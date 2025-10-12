En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دست نیاز دولت به سوی بخش خصوصی دراز شد

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی به شرح دیدار رئیس‌جمهور و اعضای اتاق بازرگانی پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۳۳
| |
542 بازدید
|
۳

دست نیاز دولت به سوی بخش خصوصی دراز شد

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی به شرح دیدار رئیس‌جمهور و اعضای اتاق بازرگانی پرداخته است.

یادداشت سخنگوی دولت را در ادامه می‌خوانید: اصلاحات اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در کنار هم قرار گیرند. دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر نشان داد نگاه دولت چهاردهم به اقتصاد، نگاهی مشارکتی و مبتنی بر انسجام و عدالت است. در این دیدار، دکتر مسعود پزشکیان نه‌تنها بر اصول علمی و اخلاقی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد، بلکه مسیر همکاری نزدیک با بخش خصوصی را نیز ترسیم کرد.

رئیس‌جمهوری با تکیه بر تجربه‌های گذشته بار دیگر یادآور شد که رمز موفقیت یک جامعه در گرو وحدت و انسجام است. این انسجام، تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه بنیانی علمی و اجتماعی دارد که بر عدالت و انصاف استوار است. همان‌طور که ایشان گفتند، باید به گونه‌ای عمل کنیم که آنچه برای خود نمی‌پسندیم، حتی برای مخالفان و منتقدان خود هم نخواهیم. این نگاه، تفاوت جدی دولت چهاردهم با بسیاری از الگوهای گذشته است؛ نگاهی که می‌تواند ظرفیت‌های پنهان جامعه را آزاد سازد.

در این نشست، در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی، دکتر پزشکیان چند نکته مهم را مطرح کردند که شایسته توجه جدی است. اول، مسأله اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر بود. رئیس‌جمهوری اعلام کرد که وزیر اقتصاد، فرماندهی این اصلاحات را برعهده خواهد داشت. این تصمیم نشان از عزم دولت برای سامان‌بخشی به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید و صادرات دارد. سال‌هاست که فعالان اقتصادی از بوروکراسی پیچیده، مقررات زائد و هزینه‌های پنهان در گمرک و بنادر گلایه دارند. دولت چهاردهم این بار تصمیم گرفته است با نگاه علمی و با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی، این مسیر را اصلاح کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بتوانند با شفافیت و سرعت بیشتری فعالیت کنند.

نکته دوم، توجه ویژه به عدالت در تخصیص منابع به‌ویژه ارز است. رئیس‌جمهوری با صراحت از رانت‌ها و رابطه‌بازی‌های موجود در تخصیص ارز انتقاد کرد. واقعیت این است که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها، هرگونه تبعیض و ویژه‌خواری در توزیع منابع به معنای تضعیف تولیدکنندگان واقعی و آسیب به اقتصاد ملی است. پیام روشن دولت آن است که تخصیص ارز باید شفاف، عادلانه و در خدمت تولید باشد، نه در خدمت گروه‌های خاص. از همین‌جا دست یاری دولت به سوی بخش خصوصی دراز شده است تا این مسیر را با همراهی آنان اصلاح کنیم.

سومین محور سخنان دکتر پزشکیان، بازتعریف جایگاه شهرک‌های صنعتی و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی بود. ایشان به‌درستی اشاره کردند که اقتصاد را باید با چهار سؤال بنیادین تعریف کرد: «چه تولید کنیم؟ چه مقدار؟ با چه کیفیتی؟ و کجا بفروشیم؟» این در حالی است که بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور بدون هدف‌گذاری روشن شکل گرفته و امروز با آشفتگی در مأموریت‌ها مواجه‌اند. اصلاح این وضعیت به معنای حرکت به سمت برنامه‌ریزی علمی و پایدار در حوزه تولید است؛ حرکتی که تنها در سایه همفکری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی امکان‌پذیر خواهد بود.

چهارمین محور مهم سخنان رئیس‌جمهوری، توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی بود. ایشان تأکید کردند که امروز ایران روابط خوبی با کشورهای منطقه، اتحادیه اوراسیا، اعضای بریکس و سازمان شانگهای دارد و همه این کشورها علاقه‌مند به همکاری هستند. اما برای بهره‌گیری واقعی از این ظرفیت، لازم است بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد. پیشنهاد رئیس‌جمهوری مبنی بر حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در سفرهای خارجی مسئولان، نشانه‌ای از همین نگاه مشارکتی است. این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در تبدیل دیپلماسی اقتصادی به یک دیپلماسی واقعی مردمی و بخش خصوصی‌محور باشد.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر پزشکیان به مسأله مهم انرژی و به‌ویژه گازوئیل پرداختند. کمبود و سوءاستفاده‌های موجود در این بخش نشان می‌دهد که اصلاح نظام سهمیه‌بندی و مصرف ضروری است. اینکه برخی افراد تنها سهمیه دریافت می‌کنند، اما آن را مصرف نکرده و در بازار می‌فروشند، مصداق بارز بی‌عدالتی و ناکارآمدی است. دولت به‌روشنی اعلام کرده است که در این مسیر به کمک بخش خصوصی نیاز دارد تا مصرف واقعی مدیریت و انحراف‌ها اصلاح شود.

نکته حائز اهمیت دیگر، هماهنگی کم‌سابقه میان سه قوه است. رئیس‌جمهوری به‌صراحت گفتند که امروز بالاترین سطح هماهنگی میان سران قوا وجود دارد و هر سه قوه فعالانه به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستند. این هماهنگی فرصتی تاریخی برای عبور از موانع و آغاز اصلاحات عمیق است. البته طبیعی است که برخی بنگاه‌های ذی‌نفع و مخالفان اصلاحات، تلاش کنند مانع این مسیر شوند، اما دولت مصمم است با اتکا به حمایت مردم و همراهی بخش خصوصی، اصلاحات اقتصادی را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهد.

سخنان رئیس‌جمهوری یک پیام روشن دیگر هم داشت: «در برابر مشکلات نباید حرف از رفتن بزنیم. ما خواهیم ماند و خواهیم ایستاد.» این جمله نه‌تنها نشان‌دهنده عزم دولت برای تداوم مسیر اصلاحات است، بلکه پاسخی است به همه بدبینی‌ها و نگرانی‌هایی که در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح می‌شود.

در پایان باید تأکید کنم، دولت چهاردهم همان‌گونه که رئیس‌جمهوری بارها بیان کرده‌اند، اصلاحات اقتصادی را نه از مسیر شعار، بلکه با عمل و مشارکت واقعی دنبال خواهد کرد. دست یاری ما به سوی بخش خصوصی دراز است. زیرا باور داریم بدون همراهی آنان، هیچ اصلاح پایداری امکان تحقق ندارد. مسیر دشوار است، اما با عدالت، انصاف، شفافیت و انسجام ملی، می‌توانیم اقتصاد ایران را به سوی ثبات و شکوفایی هدایت کنیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه مهاجرانی اتاق بازرگانی مسعود پزشکیان بخش خصوصی بخش دولتی دولت سخنگوی دولت
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاکید پزشکیان بر جلوگیری از روابط سببی ونسبی درانتصاب‌ها
زمان سفر پزشکیان به روسیه مشخص شد
اقتصاد کشور را بخش خصوصی اداره می‌کند
۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت
در حاشیه نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت
زمان نخستین نشست خبری سخنگوی دولت مشخص شد
واکنش سخنگوی دولت به هجمه علیه رئیس‌جمهور
تعرفه تست کرونا در بخش دولتی و خصوصی اعلام شد
در جنگ اقتصادی به تولیدکنندگان از پشت تیر نزنید
موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه
مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی
دبیرکل جدید اتاق بازرگانی ایران کیست؟
فاطمه مهاجرانی از کجا آمده است؟
نخستین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
افزایش ۲۵ درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی
نباید فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها را معطل حل مشکلات سیاسی کنیم/ دولت علاقه‌ به اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد/ مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی کذب است
ابطال بخشنامه تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی
شکاف دستمزد نیروی‌کار در دو بخش دولتی و خصوصی
۱۲ میلیارد دلار فعلا خیال بازگشت به کشور را ندارد؛ مقصر کیست؟ دولت یا بخش خصوصی؟!
چالش جدی در تغییر نگاه مسئولان به بهره‌وری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
1
1
پاسخ
فقط اینا میدونم در ایران هر کاری به بخش خصوصی واگذار گردد اگر تا قبلش توسط دولت یک کار با A تومن انجام میشد بره بخش خصوصی با ده برابر A منبعد انجام میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
3
پاسخ
دست دولت در جیب مردم درازه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
جلسات بی ثمر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۶ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۱ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005azR
tabnak.ir/005azR