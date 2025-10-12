هادی چوپان قهرمان مردمی مسترالمپیا شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627 2025 \u062f\u0631 \u0644\u0627\u0633 \u0648\u06af\u0627\u0633 \u0634\u062f. \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0628\u0627 \u0631\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627 \u0648 \u062f\u0648 \u0646\u0627\u06cc\u0628 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f.