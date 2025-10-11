به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان، عصر شنبه و در یک تماس تلفنی به بررسی تحولات مهم منطقهای و بینالمللی پرداختند.
در این تماس تلفنی، وزرای امور خارجه دو کشور بر اهمیت توسعه تعاملات منطقهای و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود در حوزههای تجارت و ترانزیت تاکید داشتند. در این رابطه همچنین بر ضرورت تقویت همکاریهای دو و چندجانبه تأکید کردند.
همچنین طرفین بر اهمیت توسعه دیپلماسی فعال، تبادل اطلاعات و هماهنگیهای منطقهای برای گسترش صلح و ثبات منطقهای تأکید نمودند.
در پایان، دو وزیر ضمن استقبال از توقف نسلکشی در غزه، دیدگاههای خود را در خصوص تلاشهای آتی مشترک تبادل کردند.