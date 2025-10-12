به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، فائزه برای دریافت مهریه‌اش اقدام کرده است. او که شوهرش را از دست داده می‌گوید تنها چیزی که برایش مانده همین مهریه است. فائزه از زندگی‌اش می‌گوید.

*چطور شده که درخواست مهریه کردی؟

شوهرم سال قبل فوت کرد و خانواده شوهرم مرا از خانه بیرون کردند. من هم چاره‌ای نداشتم جز اینکه درخواست مهریه کنم.

*شوهرت چرا فوت کرد؟

فرامرز تصادف کرد. به خاطر تصادف یک ماه در کما بود و بعد هم فوت کرد.

*بچه هم داری؟

بله. دو پسر دارم که ۱۰ ساله هستند. دوقلو هستند.

*بچه‌ها کجا هستند؟

پدرشوهرم اجازه نداد پیش من بمانند. مرا هم از خانه بیرون کرد. البته بعد من از طریق دادگاه بچه‌ها را پس گرفتم.

*اختلافی با خانواده شوهرت داری؟

از همان ابتدا که ازدواج کردیم از من خوش‌شان نمی‌آمد. بعد هم چون فرامرز کمتر به خانه آنها می‌رفت من را مقصر می‌دانستند.

*چرا تو را از خانه بیرون کردند؟

خانه به نام پدرشوهرم بود. به همین خاطر هم مرا از خانه بیرون کرد.

*شوهرت چیزی نداشت؟

شوهرم پول و ماشین داشت. تریلی داشت اما پدرشوهرم آن را هم از من گرفت. گفت قیم بچه‌هاست و تریلی هم ارث بچه‌هاست.

*حالا مهریه تو چطور قرار است پرداخت شود؟

من قصدم دریافت مهریه نبود. درخواست مهریه دادم تا تریلی را توقیف کنم و کسب‌وکاری راه بیندازم.

*بچه‌هایت می‌خواهند پیش تو باشند؟

بله. آنها از اینکه خانه پدربزرگ‌شان بودند ناراحت بودند. قانون بچه‌ها را به من پس داد.

*حالا چطور زندگی می‌کنی؟

خانه پدرم هستم. تریلی را که توقیف کنم با آن می‌توانم درآمد داشته باشم. خودم هم آرایشگری بلدم و می‌توانم کار کنم.