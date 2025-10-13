این اقدام که در پی گذشت ده سال از توافق هستهای ایران و گروه ۵+۱ و بازگشت برخی قطعنامههای سازمان ملل صورت گرفته، نگرانی تازهای در این صنعت ایجاد نکرده است.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان؛ منابع کشتیرانی معتقدند فشارهای فعلی بر بخش حملونقل نفت عملاً مشابه محدودیتهایی است که آمریکا پیشتر بهصورت یکجانبه اعمال کرده بود و ازاینرو، تغییر چشمگیری در نقلوانتقال محمولهها انتظار نمیرود.
این گزارش میافزاید: بر پایه ارزیابیها، احتمال دارد ایران با توجه به تداوم تقاضای نفت از سوی چین، اقدام به افزایش ذخایر نفت شناور خود کند؛ موضوعی که بنا به این گزارش ارتباط مستقیمی با تحریمها ندارد.
پیشبینی درآمد ۴۳ میلیارد دلاری از نفت
از طرفی، برآورد اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد درآمد صادرات نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۴ به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.
سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه تحریمهای بازگشتی بخش عمدهای از حوزههای تجاری و زندگی مردم را دربرنمیگیرد، افزود: تجربه سالهای ۸۹ و ۹۰ نشان داد حتی تحت تحریمهای سازمان ملل، صادرات نفت ایران افزایش یافت.
وی پیشبینی کرد: امسال دولت حدود43میلیارد دلار درآمد نفتی، معادل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان، خواهد داشت؛ اما میزان صادرات روزانه احتمالاً به سقف یکمیلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نرسد.
این فعال اقتصادی همچنین بر ضرورت صدای واحد در کشور، فعالشدن ظرفیتهای اقتصادی، واگذاری امور به بخش خصوصی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه همچون عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، امارات و خریدار کلیدی نفت ایران یعنی چین تأکید کرد.
گفتنی است، شواهد نشان میدهد که فعالشدن مکانیزم ماشه تأثیری بر میزان واردات نفت چین از ایران نگذارد؛ چراکه روابط تجاری دو طرف طی سالهای گذشته تحت محدودیتهای مشابه ادامه یافته است.
در حوزه نفتکشها هم تجربه یک دهه گذشته نشان داده که حتی تحت فشار تحریمهای چندجانبه، تجارت نفت ایران بهویژه با شرق آسیا از طریق ناوگان سایه یا ذخایر شناور ادامه یافته و بازار جهانی حملونقل دریایی به چنین شرایطی عادت کرده است.