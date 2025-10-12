مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟

تجربیات جنگ ۱۲ روزه سال جاری که به «جنگ اول ایران-اسرائیل» معروف شد، نشان داد رژیم صهبونیستی بازهم از عامل غافلگیری در محاسبات خود استفاده کرده است، عاملی که می تواند در جنگ احتمالی دوم ایران و اسرائیل هم به کار گرفته شود،

اما رژیم اسرائیل چه راهکارها و ظرفیت هایی برای تکرار احتمالی "غافلگیری" در یک جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی ایران را دارد؟

به گزارش تابناک، براساس آموزه های نظامی، این تاکتیک‌ها با ترکیب عملیات اطلاعاتی، عملیات ویژه، عملیات فریب و استفاده از فناوری‌های نوین و فریب استراتژیک طراحی شده‌اند تا با ایجاد «غافلگیری تاکتیکی»، پاسخ ایران را فلج کنند.

نباید فراموش کرد که هدف اسرائیل، طولانی نشدن جنگ با ایران به هر قیمت است و این هدف راهبردی صهیونیست ها جز با ضربات سریع با هدف فلج کنندگی، قابل تحقق نیست.

نباید فراموش کرد که هدف اسرائیل، طولانی نشدن جنگ با ایران به هر قیمت است و این هدف راهبردی صهیونیست ها جز با ضربات سریع با هدف فلج کنندگی، قابل تحقق نیست.

با توجه به نقش آفرینی شبکه ای از ماموران موساد در داخل کشور و عناصر خائن فارسی زبان، می توان حدس زد که رژیم اسرائیل می‌تواند برای انجام غافلگیری احتمالی مجدد این بار از پایگاه‌های مخفی پهپاد‌های انتحاری یا سلاح‌های انفجاری که سال‌ها پیش در عمق خاک ایران مستقر شده‌اند، استفاده کند.

این دارایی‌ها بدون نیاز به نفوذ هوایی، سیستم‌های موشکی تهاجمی ایران را هدف قرار می‌دهند و پاسخ فوری تهران را مختل می‌کنند. در دور دوم، ممکن است از پهپاد‌های خودکار مجهز به هوش مصنوعی برای هدف‌گیری پویا استفاده شود،

همچنین، رژیم اسرائیل از کمپین‌های فریب و اطلاعات غلط با هدف القای این مساله که رژیم فعلا توان و اراده درگیری مجدد را ندارد استفاده کند و با انتشار گزارش‌های جعلی، مانند اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، پیغام های صلح! و ادعای انتظار برای مذاکرات هسته‌ای آمریکا-ایران، حس امنیت کاذب در طرف ایرانی ایجاد کند تا بتواند ضربه غافلگیر کننده بزند.

حملات سایبری پیشرفته و اختلال الکترونیکی نیز احتمالا راهبرد دیگر صهیونیست ها است، عملیات. هک یا کژتابی سیستم‌های فرماندهی، رادار‌ها و ارتباطات ایران می‌تواند دفاع هوایی کشورمان را مختل کند.این تاکتیک ممکن است با ویروس‌هایی مانند استاکس نت و ورژن های جدیدتر آن ترکیب شود.

اما نکته ای که اخیرا در برخی رسانه های داخلی و خارجی به اصطلاح بولد می شود، تعداد مصرف موشک های تاد اسرائیلی است ، به این صورت که القا می شود با توجه به میزان مصرف تاد در جنگ اول و سامانه های این موشک با وجود کمک های اروپا و آمریکا، رژیم صهیونیستی مانند جنگ دوازده روزه، این موشک، ستون فقرات اصلی دفاع هوایی رژیم اسرائیل است و حتی بعضا در رسانه ها هم چنین وانمود می شود که حتی این میزان موشک تاد هم برای حفظ دفاع هوایی کافی نیست.

اما واقعیت این است که این القای خبری هم می تواند بخشی از سامانه فریب اطلاعاتی صهیونیست ها باشد و این بحث انحرافی برای رونمایی غافلگیرکننده از سلاح جدید ضدموشکی رژیم صهیونیستی باشد. اما چرا؟