واکنش ایران به ازسرگیری مذاکرات با تروئیکای اروپایی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0634\u06cc\u0646\u0647\u0648\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u06cc \u0633\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc (\u0628\u0631\u06cc\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u060c \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647\u060c \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646) \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u062a\u0645\u0627\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u06af\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627 \u0641\u0627\u0642\u062f \u00ab\u062d\u0633\u0646 \u0646\u06cc\u062a\u00bb \u0627\u0633\u062a.