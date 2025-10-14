زنان دو برابر مردان ژن افسردگی دارند!

تحقیق جدید محققان استرالیایی نشان میدهد زنان از نظر ژنتیکی در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به افسردگی بالینی نسبت به مردان قرار دارند. این یافته میتواند نحوه درمان اختلال افسردگی در زنان را تغییر دهد.
به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ این پژوهش که بهعنوان یکی از بزرگترین مطالعات در نوع خود توصیف شده است، شامل بررسی DNA نزدیک به ۲۰۰ هزار فرد مبتلا به افسردگی بود تا نشانگرهای ژنتیکی مشترک مرتبط با این بیماری شناسایی شوند. براساس نتایج پروژهای که توسط مؤسسه تحقیقات پزشکی برگهوفر در استرالیا انجام شده، مشخص شد که زنان تقریباً دو برابر مردان دارای نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با افسردگی هستند.
زنان از نظر ژنتیکی بیشتر از مردان مستعد افسردگی هستند
دکتر «جودی توماس»، پژوهشگر این مطالعه، گفت: «سهم عوامل ژنتیکی در بروز افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. شناخت عوامل ژنتیکی مشترک و منحصربهفرد در مردان و زنان به ما تصویری شفافتر از آنچه باعث افسردگی میشود ارائه میدهد و درهای جدیدی را برای درمانهای شخصیسازیشدهتر باز میکند.»
پژوهشگران دریافتند که حدود ۱۳ هزار نشانگر ژنتیکی با افسردگی در زنان ارتباط دارند، درحالیکه این تعداد در مردان حدود ۷ هزار نشانگر است. برخی از این تغییرات ژنتیکی ممکن است مسیرهای زیستی مرتبط با متابولیسم یا تولید هورمونها را تحتتأثیر قرار دهند.
دکتر توماس گفت: «ما تعدادی تفاوت ژنتیکی پیدا کردیم که ممکن است توضیح دهد چرا زنان مبتلا به افسردگی بیشتر دچار علائم متابولیک مانند تغییر وزن یا نوسان در سطح انرژی میشوند.»
«بریتنی میچل»، یکی از پژوهشگران این مطالعه، نیز گفت: «تابهامروز، پژوهشهای منسجم چندانی وجود نداشته که توضیح دهد چرا افسردگی زنان و مردان را به شکلهای متفاوتی تحتتأثیر قرار میدهد، ازجمله نقش احتمالی ژنتیک در این تفاوتها.»
افسردگی بالینی یا اختلال افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختلالات روانی در جهان است. براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان از افسردگی رنج میبرند.