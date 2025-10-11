En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقبال ایران و پاکستان از توقف نسل‌کشی در غزه

وزیران خارجه ایران و پاکستان ضمن استقبال از توقف نسل‌کشی در غزه، تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۴۴
| |
9 بازدید
استقبال ایران و پاکستان از توقف نسل‌کشی در غزه

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان، عصر شنبه و در یک تماس تلفنی به بررسی تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند.

در این تماس تلفنی، وزرای امور خارجه دو کشور بر اهمیت توسعه تعاملات منطقه‌ای و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تجارت و ترانزیت تاکید داشتند. در این رابطه همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو و چندجانبه تأکید کردند.

همچنین طرفین بر اهمیت توسعه دیپلماسی فعال، تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های منطقه‌ای برای گسترش صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید نمودند.

در پایان، دو وزیر ضمن استقبال از توقف نسل‌کشی در غزه، دیدگاه‌های خود را در خصوص تلاش‌های آتی مشترک تبادل کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارحه گفتگوی تلفنی پاکستان فلسطین غزه آتش بس حماس اسرائیل خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر هوایی از غزه پس از ۲ سال جنگ نسل‌کشی
بیانیه ولایتی درباره صلح حقیقی در غزه
ورود اولین گروه از نیروهای آمریکایی به فلسطین اشغالی
حماس: بهانه به دست دشمن نخواهیم داد
مقام حماس: موضوع خلع سلاح اصلا مطرح نیست
اعتراف تل‌آویو به شکست در غزه
افشای جزئیات طرح ترامپ برای آتش‌بس در غزه
عکس: بازگشت به خانه
اردوغان به غزه می‌رود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ay0
tabnak.ir/005ay0