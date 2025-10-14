رهن یک واحد زعفرانیه، قیمت چند خانه در تهران؟!

بررسی آگهیهای اجاره پنتهاوس در منطقه 1 و 2 تهران نشان میدهد برخی از واحدهای لوکس با مبالغی بیش از ۵۰ میلیارد تومان بهصورت رهن کامل عرضه شدهاند. برای مثال ویلایی 2500 متری با حیاطی 700 متری و مشجر و نوساز، با 60 میلیارد تومان رهن کامل عرضه شده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ آپارتمانی دیگر واقع در خیابان فرشته، با 580 مترمربع زیربنا و نوساز، دارای متریال وارداتی و امکانات و مشاعات خاص، با 65 میلیارد تومان رهن کامل آگهی شده است.
در محله دروس، آپارتمانی 1520 متری و نوساز با 76 میلیارد تومان رهن کامل و در شهرک غرب، ویلایی با 1200 مترمربع ، دارای روف گاردن، سونا و جکوزی، با 50 میلیارد تومان رهن کامل اجاره داده میشود البته در آگهی قید شده است که «این ویلا هم برای زندگی سه خانواده و هم برای اقامت و میزبانی هلدینگها و شرکتها گزینهای ایدهآل است.»
در محله زعفرانیه، آپارتمانی 900 متری و دوبلکس در زمینی 1800 متری و 14 سال ساخت، با 60 میلیارد تومان رهن کامل و آپارتمانی پنتهاوس در این محله، با 1050 مترمربع زیربنا و تمام امکانات، با 160 میلیارد تومان رهن کامل و پنت هاوسی دیگر در زعفرانیه، با 980 مترمربع مساحت و دارای امکانات و مشاعات خاص، با 110 میلیارد تومان رهن کامل اجاره داده میشود.
اما با مبلغ رهن کامل یک پنتهاوس در زعفرانیه، چند واحد مسکونی میتوان خرید؟ برای پاسخ به این پرسش، مبلغ رهن کامل گرانترین آگهی پنتهاوسی را مبنای محاسبه قرار میدهیم.
از شرق و جنوب تهران تا غرب و مرکز پایتخت
بررسیهای خبرنگار اقتصادنیوز نشان میدهد با ۱۱۰ میلیارد تومان ـ معادل بودجه رهن کامل یک سال یک پنتهاوس ۹۸۰ متری در زعفرانیه ـ میتوان در شرق تهران، در محله سبلان، ۲۷ واحد آپارتمان ۶۰ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری را با قیمت هر واحد ۴ میلیارد تومان خرید.
همچنین در محله نارمک، میتوان ۱۱ واحد آپارتمان ۸۰ تا ۹۰ متری با همین امکانات را به قیمت هر واحد ۱۰ میلیارد تومان خریداری کرد.
در مرکز تهران، در محله جیحون، با این مبلغ میتوان ۳۱ واحد آپارتمان ۴۰ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری را با قیمت هر واحد ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرید.
در محله یوسفآباد نیز امکان خرید ۷ واحد آپارتمان ۱۰۰ تا ۱۱۰ متری دارای امکانات مشابه، با قیمت هر واحد ۱۵ میلیارد تومان وجود دارد.
در جنوب تهران، در محله نازیآباد، میتوان با همین مبلغ ۲۲ واحد ۷۰ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری را به قیمت هر واحد ۵ میلیارد تومان خرید.
در محله خانیآباد نیز این مبلغ برای خرید ۲۷ واحد آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ متری با امکانات مشابه و قیمت هر واحد ۴ میلیارد تومان کافی است.
در غرب تهران، در محله پونک، این بودجه امکان خرید ۱۵ واحد ۶۰ تا ۷۰ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری را با قیمت هر واحد ۷ میلیارد تومان فراهم میکند.
در محله شهران نیز میتوان ۱۵ واحد آپارتمان ۵۰ تا ۶۰ متری دارای این امکانات را با قیمت هر واحد ۷ میلیارد تومان خریداری کرد.