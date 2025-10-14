En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتباع غیر مجاز هم می‌توانند دیه دریافت کنند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: پرداخت دیه به زیان‌دیده، اولیای ‌دم وی و یا قائم‌مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه‌کننده دیه ملازمه‌ای ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۲۷
| |
377 بازدید
|
۳
اتباع غیر مجاز هم می‌توانند دیه دریافت کنند؟

به گزارش تابناک؛ قوه قضائیه در رابطه با امکان پرداخت دیه به اتباع، نظریه‌ای صادر کرده که متن سوال و پاسخ آن در این باره به شرح زیر است:

با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی؛ آیا بین اقامت مجاز یا غیر مجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیر مجاز حاکم نمی‌دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

پرداخت دیه به زیان‌دیده، اولیای دم وی و یا قائم‌مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه‌کننده دیه ملازمه‌ای ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غیر مجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضائی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از این‌که مسئول پرداخت دیه، بیت‌المال و یا مرتکب جرم باشد؛ همچنانکه واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیان‌دیده، ولی یا اولیای دم و یا قائم‌مقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتباع غیرمجاز دیه اولیای دم تبعه
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور کارت‌ملی اتباع افغان در تهران متوقف شد
وقتی قرآن، مجوز ورود بدون ویزای اتباع می‌شود!
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
5
پاسخ
به ما چه
اتباع
یکی از اتباع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
6
پاسخ
آخ جون ! میریم برای تشکیل باند تصادفات ساختگی !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
آره درآمدش از موبایل قاپی و گروگان گیری و اخاذی بیشتره، خیلی هم امن تر ومطمئن تره
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۹ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005b5n
tabnak.ir/005b5n