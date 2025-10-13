زندگی در غزه جریان دارد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0627\u0633\u0631\u0627\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06cc\u06a9 \u0645\u0631\u062f \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a.