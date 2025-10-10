En
تعداد سکه های مهریه در قانون مجلس چه تعداد شد؟

نماینده مجلس درباره نامه آیت الله سبحانی درباره عندالاستطاعه بودن مهریه توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۶۵
| |
834 بازدید

تعداد سکه های مهریه در قانون مجلس چه تعداد شد؟/ توضیحات غضنفرآبادی درباره نامه آیت الله سبحانی به اژه ای

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره این‌که هنگام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون  مهریه و بازگشت مجدد آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛  آیت‌الله سبحانی نامه‌ای را در این خصوص خطاب به  رئیس قوه قضائیه منتشر کردند مبنی بر این که  پرداخت مهریه عندالاستطاعه باشد، گفت: زوجین هنگام عقد و ازدواج تفاهم می‌کنند پرداخت مهریه چگونه باشد؛ بعضی‌ها می‌گویند عندالاستطاعه باشد بعضی‌ها هم می‌گویند عندالامطالبه باشد.

 این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عندالاستطاعه یعنی زمانی که فرد استطاعت مالی پیدا کرد مهریه را پرداخت می‌کنند، عندالامطالبه یعنی هر زمانی که زوجه مطالبه کرد زوج چه داشته باشد چه نداشته باشد پرداخت کند.

وی ادامه داد:آیت الله سبحانی فرمودند که مهریه باید عندالاستطاعه باشد، برخی‌ها ضمن عقد عندالامطالبه را قید می‌کنند و کاری هم نمی‌شود کرد مهریه به گونه‌ای باشد که عندالامطالبه نباشد و عندالاستطاعه باشد، هنگامی که استطاعت پیدا کرد پرداخت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگشت طرح اصلاح موادی از قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در خصوص  برگشت این طرح به کمیسیون  گفته شد  عنوانش با برخی از محتویاش مغایرت دارد برای رفع ابهام برگشت داده شد به کمیسیون که اصلاح شود و بعد  برگشت پیدا کند.

وی در پاسخ  به این که در قانون مجلس مهریه ۱۴ سکه شد یا ۱۱۰ سکه، اظهار داشت: اگر قرار باشد بدهکاران مهریه زندان نروند و با پابند باشند این چیزی که در متن طرح آمده است، نه برای ۱۱۰ تا موضوعیت دارد نه برای  ۱۴ تا موضوعیت دارد. البته اگر ۱۴ را قید کنند و پرداخت نکند و پابند باشد می‌شود این کار را انجام داد. اما فکر کنم سقف همان عدد ۱۴ تا سکه  است.

 
