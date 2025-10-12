En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هادی چوپان قهرمان مردمی مسترالمپیا شد

هادی چوپان قهرمان مردمی رقابت های المپیا 2025 در لاس وگاس شد. دقایقی قبل با رای گیری مردمی هادی چوپان قهرمان یک دوره المپیا و دو نایب قهرمانی با رای گیری مردمی به عنوان قهرمان معرفی شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۰۹
| |
2461 بازدید
|
۱

هادی چوپان قهرمان مردمی مسترالمپیا شد

به گزارش تابناک؛ هادی چوپان قهرمان مردمی رقابت های المپیا 2025 در لاس وگاس شد. دقایقی قبل با رای گیری مردمی هادی چوپان قهرمان یک دوره المپیا و دو نایب قهرمانی با رای گیری مردمی به عنوان قهرمان معرفی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هادی چوپان قهرمان لاس وگاس قهرمانی بدنسازی مستر المپیا 2025
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سومین نایب‌قهرمانی پیاییِ چوپان در مسترالمپیا
چرا لقب هادی چوپان، «گرگ پارسی» شد؟
سلام نظامی هادی چوپان خبرساز شد!
تصاویر رسمی هادی چوپان روی استیج مسترالمپیا
سرقت شرم‌آور از هادی چوپان در مسترالمپیا
تمرینات سخت هادی چوپان برای قهرمانی دوباره مسترالمپیا
عضلات پشت که حتی هادی چوپان هم ندارد!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
توصیه‌های هادی چوپان به ایرانی‌های آمریکا
هادی چوپان بازهم جنجال درست کرد
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
قهرمانی حق رقیب هادی چوپان بود!
هادی چوپان برای مستر المپیا به آمریکا می‌رسد؟
ادعای عجیب: هادی چوپان آمپول سینتول می‌زند!
فیزیک هادی چوپان برای آرنولد کلاسیک
عکسی از حجم بدن هادی چوپان، ۱۵ سال پیش
پسر هادی چوپان ادامه دهنده راه پدر + عکس
ایران قهرمان پرورش اندام جهان شد
هادی چوپان از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد
کاری که هادی چوپان می‌کند اصلاً ورزش نیست!
شوخی بلاگر عرب با هادی چوپان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نورا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
3
پاسخ
تبریک به آقای چوپاندقهرمان وطن دوست همیشه موفق و پیروز باشی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۹ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005az3
tabnak.ir/005az3