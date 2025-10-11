En
روزنامه اصولگرا: مدیران فوتبال، خودِ مشکل‌اند

فوتبال ایران بدون تعارف فاصله زیادی با نابودی ندارد و اگر اتفاق خاصی نیفتد و انقلابی در این رشته پرتخلف و حیف و میل‌کننده بیت‌المال رخ ندهد به زودی شاهد نابودی کامل آن خواهیم بود.
روزنامه اصولگرا: مدیران فوتبال، خودِ مشکل‌اند

با وجود این آدم‌های فوتبال ایران هنوز پرمدعا و پرحرف به کارشان ادامه می‌دهند. افرادی که امروز همه می‌دانیم هر کدام چگونه و تا چه میزان از حد توان خود پول مردم و بیت‌المال را هدر داده و می‌دهند، اما هنوز هم دست از ادعا و حرف زدن‌های بیهوده برنمی‌دارند. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان، فوتبالی‌ها که این روزها بابت پیروزی‌های رشته‌های دیگر و شکست‌های پی‌درپی خود سخت تحت فشار قرار دارند، به دست و پا زدن افتاده‌اند تا خود را فعال نشان دهند. می‌خواهند ثابت کنند که آنها هم مدیریت درستی را در پیش گرفته‌اند، اما حتی در این خیمه‌شب‌بازی هم راه درست را انتخاب نکرده‌اند و به این هم فکر نمی‌کنند که این دست و پا زدن‌ها بیشتر آنها را در باتلاقی که خود درست کرده‌اند، فرو می‌برد. 

نمونه این داستان‌ها، مراسم چهارشنبه گذشته فدراسیون فوتبال بود. یک نمایش دیگر از مهدی تاج و دوستانش تحت عنوان «همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر» با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، مدیران فوتبال، رؤسای هیئت‌های فوتبال و مدیران و مربیان باشگاه‌های لیگ برتری. تا اینجای کار می‌شود متوجه شد که جمعی از مسئولان که اتفاقاً بسیاری از آنها سر سفره بیت‌المال نشسته و ضررهای اقتصادی زیادی به کشور زده‌اند، جلسه گذاشته‌اند تا آنها که می‌توانند دردی دوا کنند، اما پر واضح است که تا امروز چنین نکرده‌اند!

اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که متوجه محورهای بحث آقایان شوید. 
بنا به گفته خودشان استانداردسازی، داوری، اخلاقی، حقوقی، کانون هواداران و برخی موضوعات دیگر محورهای همایش بودند. کافیست یک‌بار دیگر به عنوان محور بحث‌ها نگاه کنید و بعد هم اتفاقات همین شش هفته گذشته فوتبال را مرور کنید تا متوجه اصل ماجرا شوید. کسانی دور هم جمع شده‌اند و در مورد مشکلات فوتبال حرف می‌زنند که خودشان مشکل اصلی فوتبال ایران هستند. افرادی که اگر دست از سر فوتبال بردارند فوتبال ایران دوباره در مسیر اعتلا و بزرگی قدم برخواهد داشت. 

فوتبال ایران با مدیریت همین افراد نامدیر است که نه از استانداردسازی بویی برده و نه از اخلاق‌مداری، نه داوری درستی دارد و نه به لحاظ حقوقی حرفی برای گفتن. کانون هواداران پیشکش، شما با رفتن‌تان تمام هواداران فوتبال را خوشحال کنید، هواداران خودشان فکری به حال کانون‌شان می‌کنند. 

چهارشنبه باز هم حرف زده شد. باز هم ادعاهای آنچنانی و باز هم قول درست شدن فوتبال از زبان کسانی که هیچ برنامه‌ای برای رشد فوتبال ایران ندارند. از زبان کسانی که فقط یاد گرفته‌اند پول مردم را خرج کنند. مدیران بالادستی هم فقط از لزوم برخورد با بی‌قانونی‌های فوتبال می‌گویند بدون اینکه کوچک‌ترین حرکتی در خصوص مبارزه با این همه تخلف و پول‌پاشی انجام دهند، درست مثل نمایندگان مجلس که هرچند وقت یک‌بار سرو صدایی راه می‌اندازند، ولی تب‌شان خیلی زود عرق می‌کند تا فوتبالی‌ها با خیال راحت‌تر بیت‌المال را تاراج کنند. مشکل فوتبال ایران با چنین برنامه‌هایی حل نخواهد شد. مشکل فوتبال برنامه‌ریزان همین برنامه‌های بیهوده هستند و تا باشند فوتبال ایران در مسیر درست قرار نخواهد گرفت.

