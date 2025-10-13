En
استدلال عراقچی برای عدم پذیرش حضور در اجلاس صلح

عراقچی تأکید کرد: نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند
استدلال عراقچی برای عدم پذیرش حضور در اجلاس صلح

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه درباره عدم پذیرش دعوت از سوی آمریکا برای شرکت در نشست صلح غزه در شرم الشیخ نوشت:

ایران از دعوت رئیس‌جمهور السیسی برای حضور در نشست شرم‌الشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس‌جمهور پزشکیان و نه من، نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند. 
 
با این حال، ایران از هر ابتکاری که به نسل‌کشی اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای اشغالگر منجر شود، استقبال می‌کند. 

فلسطینیان کاملاً محق هستند که حق اساسی تعیین سرنوشت خود را به دست آورند و همه کشورها بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند که در حمایت از این خواسته قانونی و مشروع به آنان کمک کنند.
 
ایران همواره نیرویی کلیدی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود. برخلاف رژیم نسل‌کش اسرائیل، ایران به دنبال جنگ‌های بی‌پایان نیست ،به‌ویژه به هزینه متحدان ادعایی، بلکه در پی صلح پایدار، شکوفایی و همکاری است.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا اسرائیل غزه صلح آتش بس توافق اجلاس شرم الشیخ
آتش بس غزه خروج از ان پی تی جنگ ایران و اسرائیل عملیات وعده صادق 3 مذاکره ایران و آمریکا آژانس بین المللی انرژی اتمی حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران مکانیسم ماشه اسنپ بک
