم مصرف کنند تا جذب اگزالات کمتر شود.
شکلات تلخ و کاکائو: طعم لذیذ، اما نیازمند اعتدال
شکلات تلخ و پودر کاکائو حاوی ترکیبات مفیدی همچون آنتیاکسیدانها هستند که میتوانند سلامت قلب و حتی خلقوخو را بهبود بخشند. اما به دلیل محتوای بالای اگزالات، مصرف زیاد این محصولات احتمال ایجاد سنگ کلیه اگزالات کلسیم را افزایش میدهد. افرادی که سابقه سنگ کلیه داشتهاند، باید مصرف شکلات را محدود کنند. البته مصرف بهاندازه و گاه به گاه شکلات مشکلی ایجاد نمیکند.
چای سیاه: نوشیدنی محبوب با عوارض غافلگیرکننده
در میان نوشیدنیهای محبوب در ایران، چای جایگاه ویژهای دارد. چای سیاه حاوی آنتیاکسیدانهایی است که به عملکرد قلب و مغز کمک میکند. اما میزان بالای اگزالات در چای سیاه میتواند سبب افزایش دفع اگزالات در ادرار شود. این قضیه افراد دارای سابقه سنگ کلیه را دچار چالش میکند. توصیه میشود کسانی که دچار این مشکل هستند از مصرف بیش از حد چای سیاه پرهیز کرده و گزینههایی مانند چای سبز یا گیاهی را جایگزین کنند.