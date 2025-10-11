En
بیانیه ولایتی درباره صلح حقیقی در غزه

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: این آتش‌بس، هرچند به توقف موقت تجاوزها انجامیده است، اما صلح حقیقی تنها زمانی محقق خواهد شد که ریشه اشغالگری از سرزمین فلسطین برکنده شود و آوارگان فلسطینی به وطن خویش بازگردند.
| |
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پیامی به همایش تخصصی بیداری اسلامی با محوریت «تحولات مقاومت فلسطین و یادواره شهید محمدالدُرّه و کودکان شهید غزه» تاکید کرد: پس از ماه‌ها جنگ و جنایت، و در حالی که رژیم صهیونیستی نتوانست هیچ یک از اهداف اعلامی خود را محقق کند، به ناچار آتش‌بس را پذیرفت. این امر در واقع اعترافی آشکار به شکست نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر و پیروزی مقاومت است. حماس و دیگر گروه‌های مقاومت با اتکا به ایمان، وحدت و ایستادگی مردم فلسطین، بار دیگر ثابت کردند که راه کرامت و آزادی از مسیر جهاد و استقامت می‌گذرد.

وی افزود: البته این آتش‌بس، هرچند به توقف موقت تجاوزها انجامیده است، اما صلح حقیقی تنها زمانی محقق خواهد شد که ریشه اشغالگری از سرزمین فلسطین برکنده شود، آوارگان فلسطینی به وطن خویش بازگردند، ملت فلسطین در سرزمین مادری خود از بهر تا نحر با صلح و عزت زندگی کنند و قدس شریف، پایتخت جاودان فلسطین آزاد گردد.

متن پیام ولایتی به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

برادران و خواهران گرامی،
میهمانان ارجمند داخلی و بین‌المللی،
دانشمندان، نخبگان و فعالان عرصه بیداری اسلامی،

سلامٌ علیکم و رحمةُ الله

برگزاری این همایش ارزشمند در مقطعی حساس از تاریخ جهان اسلام، زمانی که ملت مظلوم و مقاوم فلسطین در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی ایستاده و با ایمان، ایثار و پایداری خویش بار دیگر حقانیت مقاومت را به جهانیان نشان داده است، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر است.

ملت فلسطین بیش از هفتاد سال است که زیر اشغال و سرکوب نظامی، محاصره اقتصادی و جنگ روانی دشمنان اسلام قرار دارد، اما هرگز از مسیر آزادی و مقاومت منحرف نشده است. یاد و نام شهید محمدالدُرّه، آن کودک بی‌دفاعی که تصویر شهادتش وجدان جهان را بیدار کرد، و نیز هزاران کودک شهید غزه، امروز به نمادهای جهانی مظلومیت و در عین حال عزت و پایداری تبدیل شده‌اند.

در تحولات اخیر، مقاومت فلسطین بار دیگر نشان داد که هیچ نیرویی قادر به خاموش کردن اراده یک ملت مؤمن و بیدار نیست. تجاوزات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، که با بمباران مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی همراه بود، با پاسخ کوبنده نیروهای مقاومت مواجه شد؛ پاسخی که موازنه قدرت را تغییر داد و دشمن را در تحقق اهدافش ناتوان ساخت.

پس از ماه‌ها جنگ و جنایت، و در حالی که رژیم صهیونیستی نتوانست هیچ یک از اهداف اعلامی خود را محقق کند، به ناچار آتش‌بس را پذیرفت. این امر در واقع اعترافی آشکار به شکست نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر و پیروزی مقاومت است. حماس و دیگر گروه‌های مقاومت با اتکا به ایمان، وحدت و ایستادگی مردم فلسطین، بار دیگر ثابت کردند که راه کرامت و آزادی از مسیر جهاد و استقامت می‌گذرد.

البته این آتش‌بس، هرچند به توقف موقت تجاوزها انجامیده است، اما صلح حقیقی تنها زمانی محقق خواهد شد که ریشه اشغالگری از سرزمین فلسطین برکنده شود، آوارگان فلسطینی به وطن خویش بازگردند، ملت فلسطین در سرزمین مادری خود از بهر تا نحر با صلح و عزت زندگی کنند و قدس شریف، پایتخت جاودان فلسطین آزاد گردد.

امروز، جبهه مقاومت اسلامی در منطقه، از غزه و کرانه باختری تا لبنان، سوریه، یمن با محوریت ایران، نشان داده که بیداری اسلامی صرفاً یک حرکت فکری یا سیاسی نیست، بلکه تجلی اراده ملتی است که به وعده الهی ایمان دارد:

> «وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ».

مجمع جهانی بیداری اسلامی بر این باور است که موج بیداری و آگاهی در میان ملت‌های مسلمان، امروز بیش از هر زمان دیگری زنده و پویا است. این بیداری نه‌تنها در صحنه نبرد نظامی، بلکه در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی و دانشگاهی در حال گسترش است و توانسته است افکار عمومی جهان را نسبت به حقیقت مسئله فلسطین آگاه سازد.

یاد و خاطره کودکان شهید در غزه و همچنین در جنگ 12 روزه ایران با رژیم صهیونیستی و دیگر شهدای مظلوم امت اسلام، همچون ستارگان درخشان مسیر مقاومت را روشن کرده‌ است. این خون‌های پاک، سرمایه‌های بی‌بدیل امت اسلام هستند که شجره طیبه مقاومت را آبیاری کرده و آن را به درختی تناور و شکست‌ناپذیر تبدیل کرده‌اند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، نظام سلطه جهانی در برابر حقیقت مقاومت و بیداری ملت‌ها دچار سردرگمی و زوال است. قدرت نرم مقاومت اسلامی، مشروعیت ادعایی صهیونیسم و حامیان غربی آن را زیر سؤال برده و چهره واقعی مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر را برای جهانیان آشکار کرده است.

در این مسیر، وظیفه علما، اندیشمندان، نخبگان و رسانه‌ها بسیار سنگین است.

باید با روشنگری، تحلیل عمیق و ارتباط مستمر با ملت‌ها، زمینه گسترش آگاهی و وحدت امت اسلامی را بیش از پیش فراهم سازند.

در پایان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای مظلوم فلسطین و کودکان بی‌گناهی که قربانی وحشیگری اشغالگران شدند، از برگزارکنندگان این همایش، اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته‌ای که در تبیین ابعاد انسانی، فرهنگی، حقوقی و راهبردی مسئله فلسطین مشارکت دارند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم و توفیق همگان را در خدمت به آرمان قدس شریف از خداوند متعال مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمةُ الله و برکاتُه

 علی‌اکبر ولایتی
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی

