رهبر جریان صدر عراق شرکت نخست‌وزیر این کشور در نشست شرم‌الشیخ را «لکه ننگ» خواند و نسبت به خطر عادی‌سازی روابط با اسرائیل هشدار داد.

به گزارش تابناک، رهبر جریان صدر امروز (دوشنبه) به مشارکت نخست وزیر عراق در نشست سران شرم الشیخ در مصر واکنش نشان داد و این اقدام را یک لکه ننگ خواند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق اعلام کرد: برای احزاب شیعی حاکم و همپیمانانشان که مدعی یاری رساندن به دین و مذهب هستند، شرم‌آور است که (نخست وزیرشان) در نشستی حاضر شود که احتمال دارد نتن (نتن: در عربی به معنای گندیده در اشاره به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل) در آن حضور یابد.

وی افزود: این یک لکه ننگ و چه بسا آغازی برای اعلام عادی سازی یا برای امضای راهکار دودولتی باشد که قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در عراق آن را جرم‌انگاری کرده است.

مقتدی صدر در پایان خاطرنشان کرد: خدایا، من از این اقدام اعلام برائت می‌کنم.