به گزارش تابناک، شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که ترامپ برای جشنی بسیار سریع به منظور توافق آزادی اسرا و آتش بس در غزه، سفری به اسرائیل خواهد داشت. رسانه های اسرائیلی امروز پنجشنبه احتمال دادند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه شنبه وارد تل آویو شود و به مناسبت آغاز اجرای طرح خود در مورد نوار غزه، در کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) سخنرانی کند.

این شبکه افزود: به نظر می رسد که طرح این است که ترامپ شب شنبه به یکشنبه وارد شود و در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال قرار گیرد و از کنست بازدید کند و سپس از آنجا بدون هیچ دیدار دیگری در اسرائیل، خارج شود.

از سوی دیگر، روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور آمریکا تا دوشنبه آینده در اسرائیل بماند، اگر آزادی بازداشت شدگان اسرائیلی به دوشنبه موکول شود.

تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی از تل آویو و واشنگتن در مورد این سفر منتشر نشده است.