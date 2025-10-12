انفجار در حلب سوریه

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u061b \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0633\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u00ab\u0627\u0644\u0634\u06cc\u062d\u0627\u0646\u00bb \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062d\u0644\u0628 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f. \u0647\u0646\u0648\u0632 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0644\u062a \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u06cc\u0627 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.