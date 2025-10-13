En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زندگی در غزه جریان دارد

همزمان با تبادل اسرای صهیونیستی یک مرد فلسطینی بدون توجه به مراسم درحال ساختن خانه خود است.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۲۹
| |
483 بازدید

زندگی در غزه جریان دارد

به گزارش تابناک؛ همزمان با تبادل اسرای صهیونیستی یک مرد فلسطینی بدون توجه به مراسم درحال ساختن خانه خود است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
غزه زندگی اسرای فلسطین آزادی اسرا تبادل اسرا خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارتش اسرائیل گروگان‌ها را تحویل گرفت
وعده جدید حماس برای آزادی اسرای فلسطینی
خشم نتانیاهو از نظرسنجی‌ها درباره تبادل اسرا
دستور آزادی اسرای فلسطینی صادر گردید
شهادت کوچک‌ترین اسیر فلسطینی در غزه
حماس خواستار دریافت پیکرهای برادران سنوار شد
تهدید شدید اسرائیل درباره گروگان‌هایش
متن توافق حماس و اسرائیل منتشر شد
آزادی اسیر زن اسرائیلی در ازای ۳۰ اسیر فلسطینی
قدیمی ترین زندانی فلسطینی آزاد شد
اهالی غزه از صبح امروز می‌توانند به شمال برگردند
نتانیاهو آمادگی برای آتش‌بس در غزه را ندارد!
قالیباف:جنایتکاران توان تخریب اراده مقاومت را نخواهند داشت
مرحله چهارم تبادل اسرا + عکس
لحظه آزادی زنان و مردان اسیر در زندان‌های اسرائیل
مهلت رسیدن به توافق تبادل اسرا کم است
اولین اسرای فلسطینی آزاد شدند
تصاویری از آماده‌سازی مبارزان مقاومت برای تبادل اسرا
چهره خندان اسرای اسرائیلی
مرحله دوم تبادل اسرا طی ساعات آتی آغاز می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۲۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۸۴ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۷۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005b2b
tabnak.ir/005b2b