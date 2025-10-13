En
هشدار سرمای شدید در ۷ استان / احتمال سرمازدگی محصولات

کارشناس هواشناسی با اشاره به هشدار نفوذ توده هوای سرد و سرمازدگی باغات در ۷ استان، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۱ مهر) در استان‌های شمال‌غرب و غرب کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش تابناک، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به هشدار سرمای غیرعادی و سرمازدگی در ۷ استان، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۱ مهر)، شاهد کاهش غیرعادی دما و وزش باد شدید در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قزوین، اردبیل، استان مرکزی، همدان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و قم خواهیم بود.

وی افزود: این شرایط در استان‌های البرز و تهران نیز پیش‌بینی شده است. به کشاورزان توصیه می‌شود از سالم بودن پوشش پلاستیکی گلخانه‌ها، بسته بودن درب و پنجره‌ها و استحکام سازه‌های سالن‌های پرورشی اطمینان حاصل کنند.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: از امشب، کاهش دما با شیوه نسبتاً تندی در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام و نواحی استان کهکیلویه و بویراحمد و حتی شمال استان فارس رخ خواهد داد. این وضعیت نسبت به این موقع از سال غیرمتعارف است و احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد.

وی ادامه داد: برای برداشت میوه‌های رسیده و انتقال آن‌ها به انبارها باید با سرعت عمل بیشتری اقدام شود و تمهیدات لازم جهت محافظت از محصولات در برابر سرما رعایت گردد.

اصغری یادآور شد: از بعد از ظهر امروز، علاوه بر غرب و شمال غرب استان آذربایجان غربی، در شمال آذربایجان شرقی نیز رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. در استان اردبیل و ارتفاعات زنجان نیز احتمال وقوع رعد و برق وجود دارد و با تأخیر بیشتر، کرانه‌های دریای خزر تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

این کارشناس هواشناسی در پایان تصریح کرد: فردا (سه‌شنبه، ۲۲ مهر) هوای سواحل دریای خزر بارانی خواهد بود و آب‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان مواج خواهد شد، این وضعیت می‌تواند منجر به آسیب دیدن تورهای صیادی شود و هشدار لازم به صیادان داده می‌شود.

بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
