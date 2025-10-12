En
تاریخ قطعی پرداخت حقوق‌های جدید بازنشستگان

فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از ۲۱ مهر آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۶۹
| |
363 بازدید
|
۱

تاریخ قطعی پرداخت حقوق‌های جدید بازنشستگان

فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، طبق حروف الفبا و بانک عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ پیش از این سازمان تامین اجتماعی در ۱۲ شهریور امسال براساس جدولی، زمان پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه حدود پنج میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در سه مرحله و از طریق بانک‌های عامل اعلام کرده بود.

سازمان تامین اجتماعی با عذرخواهی از تاخیر پیش آمده در پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه، علت این تاخیر را ناشی از محدودیت‌های تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود.

براساس آنچه که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود و طبق زمان بندی انجام شده، پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران در مرحله اول شامل معوقات همه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا ۲۰ میلیون تومان بود همچنین همه از کارافتادگان از ۱۲ شهریور امسال پرداخت شد و مرحله دوم پرداخت معوقات همه بازماندگان نیز همزمان با حقوق شهریور انجام شد.

اما برای گروه سوم که سایر بازنشستگان بودند؛ اعلام شد که بعد از پرداخت حقوق شهریور، معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت خواهند کرد تا سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، طبق حروف الفبا و بانک عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز می‌شود.

متناسب سازی حقوق افزایش حقوق پرداخت معوقات بازنشستگان مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر فوری
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
فقط حرف
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
