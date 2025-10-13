نشست سه‌جانبه همکاری کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان و روسیه در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و گمرک با حضور استاندار گیلان و وزیر راه و شهرسازی در باکو برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، نشست سه‌جانبه همکاری فی مابین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان و روسیه امروز (دو شنبه) در زمینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و گمرک با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و همتایان خارجی به میزبانی جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد.

در این نشست طرفین نکته نظرات خود در حوزه ترانزیت کالا و در بخش‌های گمرک، ریلی، دریایی و هوایی مطرح و بر گسترش روابط سه جانبه میان سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه تاکید کردند.

اهمیت روان‌سازی فرآیندهای گمرکی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه همکاری‌های ترانزیتی بین این سه کشور، پیشنهاد تدوین یادداشت تفاهم همکاری‌های گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، روسیه و هند برای تسهیل مبادلات و کاهش موانع تردد، تملک و اصلاح حدود ۸۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز پروژه مرتبط با کریدور شمال–جنوب و ادامه روند تملک بخش‌های باقیمانده، پیشرفت عملیات اجرایی پل جدید مرزی کلاغ‌وند و توافق برای اتمام ساخت آن تا پایان سال جاری و افتتاح با حضور رؤسای جمهور از جمله موضوعات مطرح شده در نشست یاد شده است.

تکمیل و بهره‌برداری از پل جاده‌ای آستاراچای به عنوان یکی از دستاوردهای مهم در تکمیل حلقه‌های زیرساختی کریدور شمال–جنوب، لزوم رفع موانع غیر فیزیکی در مسیر کریدور شمال–جنوب و جلوگیری از ازدحام و توقف ناوگان در مرزهای سه کشور، ضرورت هماهنگ‌سازی ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزهای ایران، آذربایجان و روسیه برای روان‌سازی تردد، تضمین پیوستگی انتقال بار میان سه کشور و کاهش حداکثری موانع تردد ترانزیتی، تأکید بر همکاری سه کشور در حوزه حمل‌ونقل و انرژی و تدوین سازوکارهای مناسب برای مدیریت کارآمد کریدور شمال–جنوب و بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های اقتصادی در این کریدور اثرگذار با مشارکت فعال ایران، آذربایجان و روسیه از جمله دیگر موارد مطرح شده توسط هیئت اعزامی از جمهوری اسلامی ایران به باکو بوده است.