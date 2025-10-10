En
حذف تلخ نفت مسجدسلیمان از جام حذفی

تیم نفت مسجدسلیمان با هدایت مهدی پاشازاده، در مرحله دوم رقابت‌های جام حذفی و در ضربات پنالتی، مغلوب تیم هور اسپور ارومیه شد و از رسیدن به مرحله بعد بازماند
کد خبر: ۱۳۳۳۵۰۱
2 بازدید

حذف تلخ نفت مسجدسلیمان از جام حذفی در ضربات پنالتی

به گزارش تابناک به نقل ازخبرآنلاین، تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان روز جمعه، هجدهم مهرماه، در مرحله دوم جام حذفی کشور از صعود بازماند. این تیم که تحت هدایت مهدی پاشازاده، بازیکن سابق استقلال، در لیگ دسته اول بازی می‌کند، در دیداری خارج از خانه به مصاف هور اسپور ارومیه رفت.

این بازی در وقت قانونی با نتیجه بدون گل به پایان رسید و کار به ضربات پنالتی کشید. در این مرحله حساس، تیم میزبان با نتیجه ۷ بر ۶ پیروز شد و نفت مسجدسلیمان را از دور مسابقات حذف کرد.

در دیگر بازی این مرحله، تیم فولاد نوین خوزستان با نتیجه ۲ بر صفر میزبان دنا یاسوج را شکست داد و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت. این پیروزی برای تیم تحت هدایت ایوب والی در خانه به دست آمد.

حذف نفت مسجدسلیمان در حالی رقم خورد که این تیم امیدوار بود با هدایت پاشازاده بتواند در جام حذفی کارنامه بهتری از خود به جای بگذارد.

 
