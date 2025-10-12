En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار حشدالشعبی با مقام ارشد انتظامی ایران

فالح فیاض فرمانده حشد الشعبی عراق با فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۵۶
| |
1682 بازدید
دیدار حشدالشعبی با مقام ارشد انتظامی ایران

فالح فیاض فرمانده حشد الشعبي عراق با فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. فالح فیاض در این دیدار ضمن تبریک هفته گرامیداشت انتظامی به سردار رادان گفت: کشور دوست و برادر ایران همواره در کنار مردم عراق بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ وی با اشاره به همکاری های تنگاتنگ دو کشور در حوزه های مختلف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و انتظامی به ویژه در نقاط مرزی و هماهنگی‌های مشترک، و تبادل اطلاعات و امنیت مرزی بین دو کشور تأکید کرد.

در ادامه سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از تلاش های حشد الشعبی عراق در برگزاری کنگره اربعین حسینی گفت:نیروهای انتظامی کشورمان و نیروی های امنیتی عراق از جمله حشد الشعبی امسال هماهنگی خوبی در زمینه برگزاری مراسم اربعین داشتند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دیدار حشدالشعبی سردار رادان فرمانده انتظامی خبر فوری عراق
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار سردار رادان با وزیر کشور عراق در بغداد
هشدار عراق درباره تحرکات آمریکا و انگلیس علیه الحشدالشعبی
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان عوض شد
اولین اقدام عراق در پی بازداشت فرمانده حشد
سردار رادان این افراد را منافق معرفی کرد
پیام سردار رادان به‌مناسبت روز دختر
ماجرای پلاک سوم خودروها چیست؟
الحلبوسی حمله آمریکا به حشد شعبی را محکوم کرد/ درخواست برای برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان
حمله مردم عراق به کنسولگری‌ها و سفارت خانه آمریکا در عراق
بیانیه سه کشور اروپایی علیه حشد شعبی عراق
پیام نائب رئیس حشد شعبی عراق به آیت‌الله سیستانی
درخواست برای استقرار گسترده نیروهای حشد شعبی در اطراف پایتخت عراق
دولت عراق مجوز پاسخ به حملات اسرائیل را صادر کرده است؟!
حشد الشعبی: در اوضاع سیاسی مداخله نمی‌کنیم
ائتلاف دولت قانون: هدف قرار دادن مقرهای حشد شعبی طرح آمریکا است
عبدالمهدی: بر اساس تحقیقات حمله به مقرهای حشد شعبی کار اسرائیل بود
دلایل هجمه اردوغان علیه حشدالشعبی در عراق
اصلاحات امنیتی در عراق حربه جدید برای به حاشیه راندن حشدالشعبی
مالکی: یمن، سوریه و عراق یک جبهه است
توطئه جدید در عراق برای کنار زدن نیروهای مردمی شیعه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005azo
tabnak.ir/005azo