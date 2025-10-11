به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه در گفتوگوی ویژه خبری درباره آتشبس در غزه گفت: اینکه تحلیل ما نسبت به آینده چیست، یک بحث است و اینکه آنچه که فعلاً دارد اتفاق میافتد، بحث دیگری است. ما همیشه از هر طرحی، هر اقدامی که منجر به توقف این جنایات علیه مردم غزه بشود، منجر به توقف این نسلکشی بشود، همیشه حمایت کردهایم. هیچکسی نیست که البته حمایت نکند از اینکه این همه جنایت، این همه بههرحال نسلکشی و تخریبی که علیه غزه دارد صورت میگیرد، باید قطع شود. از قطع اینها همه حمایت کردهاند و میکنند. موضع جمهوری اسلامی هم همین بوده و همیشه ما در همه مجامع بینالمللی، در روابط دوجانبهمان با کشورهای دیگر، در مذاکراتی که داشتیم، همیشه بر این تأکید کردهایم که باید اقداماتی اتخاذ شود که جلوی این جنایتکاران گرفته شود.
وی ادامه داد: بنابراین هر طرحی که در این جهت باعث توقف جنایت بشود، از نظر ما، ما همیشه حامی بودهایم و حمایت کردهایم. اما اینکه در آینده آیا این طرح چه اهدافی در نظر دارد و چه مراقبتهایی باید صورت بگیرد، طبیعی است که ما نظرات خود را گفتهایم. هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی وجود ندارد. موارد مکرری از آتشبس بوده در گذشته، در جاهای مختلف، بهویژه در لبنان، مورد آخرش که شاهد بودیم، توسط این رژیم شکسته شده، به جنایات خود ادامه داده است. لذا طبیعی است که ما هشدارهای لازم را در این خصوص دادهایم و باز هم خواهیم داد.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرد: فعلاً فاز اول تا الآن اجرا شده، عملیات جنگی متوقف شده، آن عقبنشینی اولیهای که باید صورت میگرفته، انجام گرفته است. البته هنوز بیش از پنجاه درصد خاک غزه در اشغال نیروهای اسرائیلی است و جای تردید جدی وجود دارد که در آینده این عقبنشینیها کامل خواهد شد یا نه. قرار است که در این روزها تبادل اسرا و زندانیان انجام شود.
عراقچی با اشاره به اینکه ما همیشه حامی مقاومت بودهایم، همیشه از مردم غزه، از مردم فلسطین، از گروههای مقاومت حمایت کردهایم، گفت: الآن هم این تصمیمی است که گروههای مقاومت گرفتهاند و از نظر ما هر تصمیمی که ـ همانطور که عرض کردم ـ منجر به توقف جنایات بشود، در جهت احقاق حقوق مردم فلسطین باشد، در جهت کمکرسانی به غزه باشد، طبیعی است که ما دلیلی نداریم با آن مخالفت بکنیم. ما همیشه خواهان همین توقف جنایات و کمکرسانی به مردم غزه بودهایم. مقاومت خود تصمیم گرفته این آتشبس را انجام دهد و به نظر من، بههرحال، این تصمیم متعلق به مردم فلسطین است و هیچکسی بهجای آنها هم نمیتواند تصمیم بگیرد.
موضع ایران در قبال آتشبس در غزه موضعی جامع و واقعگرایانه است
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش مجری با اشاره به اینکه موضعگیری وزارت امور خارجه درباره این طرح موضعی میانه نیست بلکه یک موضعگیری واقع گرایانه است، گفت:ما از هر اقدامی که منجر به توقف جنایات و نسلکشی شود، از آغاز کمکرسانی به مردم غزه، شروع بازسازی و برداشتن گامهایی در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین حمایت میکنیم. در عین حال، نسبت به ترفندها و خیانتهای رژیم صهیونیستی در قبال توافقهایی که در گذشته وجود داشته و اکنون نیز مطرح است، هشدار نیز میدهیم.
وی ادامه داد: اتفاقاً برخی جوانب طرح موجود این هشدار را به ما میدهد که در آینده، ممکن است احقاق حقوق مردم فلسطین به شکل مطلوب و واقعی صورت نگیرد. این هشدارها را ما پیشتر نیز اعلام کردهایم. در بیانیهای که وزارت امور خارجه منتشر کرد، بر نکتهای دیگر نیز تأکید شده است و آن اینکه این آتشبس و توافق، هرچند توسط گروههای مقاومت صورت گرفته، اما به هیچوجه نافی مسئولیت جامعه جهانی در مجازات جنایتکاران در غزه نیست.
عراقچی افزود: اینگونه نیست که این توافق، عاملان جنایات را تبرئه کرده باشد. احکام دادگاههای بینالمللی در خصوص نخستوزیر رژیم جعلی صهیونیستی باید پیگیری شود و رسیدگی به جنایات انجامشده در غزه ضرورت دارد. بنابراین، موضع جمهوری اسلامی ایران یک موضع جامع است؛ هم حمایت از جنبههای مثبت این روند را شامل میشود، هم هشدار نسبت به آینده را در بر دارد و هم یادآور ضرورت مجازات جنایتکاران و پاسخگویی آنان در برابر جامعه جهانی است.
درباره هیچ موضوعی خارج از مسئله هستهای، بهویژه در ارتباط با مقاومت، با آمریکاییها یا هیچ طرف دیگری مذاکرهای نداشتهایم
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی پیرامون سخنان اخیر ترامپ درباره ایران گفت: برداشتی که آقای ترامپ از بیانیه وزارت امور خارجه و موضع جمهوری اسلامی ایران داشته و بیان کرده، به خود ایشان مربوط است. بله، ما تعارف نداریم؛ از بخشی از آن حمایت کردهایم، آن بخشی که مربوط به توقف جنایات میشود. برداشتی که آنها داشتهاند صرفاً بر اساس مواضع علنی ما بوده است. هیچ پیامی رد و بدل نشده و هیچ مذاکرهای صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: البته در مقاطعی از گذشته، آمریکا تلاش داشت موضوعات مختلف را با یکدیگر پیوند بزند؛ از جمله ترکیب مسائل منطقهای با موضوع مذاکرات هستهای اما ما همواره قاطعانه تأکید کردهایم که مذاکرات ما صرفاً در حوزه هستهای است، چه در گذشته و چه در دوره اخیر، هیچگاه، در هیچ سطحی، درباره هیچ موضوعی خارج از مسئله هستهای، بهویژه در ارتباط با مقاومت، با آمریکاییها یا هیچ طرف دیگری مذاکرهای نداشتهایم.
طرح ابراهیم هیچ تناسبی با آرمانهای ما ندارد و پیوستن ایران به آن هرگز اتفاق نخواهد افتاد
سیدعباس عراقچی درباره ادعای رئیسجمهور آمریکا مبنی بر امکان پیوستن ایران به طرح موسوم به ابراهیم گفت: آقای ترامپ معمولاً موضوعاتی را که به آنها علاقهمند است، در قالبهای مختلف بیان میکند. طرح «ابراهیم» گرچه با یک نام مقدس آمیخته شده اما بنیان این طرح خائنانه است؛ طرحی برای محروم کردن مردم فلسطین از حقوق مشروع خود، شناسایی یک رژیم جعلی و اشغالگر، و عادیسازی روابط با رژیمی اشغالگر، جنایتکار، نسلکش و کودککش.
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی جرمی نمانده که مرتکب نشده باشد و هر صفتی در این زمینه برازنده آن است. موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا کاملاً روشن بوده و همچنان نیز روشن است؛ این طرح هیچ تناسبی با آرمانهای ما ندارد و هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
تردید جدی در خصوص اجرای فازهای بعدی توافق آتشبس وجود دارد
سیدعباس عراقچی خاطرنشان کرد: دولت فعلی آمریکا نشان داده است که مواضعش بهطور مداوم تغییر میکند؛ صحبتها و ادعاهایشان مرتب دگرگون میشود. ما این مسئله را هم در رابطه با خود ایران و مذاکراتی که انجام شد، بهصورت عینی تجربه کردهایم و هم در سایر زمینهها شاهد آن بودهایم.
وی ادامه داد: در خصوص غزه نیز همینگونه است. اکنون، چه در سخنان رئیسجمهور آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی و چه در طرحی که ارائه دادهاند، قولها و وعدههای زیبایی درباره آینده مطرح شده است؛ از بازسازی گرفته تا احقاق حقوق مردم فلسطین اما واقعاً جای تردید جدی وجود دارد. نه اینکه فقط ما تردید داشته باشیم، تقریباً با هر مقام خارجی که گفتوگو میکنم، از جمله بسیاری از وزرای خارجه منطقه، همگی در مورد فازهای بعدی این توافق ابراز تردید میکنند.
وزیر خارجه افزود: به همین دلیل است که اگر دقت کرده باشید، همه مسئولان منطقه، همه کسانی که در مذاکرات آتشبس نقش داشتهاند و حتی نیروهای مقاومت، فعلاً تنها از فاز اول صحبت میکنند. کاملاً روشن است که پس از پایان این مرحله، مراحل دشوارتری آغاز خواهد شد و آن زمان است که باید دید مقامات آمریکایی و سایر طرفها تا چه اندازه به ادعاها و وعدههایی که دادهاند پایبند خواهند ماند.
«توافق جامع» از نظر ایران اساساً موضوعیتی ندارد
سیدعباس عراقچی درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی غرب درباره توافق جامع گفت: «توافق جامع» را اصلاً قبول نداریم؛ زیرا توافق جامع نتیجه مذاکرات جامع است و ما هیچگاه مذاکرات جامع نداشتهایم. نه با گروه ۵+۱ در گذشته، نه با سه کشور اروپایی در حال حاضر و نه با آمریکاییها. ما فقط درباره موضوع هستهای خود مذاکره کردهایم و در صورت لزوم، اگر منافع کشور اقتضا کند، در آینده نیز صرفاً در همین زمینه مذاکره خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بنابراین، بحث «توافق جامع» از نظر ما اساساً موضوعیتی ندارد. ما نه این واژه را درک میکنیم که منظورشان چیست، و نه آن را قبول داریم. مذاکره، فقط و فقط در مورد برنامه هستهای ایران اگر شکل بگیرد، در همان چارچوب خواهد بود، چنانکه در گذشته نیز همینگونه بوده است.
وزیر خارجه گفت: اما درباره اینکه دوباره مذاکراتی آغاز شود، باید گفت؛ خودِ همان سه کشوری که این ادعا را دارند، باید توضیح دهند که چرا ما باید دوباره با آنها مذاکره کنیم. ما پیشتر مذاکره کردیم، توافقی داشتیم، اما آمریکا از آن خارج شد و سه کشور اروپایی نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و آن را نقض کردند. ما هم در واکنش به نقض آنها، تعهدات خود را کاهش دادیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: آنها اکنون تنها ابزاری را که در اختیار داشتند، استفاده کردهاند؛ همان ابزاری که میدانستند اگر به کار ببرند، دیگر اروپا نقشی در موضوع هستهای ایران نخواهد داشت و امکانی برای ایفای نقش در مذاکرات نخواهد ماند. برای همین هم تا آخرین لحظه حدود ده سال صبر کردند. بنابراین، اکنون که میگویند آمادهاند تا دوباره مذاکرات را آغاز کنند، واقعاً نمیدانیم به چه دلیل باید با آنها مذاکره کنیم، چه اقدامی میتوانند انجام دهند و اساساً چه نقطه مثبتی در مذاکره با آنها وجود دارد؟
وی ادامه داد: پاسخ ما به درخواست آنها قبلاً هم داده شده است؛ چه در دیدارهای حضوری، چه در نیویورک، و چه پیش از آن. اکنون نیز در جلسهای که با رؤسای نمایندگیهای خارجی مقیم تهران داشتم، تصریح کردم که ما هیچ زمینهای برای مذاکره با سه کشور اروپایی در حال حاضر نمیبینیم و اصولاً مفهومی به نام سه کشور موسوم به «E۳» الان دیگر برای ما موضوعیت ندارد. ما با کشورهای اروپایی مواجه هستیم و روابط خود را با هر یک از آنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی ایران تنظیم میکنیم. واقعا و فعلا هم به دنبال بحث هستهای نیستیم و اساساً موضوعیتی برای مذاکره با سه کشور قائل نیستیم.
در حال حاضر زمینهای برای مذاکره با اروپاییها نمیبینیم/آماده گفتوگویی منصفانه و متوازن با آمریکا هستیم
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ما هیچگونه تماسی در هیچ زمینه دیگری با طرف آمریکایی نداشته و نداریم، گفت: تنها در دوران جنگ، به دلیل درگیریها و ضرورت انتقال پیامهایی خاص، از کانال موجود میان من و آقای ویتکاف استفاده شد. آنچه من تکذیب کردم، در پاسخ به ادعای یک روزنامه عربی بود که از تماسهای تلفنی بین من و آقای ویتکاف و مذاکراتی درباره مسائل جاری سخن گفته بود. این ادعا را همان زمان تکذیب کردم و اکنون نیز بار دیگر تأکید میکنم که هیچ تماس، بهویژه تماس تلفنی، وجود نداشته و در حال حاضر نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته تبادل پیام، چه در گذشته و چه اکنون، از طریق واسطهها ادامه دارد. همانطور که برخی کشورهای اروپایی نیز خواهان مذاکره بودهاند. با این حال، همانطور که پیشتر هم عرض کردم، در حال حاضر زمینهای برای مذاکره با اروپاییها نمیبینیم.
عراقچی افزود: موضع ما در برابر آمریکا همواره روشن بوده است؛ اگر آنها آمادگی داشته باشند از موضعی برابر، برای دستیابی به منافع مشترک و بر پایه احترام متقابل مذاکره کنند، و اگر مذاکره را با دیکته کردن اشتباه نگیرند و آماده گفتوگویی منصفانه و متوازن باشند، ما نیز آمادگی انجام چنین مذاکرهای را خواهیم داشت
اگر طرح مذاکراتی ارائه شود که منافع ایران را تأمین کند حتماً آن را بررسی خواهیم کرد
وزیر امور خارجه درباره مذاکره با آمریکا و شروط این کشور توضیح داد: بار دیگر تکرار میکنم که موضوع مذاکرات ما فقط هستهای است؛ همیشه همینطور بوده، الان هم همین است و هیچ موضوع دیگری را هیچگاه در آن وارد نکردهایم. این موضع همیشگی ماست. در خصوص مذاکرات با آمریکا نیز، به دلیل آنچه در نیویورک اتفاق افتاد و مسائل بعدی، واقعاً زمینهای برای شروع مذاکره نمیبینیم؛ مگر اینکه طرحی ارائه شود که بتواند منافع ما را تأمین کند. در آن صورت، حتماً آن را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: در روزهای گذشته، نکتهای مطرح شد مبنی بر اینکه آمریکا خواستار کنار گذاشتن غنیسازی ۶۰ درصد در مقابل منتفی شدن اسنپبک است. این پیامها را تأیید نمیکنم؛ این موضع آمریکا نبوده است. در نیویورک مذاکراتی انجام شد و ما آمادگی داشتیم که اگر بحث اسنپبک و بازگشت قطعنامههای گذشته بهصورت کامل مختومه شود و انجام نگیرد، در مقابل، موضوع مواد ۶۰ درصد را مورد مذاکره قرار دهیم و ترتیباتی برای آن در نظر گرفته شود. اما موضع آمریکاییها این بود که اگر ایران مواد ۶۰ درصد خود را تحویل بدهد، آنها اسنپبک را فقط شش ماه عقب میاندازند؛ که واقعاً موضعی زیادهخواهانه، کاملاً غیرمنطقی و صد درصد غیرقابل قبول بود. ما هم این را به آنها اعلام کردیم و به همین دلیل، مذاکراتی که در نیویورک صورت گرفت به نتیجه نرسید.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: من به طرفهای واسطهای هم گفتم که هیچ انسان عاقلی چنین درخواستی را نمیپذیرد. اگر آنها آمادگی داشتند که موضوع اسنپبک را برای همیشه کنار بگذارند، قطعنامه ۲۲۳۱ در زمان مقرر خودش ـ که ۲۶ مهر است ـ لغو شود و موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود، در آن صورت، درخواستهایی که دارند قابل بررسی است. اما آمریکاییها هیچگاه این راقبول نکردند.
ویتکاف پیغام داد که آمادگی دارد با ایران مذاکره مستقیم و رو در رو انجام دهد/ شروطی برای برگزاری این دیدار گذاشتیم و او نپذیرفت
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه این درخواست از سوی آمریکاییها مطرح شد، گفت: بهطور مشخص، آقای ویتکاف پیغام داد که آمادگی دارد با ایران مذاکره مستقیم و رو در رو انجام دهد. پاسخ ما این بود که، همانند گذشته که مذاکرات در قالب چندجانبه و با حضور مجموعهای از کشورها انجام میشد، ما نیز آمادگی داریم در چنین چارچوبی گفتوگو کنیم؛ به شرط آنکه سه کشور اروپایی نیز در این نشست حضور داشته باشند و آقای گروسی نیز، به دلیل ماهیت فنی و موضوع مواد هستهای، در جلسه شرکت کند. ما اعلام کردیم در چنین چارچوبی آمادگی مذاکره داریم.
وی افزود: اما ایشان این شرط را نپذیرفت و حاضر نشد در چنین جمعی حضور پیدا کند. در واقع، درخواست اولیه از جانب او بود، اما ما شروطی برای برگزاری این دیدار گذاشتیم و او نپذیرفت. دلیلش هم این بود که اصرار داشت پیش از برگزاری جلسه، ما درخواستهای آنان را بپذیریم و سپس وارد مذاکره شویم. من در پاسخ گفتم که در همه جای دنیا، ابتدا مذاکره صورت میگیرد و سپس توافق حاصل میشود؛ نه برعکس. انتظار داشت ابتدا توافق کنیم و بعد مذاکره کنیم، که این دیگر مذاکره نیست، بلکه نوعی دیکتهکردن است.
عراقچی خاطرنشان کرد: به او گفتم، بیایید دور میز بنشینیم، نمایندگان اروپاییها و آژانس هم حضور داشته باشند، مذاکره کنیم و ببینیم به چه نتیجهای میرسیم. اما او این پیشنهاد را رد کرد و حاضر نشد در جلسه شرکت کند. ما نیز گفتیم که اگر قرار است چنین مذاکرهای صرفاً در قالب تحمیل باشد، همان بهتر که اصلاً برگزار نشود.
وزیر خارجه گفت: در نتیجه، تأکید میکنم که درخواست ملاقات حضوری از طرف آقای ویتکاف مطرح شد. ما شرط حضور سایر طرفها را گذاشتیم، اما او نپذیرفت و در دیدار شرکت نکرد. دلیل آمادگی ما برای حضور در آن قالب این بود که نشان دهیم حتی مذاکره مستقیم نیز الزاماً راهگشا نیست. این را باید صریح بگویم، چون برخی تصور میکردند که اگر مذاکره مستقیم انجام شود، نتیجه بهتری بهدست میآید؛ در حالی که ما برای همین هم اعلام آمادگی کردیم، اما دیدیم که طرف آمریکایی حتی در مذاکره مستقیم نیز به جای گفتوگو، قصد تحمیل داشت و وقتی با مخالفت ما روبهرو شد، از شرکت در جلسه خودداری کرد.
زیادهخواهی غرب، مذاکرات نیویورک را به بنبست برد
سیدعباس عراقچی درباره تلاشهای وزارت امور خارجه برای جلوگیری از بازگشت قطعنامهها گفت: این موضوع را برای اینکه بهانهای به دست کسی نبوده و اتمام حجتی با خود و مردم ایران انجام داده باشیم، پذیرفتیم که با آژانس همکاری کنیم که اگر آنها این اقدام غیرقانونی را انجام دادند؛ هیچ بهانهای جز زیادهخواهی نداشته باشند. توافق قاهره را من شخصاً امضا کردم. چارچوب جدیدی برای مذاکره مستقیم در قالب جمعی اعلام آمادگی کردیم تا هیچ بهانهای باقی نماند. پیشنهادات معقولی ارائه دادیم. تعبیری که آقای مکرون در خبرها به کار برد، این بود که «ایران پیشنهاد معقول و منطقی (Reasonable) ارائه کرده است.»
وی ادامه داد: اما وقتی پرسیده شد چرا پس آن را نمیپذیرند، دلیلی کاملاً غیرمنطقی آورد و مدعی شد که مشخص نیست که نظر وزیر امور خارجه با نظر حاکمیت یکی باشد! واقعاً چنین استدلالی غیرقابل قبول و غیرمنطقی بود. اگر پیشنهاد ما عاقلانه است، بگویند میپذیریم تا ببینند حاکمیت پشت وزیر امور خارجه میایستد یا نه. چون نمیتوانستند پیشنهاد کاملاً منطقی، متوازن و منصفانه ما را رد کنند، دلایل بیپایه دیگری مطرح کردند. ما برای جلوگیری از اجرای اسنپبک و بازگشت قطعنامههای قبلی، همه تلاش خود را انجام دادیم و از تمام راههای ممکن را رفتی تنها جایی که ایستادگی کردیم، جایی بود که پای منافع ملت ایران در میان بود. در غیر این صورت، پیشنهاد ما کاملاً معقول و منصفانه بود.
عراقچی خاطرنشان کرد: ما حتی برای برگزاری ملاقات دسته جمعی با حضور آمریکاییها بهصورت رودررو آمادگی داشتیم. برای همکاری با آژانس نیز آماده بودیم. اکنون هیچ بهانهای وجود ندارد که کسی بگوید جمهوری اسلامی ایران در این موضوع کوتاهی کرده است. ما فقط از برنامه، منافع و حقوق ملت ایران دفاع کردیم، محکم ایستادیم و از موضع خود کوتاه نیامدیم. در تمام جلساتی که در این مدت داشتم، چه با نمایندگان مجلس و چه در سایر محافل، گفتم که آنها میخواستند مواد غنیشده ۶۰ درصد ما را بگیرند و در مقابل، فقط قطعنامه ۲۲۳۱ را برای ۶ ماه تمدید کنند، یعنی زمان اجرای اسنپبک را به تأخیر بیندازند. همه پذیرفتند که این درخواست کاملاً غیرمنطقی و غیرمنصفانه بوده و نباید پذیرفته میشد. در مقابل، ما پیشنهاد منصفانهای ارائه دادیم، اما آنها بودند که نپذیرفتند.
وی با اشاره به اینکه، حجت کاملا تمام است، گفت: همانطور که در گذشته و در حمله به ایران مردم ایران دیدند جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره و منطق بود و آنها بودند که در میانه مذاکرات حمله کردند، اکنون نیز مردم ایران شاهد هستند که ما برای جلوگیری از یک اقدام زیادهخواهانه و غیرقانونی، همه تلاشهای ممکن را انجام دادیم و تمام مسیرهای قانونی را پیمودیم. اما آنها از زیادهخواهی خود دست نکشیدند و ما ناچاراً ایستادگی کردیم.
پرچم مذاکره همواره در دست ما بوده است
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اگر قرار باشد آمریکاییها بخواهند مجدداً به مذاکره بازگردند، ما موضع خود را روشن بیان کردهایم، گفت: اروپاییها در عمل نشان دادهاند که دیگر هیچ اختیاری از خود ندارند. جالب است که همین اروپاییها، برای آنکه از ابزارهای خود استفاده نکنند، از ما خواستند که مستقیماً با آمریکا مذاکره کنیم. من در دیدارهایم بارها این موضوع را به خودشان یادآوری کردهام و گفتهام شما میخواهید ما مذاکره کنیم، اما نه با شما، بلکه با طرف دیگری! این واقعاً نشان میدهد که خودشان نیز به ناتوانیشان در پیشبرد مذاکرات واقفاند و میدانند گفتوگو با اروپا عملاً ثمری ندارد و مذاکره باید با طرفی دیگر صورت گیرد.
وی ادامه داد: اکنون هم اگر پیشنهادی از سوی هر طرفی ارائه شود که متوازن، منصفانه، معقول و منطقی باشد، از موضع برابر و بر پایه احترام متقابل انجام گیرد و منافع ایران را در بر داشته باشد، ما همواره اهل گفتوگو بودهایم. پرچم مذاکره همواره در دست ما بوده است و امروز نیز تأکید میکنم، اگر پیشنهادی معقول و منصفانه ارائه شود، ما قطعاً آن را بررسی خواهیم کرد.
ما از حق غنیسازی مردم ایران نمیگذریم
سیدعباس عراقچی درباره ایستادن بر سر اصول و حقوق مردم ایران گفت: حقوق مردم ایران برای ما خط قرمز است. ما از حق غنیسازی مردم ایران نمیگذریم. اما اگر قرار باشد درباره شفافسازی گفتوگو کنیم و در این زمینه اعتمادسازی انجام دهیم؛ به این معنا که غنیسازی ما صرفاً برای مقاصد صلحآمیز است، آمادگی داریم. پیشتر نیز چنین همکاریهایی انجام دادهایم.
وی ادامه داد: به شرط آنکه به حق ما احترام بگذارند و سپس بگویند، برای مثال، اگر اقداماتی انجام شود که اطمینان حاصل شود غنیسازی ایران به سمت مصارف نظامی نخواهد رفت، ما این موارد را بررسی خواهیم کرد؛ چراکه این نوع پیشنهادها منطقی است، به شرطی که در مقابل، آنها نیز برای ما اعتمادسازی کنند و تحریمهای ظالمانهای را که اعمال کردهاند، مرتفع سازند. پیشنهاداتی که بر اساس یک سازوکار و فرمول منصفانه، متعادل و متوازن ارائه شوند، از نظر ما قابل بررسی خواهند بود.
مذاکره با آمریکا در چنین شرایطی، به بنبست میرسد اما این به معنای رد کامل مذاکره نیست
وزیر امور خارجه درباره پیشنهادات مذاکره و پاسخ ایران به آن توضیح داد: فعلاً ما درخواستی برای مذاکره از هیچکس نداریم. تجربیات یک سال گذشته، شامل مذاکره با آمریکا و مذاکره با اروپاییها، کاملاً روشن کرده که سرنوشت این مذاکرات چه بوده است. مذاکره با آمریکا، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، بنبست محض است. این موضوع در جلساتی که با آمریکاییها، اندیشکدهها و سایر طرفها داشتیم، توضیح دادم که یکبار با آمریکا مذاکره کردیم، توافق حاصل شد، اما آنها از توافق خارج شدند و تحریمهای خود را بدون هیچ دلیل برگرداندند. یک بار دیگر در دولت گذشته مذاکره شد، زندانیان در برابر آزادی پولهای ایران آزاد شدند، اما دوباره منابع مالی ما قفل شد. یک بار دیگر مذاکره کردیم، وسط مذاکرات به ما حمله کردند. در نیویورک هم مذاکره کردیم، پیشنهادات معقول ارائه دادیم اما باز هم با زیادهخواهی مواجه شدیم. بنابراین مشخص است که مذاکره با آمریکا در چنین شرایطی، تنها به بنبست میرسد.
وی افزود: مذاکره با اروپاییها نیز تکلیف روشن است؛ آنها خود میخواهند ما با آمریکا مذاکره کنیم. بنابراین دلیل منطقی برای مذاکره با آنها وجود ندارد. با این حال، این به معنای رد کامل مذاکره نیست. اگر پیشنهادی معقول، متوازن و بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل ارائه شود، که از موضع برابر، منافع مردم ایران در آن تأمین شود، قطعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی همکاریها با آژانس به نفع ما است
وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که چرا ما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق جدیدی انجام دادیم، گفت: در واقع به تغییرات میدانی بازمیگردد که در نتیجه حملات غیرقانونی و تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ داد. به هر حال، برخی از تأسیسات ما هدف بمباران قرار گرفتند. من پیشتر هم توضیح دادهام که اگر قرار باشد همکاری ما با آژانس ادامه یابد، باید بر اساس همین واقعیتهای میدانی باشد. حتی یادم هست که از آژانس پرسیدیم که آیا برای بازرسی از تأسیسات هستهای که بمباران شده، قاعده یا پروتکل مشخصی دارید؟ پاسخ دادند نه، چون چنین وضعیتی کاملاً بیسابقه است. ما گفتیم پس باید این قاعده تدوین و مکتوب شود و یک چارچوب روشن برای آن تعیین گردد. این چارچوب همان چیزی بود که در قالب «توافق قاهره» شکل گرفت.
وی ادامه داد: اما بلافاصله پس از امضای توافق قاهره و در حضور خبرنگاران، من اعلام کردم که اجرای این توافق منوط به آن است که هیچ اقدام غیرقانونی در شورای امنیت برای بازگرداندن قطعنامههای گذشته صورت نگیرد. اگر چنین اقدامی انجام شود، اجرای توافق منتفی خواهد بود، زیرا با شرایط جدیدی مواجه میشویم. اکنون نیز، با توجه به اقدام سه کشور اروپایی در شورای امنیت، از نظر ما این توافق عملاً کارایی خود را از دست داده است.
عراقچی خاطرنشان کرد: آیا ممکن است دوباره فعال شود؟ بله، در صورتی که پیشنهاداتی منصفانه ارائه شود، به نحوی که حقوق ملت ایران تأمین گردد و اگر در مسیر رسیدن به یک راهحل، نقشی برای آژانس تعریف شود، ما میتوانیم مجدداً به همین توافق بازگردیم. چون این توافق مبتنی بر واقعیات میدانی ناشی از حملات اخیر بود. در شرایط کنونی، با توجه به تحولات موجود، «توافق قاهره» در حالت تعلیق قرار دارد. در حال حاضر، همکاری ما با آژانس تنها در چارچوب قانون مصوب مجلس صورت میگیرد. البته توافق قاهره نیز در همان چارچوب تعریف شده بود، اما تلاش داشت روابط موجود را منظمتر و شفافتر کند.
وی ادامه داد: اکنون، اگر آژانس درخواستی برای بازرسی از تأسیسات، چه بمبارانشده و چه بمباراننشده، داشته باشد، موضوع طبق قانون مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارجاع میشود و آنجا درباره اعطای یا عدم اعطای دسترسی تصمیمگیری خواهد شد. ما بهطور مطلق نمیگوییم که دیگر هیچ همکاریای با آژانس نخواهیم داشت، زیرا برخی همکاریها به نفع خود ماست. همانطور که قبلاً نیز گفتهام، برای مثال نیروگاه اتمی بوشهر در زمان تعویض سوخت باید با حضور بازرسان آژانس انجام شود. این موضوع در قرارداد ما با روسها نیز بهروشنی ذکر شده و از نظر فنی نیز به سود ماست. همچنین رآکتور تحقیقاتی تهران که تولیدکننده داروهای هستهای و ایزوتوپی است، داروهایی که بیش از یک میلیون ایرانی به آنها نیاز دارند، نیازمند نظارتهای فنی و ایمنی آژانس است.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: بنابراین، اگر همکاری در مواردی به نفع کشور باشد، شورای عالی امنیت ملی تصمیم لازم را در همان جهت اتخاذ خواهد کرد. به همین دلیل، نمیتوان گفت که روابط ما با آژانس بهطور کامل قطع شده است؛ بلکه توافق قاهره فعلاً کنار گذاشته شده و درخواستهای جدید آژانس بر اساس منافع ملی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد.
موضع ایران درباره جزایر سهگانه کاملا روشن است/ هیچکس حق ندارد نسبت به خاک ایران کوچکترین تعرضی داشته باشد
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا گفت: موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه از پیش مشخص بود، اما اینکه اروپاییها نیز به این موضع پیوسته و از «اشغال جزایر ایرانی» سخن گفتهاند، کاملاً غیرقابلقبول است. ما سال گذشته این موضوع را بهصراحت به آنها اعلام کردیم. جالب است که وقتی از برخی کشورهای اروپایی درباره پذیرش این موضع پرسوجو کردیم، حتی خودشان از وجود چنین عبارتی در بیانیهها اظهار تعجب کردند و برخی نیز موضع خود را پس گرفتند. برای نمونه، فرانسه و آلمان بهطور مشخص سال گذشته در بیانیهها یا مصاحبههای رسمی با خبرنگاران اعلام کردند که موضعشان تغییر نکرده و قائل به «اشغال» نیستند، بلکه صرفاً اختلافی میان ایران و امارات عربی متحده وجود دارد که باید از طریق گفتوگو حلوفصل شود. حتی برخی کشورها نیز در این خصوص به ما یادداشت رسمی ارسال کردند.
وی ادامه داد: امسال نیز نکته جالب این است که دوباره کشورهای اروپایی به ما مراجعه کردهاند و تأکید دارند که موضع ملیشان تغییری نکرده و همچنان بر همان دیدگاه پیشین خود هستند. در بیانیه اخیرشان هم عباراتی اضافه کردهاند که نشانه نوعی اغتشاش و دوگانگی در موضعگیری است؛ از یک سو سخن از «اشغال جزایر» میگویند و از سوی دیگر از ایران و امارات میخواهند که برای حل «اختلاف» مذاکره کنند. از یک طرف واژه «dispute» (اختلاف) را بهکار میبرند و از طرف دیگر «occupation» (اشغال) را؛ که نشان میدهد این موضع نه منسجم است و نه مبتنی بر درک دقیق حقوقی یا سیاسی. احتمالاً در اثر عجله یا تحت فشار لابیهای مختلف، عباراتی را بدون دقت کافی در کنار هم قرار دادهاند.
عراقچی خاطر نشان کرد: در هر حال، موضع جمهوری اسلامی ایران درباره جزایر سهگانه کاملاً روشن است؛ این جزایر، بخشی از خاک ایران و متعلق ابدی به جمهوری اسلامی هستند و هیچکس حق ندارد نسبت به خاک ایران کوچکترین تعرضی داشته باشد. ما این موضع را با همین قاطعیت به همه کشورهای اروپایی اعلام کردهایم و همچنین به همسایگان خود در خلیج فارس نیز صراحتاً گفتهایم. آنان نیز از این موضع ایران کاملاً آگاه هستند.
همچنان مشغول جمعآوری مستندات جنگ دوازده روزه هستیم
وزیر امور خارجه درباره جنگ ۱۲ روزه و بحث اقدامات حقوقی و بحث گرفتن غرامت؛ گفت: ما در حال حاضر همچنان مشغول جمعآوری مستندات هستیم. این کار با همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری در حال انجام است؛ آنها نیز مسئولیت دارند. مهمترین بخش این اقدام، جمعآوری مستندات حقوقی و قانونی لازم است. از همه دستگاهها میزان خساراتی که وارد شده درخواست کردهایم و آنها را در حال جمعآوری هستیم.
وی ادامه داد: بخش نظامی آن البته قدری مشکلات دارد بهدلیل مسائل امنیتی و حفاظتی؛ آنها را بررسی میکنیم و خودشان مشورت میکنند که به چه شکل مستندسازی انجام شود تا مشکلی با مسائل حفاظتی و امنیتی ایجاد نشود. این یک کار دقیق است و زمانبر است که در حال انجام است. بعد از آن، نسبت به اینکه چگونه در محافل و دادگاههای بینالمللی اقامه دعوا کنیم، انشاءالله تصمیمگیری خواهد شد.
رئیس جمهور روسیه پیام نتانیاهو را به ما منتقل کرد
سیدعباس عراقچی در ادامه این برنامه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارت اخیر رئیس جمهور روسیه گفت: خبری که روسها گفتند اینگونه بودکه ظاهراً سه یا چهار شب پیش یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین برقرار شد. صبح روز بعد سفیر ما را به ریاستجمهوری دعوت کردند و همین مطالب از سوی روسها به ما منتقل شد؛ بهطوری که گفته شده بود آقای نتانیاهو تأکید کرده قصد جنگ یا درگیری مجدد با ایران را ندارد. این مطلب توسط دوستان روس به ما منتقل شد و سپس آقای پوتین آن را به شکل علنی منتشر کرد.
وی ادامه داد: برای ما این خبر تغییری در ارزیابیهای میدانی ایجاد نکرد. نیروهای مسلح ما همچنان در آمادهباش کامل باقی ماندهاند و روزبهروز در حال تقویت توان خود هستند. امکان فریب و فریبکاری در رژیم صهیونیستی بسیار بالاست و احتمال دارد اعلانهایی از این دست بهمنظور فریب مطرح شوند؛ شاید انتشار علنی مواضع از سوی پوتین نیز در جهت جلوگیری از فریبکاری بوده است. اینکه رژیم صهیونیستی آمادگی یا توان حمله مجدد به ایران را ندارد، بهنظر من واقعیتی است که از جهت منطقی باید پذیرفت؛ هرچند احتمال فریبکاریها و اظهارات گمراهکننده همچنان وجود دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: تجربه جنگ دوازدهروزه بهخوبی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در مقابل حمله خارجی کوتاه نخواهد آمد و سکوت نخواهد کرد. این واقعیت عیناً ثابت شد و آنان توان و واکنش سریع ما را مشاهده کردند، حتی با وجود اینکه بهفرض خودشان یک حرکت غافلگیرانه انجام دادند و فرماندهان عالیرتبهای را هدف قرار دادند. اقدام به زدن یک فرمانده نظامی در محل سکونتش و بیتوجهی به جان غیرنظامیان بهگونهای که یک مجتمع مسکونی فرو بریزد و دهها نفر کشته شوند، عملی بزدلانه است.
عراقچی افزود: آنها گمان میکردند با غافلگیری میتوانند ما را وادار به تسلیم کنند، اما دیدند که فرماندهان جابجا شدند و از همان ساعات اولیه مقابله آغاز شد؛ واکنشهای ما از نخستین لحظات تا دوازدهمین روز و تا آخرین ثانیه ادامه یافت. بهنظر من این تجربه ضربهای سخت برای طرف مقابل بود. بنابراین فضاسازیهایی که در این روزها رخ داده بیشتر جنبه جنگ روانی داشته تا تهدید به جنگ واقعی. بار دیگر تأکید میکنم که نیروهای مسلح ما باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و کاری به فضاسازیها و فریبکاریهای روانی نداشته باشند؛ خوشبختانه آنها آمادگی لازم را دارند.
فریب جنگ روانی دشمن را نخوریم/ این خبر که پاسخ تماس وزیر خارجه ترکیه را ندادم، کذب است
سیدعباس عراقچی درباره جنگ روانی به راه افتاده علیه کشور گفت: در حال حاضر مقدار زیادی جنگ روانی بیش از واقعیت وجود دارد. یک جنگ روانی دیگر هم اکنون در جامعه ما در حال جریان است، و به نظر من یک تلاش سیستماتیک برای سیاهنمایی و خالی کردن دل مردم در حال انجام است. از تعابیر مختلفی استفاده میشود؛ یکی مینویسد «نسخه مرگ»، دیگری میگوید «آقای ویتکاف درخواست ایران را جواب نداد و ما را پشت در گذاشت»، یا اینکه «وقتی میخواستند حمله کنند، بیست بار آقای هاکان تماس گرفت عراقچی جواب نداد»؛ حرفهای عجیب و غریبی که تنها با هدف خالی کردن دل مردم و از طریق دروغگویی مطرح میشوند. همه اینها واقعاً دروغهایی هستند که آنقدر تکرار میشوند تا مردم را به اصطلاح دچار وحشت کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: فریب جنگ روانی دشمن را نباید خورد؛ هم در حوزه عملیات نظامی و هم در حوزه اقتصادی. من بارها قبل از اسنپبک گفته بودم که اگر قطعنامههای گذشته برگردند، اصلا چیز خوبی برای ما نیست و خسارات سیاسی و راهبردی دارد، اما خسارت اقتصادی آن بیشتر از چیزی که الان هست نخواهد بود. بعضیها هم به من خرده گرفتند که «فلانی نمیداند یعنی چه»؛ ولی اکنون که این کار را از دید خودشان انجام دادهاند (البته از نظر ما که قانونی نمیدانیم)، مردم دیدند تغییر خاصی صورت نگرفته؛ همان تحریمهای اقتصادی آمریکا بوده است و تحریمهای شورای امنیت، حتی اگر اعمال هم بشود، چیز بیشتری اضافه نمیکند.
وزیر خارجه گفت: هوشیاری به جای خود، اقدامات حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک نیز به جای خود؛ اما مراقب جنگ روانی دشمن باشیم؛ هم در حوزه تحریمها، هم در حوزه عملیات نظامی، هم در حوزه سیاهنمایی. همه اینها با هدف خالی کردن دل مردم، نگران کردن و ایجاد التهاب است که متأسفانه تا حدودی هم موفق بودهاند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: امروز در جلسهای، وزیر محترم اطلاعات گزارشی ارائه دادند مبنی بر اینکه بخش عمدهای از فضای مجازی اکنون توسط رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب خارجنشین با همان هدف یعنی تشویش اذهان، ایجاد التهاب و تضعیف روحیه مردم، در حال هدایت است. واقعاً معتقدم که رسانههای داخلی باید دقت کنند در این دام نیفتند و برای جبران این فضا تلاش کنند. صدا و سیما و رسانههای داخلی کشور باید کمک کنند تا مردم از این حالت دلهره و التهابی که دشمن سعی در ایجاد آن دارد، خارج شوند و این فضای روانی شکسته شود.
گزارش معتبری در خصوص بازرسی کشتیهای ایرانی در چهارچوب قطعنامه ١٩٢٩ دریافت نشده است
سیدعباس عراقچی در ادامه گفت: یکی از همان خسارتهایی که اشاره کردم، بازگشت قطعنامههای قبلی شورای امنیت است؛ این موضوع برای ما هزینهها و زیانهایی به همراه دارد. یکی از این آثار اگرچه جنبه اقتصادی ندارد جنبه روانی است و ممکن است ابعاد دیگری نیز پیدا کند. برای نمونه، قطعنامه ۱۹۲۹ و قطعنامههای پیشین به برخی کشورها این اختیار را میدادند که برای اطمینان از عدم انتقال قطعات موشکی یا هستهای به داخل یا خارج از ایران، کشتیها را بازرسی کنند. در دورهای که قطعنامه ۱۹۲۹ برای سالها نافذ بودند، در عمل چنین بازرسیهایی رخ نداد و اکنون نیز گزارشی از این دست در اختیار نداریم. ممکن است گفته شود با بازگشت قطعنامههای گذشته این اختیار برای برخی کشورها فراهم شده، اما تا کنون گزارش معتبری دریافت نشده است؛ گذشته هم گواه این است که در آن دوره عملاً چنین اتفاقی رخ نداد.
وزیر خارجه گفت: قطعاً اگر برخوردی با کشتیهای ایرانی صورت گیرد، ما پاسخ متقابل و متناسب خواهیم داد. امیدوارم طرفها بیش از این در منطقه تنشآفرینی نکنند و در جهت کاهش تنش حرکت کنند؛ زیرا تنش در منطقه به سود هیچکس نیست. اگر آنها اقدامی انجام دهند، ما نیز اقدام متقابل خواهیم کرد.
ما وظیفه خود برای رفع تحریم را فراموش نکردیم
وزیر خارجه در بخشهای پایانی این گفت و گو گفت: فروش امروز نفت ایران و بازارهایی که در اختیار داریم نتیجه سالها تلاش برای خنثیسازی تحریمها و دور زدن آنهاست. برخی این موضوع را میدانند و برخی نه، در حال حاضر بازارهای ویژه ما به دست آمده که ما در حال فروش نفت خود هستیم. تحریمهای شورای امنیت چیزی بیشتر از تحریمهای یک جانبه آمریکا ندارد که ایران را تحت فشار قرار دهد. ممکن است موضوعات جزئی باشد اما به طور کامل نه. تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای قطعنامههای گذشته هیچ ارتباطی با فروش نفت ایران ندارد و من این را من قبلاً گفته بودم الان هم به طور وضوح عرض میکنم.
عراقچی ادامه داد: حتی با وجود اسنپ بک ادعایی طرفهای غربی، فروش نفت ما شکل معمول خود حفظ کرده حتی بیشتر شده است. گرچه ما باید از تحریمهای آمریکا نگران باشیم و راههای دور زدن آن را انجام دهیم اما نگران نباشیم که تحریمهای قطعنامههای شورای امنیت بار اضافهای برای اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. ممکن است مشکلات جانبی داشته باشد ولی نه به اندازه که تحریمهای اولیه آمریکا. ممکن است دولت آمریکا در آینده در راستای سیاست فشار حداکثری در این حوزه فشارهای جدیدی را تحمیل کند اما با آن ها هم بالاخره مقابله خواهیم کرد. قطعنامههای شورای امنیت در این زمینه چیزی بیشتر ندارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: من تاکید میکنم ما وظیفه رفع تحریمها را هم داریم و مجموعه دولت و کشور باید در مقابل تحریمها تابآوری داشته باید راههای دور زدن و راههای تامین نیازهای ایران و راههای خنثی سازی تحریمها را بپیماید و از توانمندیهای ملی استفاده کرده و وزارت خارجه هم باید کمک کند اما یک کار ویژه یک ماموریت جداگانه هم وزارت امور خارجه دارد و آن تلاش برای رفع تحریمها است. ما این وظیفه خود را فراموش نکردیم که باید تحریم ها را رفع کنیم اما به شرطی که در راستای حقوق مردم ایران باشد و از مذاکراتی که تامین کننده منافع مردم ایران بوده و منجر به رفع تحریم آن باشد ما هیچ وقت دوری نکردیم.
امضای توافق جامع راهبردی به معنای ایجاد نوعی «اعتماد بلندمدت» میان تهران و مسکو است
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره رابطه تهران و مسکو گفت: از نگاه ما، توافق جامع راهبردی ایران و روسیه عملا وارد مرحله اجرا شده است. وقتی گفته میشود توافقی «اجرایی» شده، یعنی تمام مراحل قانونی آن طی شده است؛ یعنی ابتدا در مجالس دو کشور تصویب شده، سپس به تأیید نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان رسیده و در نهایت از سوی رؤسای جمهور دو کشور برای اجرا ابلاغ شده است. تا آنجا که اطلاع دارم، این روند در ایران کامل شده و در روسیه نیز طی مراحل نهایی شده است؛ بنابراین، توافق اکنون اجرایی به شمار میآید.
عراقچی ادامه داد: مهمترین ویژگی این سند، ایجاد یک چشمانداز بلندمدت برای روابط ایران و روسیه است؛ به گونهای که صرفنظر از تحولات محیط بینالمللی، دو کشور متعهد میشوند روابط راهبردی خود را حفظ و تقویت کنند. این توافق در حوزههای گوناگون از اقتصاد و انرژی گرفته تا سیاست و دفاع چارچوبی کلی و پایدار ارائه میدهد. از دل این توافق راهبردی، همانند سند همکاری با چین، قراردادها و موافقتنامههای مشخصتری استخراج خواهد شد که هر یک پروژههای عملی و همکاریهای دوجانبه را تعریف میکنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: در واقع، امضای این توافق به معنای ایجاد نوعی «اعتماد بلندمدت» میان تهران و مسکو است؛ اعتمادی که به دو طرف امکان میدهد با اطمینان خاطر، برنامههای اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی خود را پیش ببرند. امروز روابط ایران و روسیه بر پایه همین اعتماد و رویکرد راهبردی، از ثبات و استحکام بالایی برخوردار است.
افغانستان و پاکستان خویشتنداری نشان دهند/ نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در ارتباط هستند
سید عباس عراقچی درباره درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان گفت: ما با هر دو کشور روابط خوبی داریم. بهویژه با پاکستان، روابط ما یک رابطه دیرینه و بسیار مستحکم است. با افغانستان نیز روابط دیرینهای داریم، اما با دولت و سیستم جدید در افغانستان، علیرغم همکاریها و روابط خوب، یک سری مشکلات نیز وجود دارد. ما هنوز دولت جدید افغانستان را بهطور رسمی شناسایی نکردهایم، اما در حد تعامل با دو دولت و همکاری، با هم در ارتباط هستیم. امروز بعدازظهر با وزیر امور خارجه پاکستان صحبت کردم و ایشان توضیحاتی در مورد اختلافات، مشکلات موجود و اقداماتی که انجام دادهاند ارائه دادند.
وزیر خارجه در پایان گفت: موضع ما این است که دو طرف باید خویشتنداری داشته باشند. ثبات در روابط ایران، پاکستان و افغانستان به ثبات منطقهای کمک میکند. به همین منظور، تصمیم گرفته شد که دو وزیر امور خارجه، به عنوان نمایندگان ویژه ما در امور افغانستان، با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند. انشاءالله با دوستان افغانی نیز همین مشورتها انجام خواهد شد تا بتوانیم این مشکل را به شکل دیگری حل کنیم.