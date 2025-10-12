شوک به ایران؛ فیبا میزبانی را از ایران گرفت

دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق در پنجره اول انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ طبق اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا)، به میزبانی کشور ثالث و در شهر بیروت لبنان برگزار خواهد شد.

دیدار رفت تیم ملی بسکتبال ایران و تیم ملی عراق که قرار بود به میزبانی ایران برگزار شود، طبق تصمیم فیبا در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۴ در بیروت برگزار می‌شود. همچنین دیدار برگشت این دو تیم نیز در تاریخ ۹ آذر و مجدداً در بیروت برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون بسکتبال، فیبا تصمیم برگزاری بازی در کشور ثالث را در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی تحولات مربوط به جنگ دوازده روزه ایران و تحولات منطقه اتخاذ کرد. همچنین تیم‌های ملی عراق و سوریه در کشور ثالث میزبانی خواهند کرد. هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث (لبنان) برگزار می‌شود.

فدراسیون بسکتبال ایران نیز در خصوص میزبانی این دیدارها، پیگیری‌ها و مکاتبات لازم را با فیبا انجام داده و منتظر تصمیم نهایی این نهاد در دسامبر ۲۰۲۵ (آذرماه ۱۴۰۴) است تا در خصوص بازی‌های بعدی تصمیم‌گیری شود.

البته تمامی دیدارهای رفت تیم شهرداری گرگان، نماینده ایران در رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا(واسل)، طبق برنامه در ایران و به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد.