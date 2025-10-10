En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام نرخ جدید سود بانکی + جدول

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۶ مهرماه در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۲۶
| |
634 بازدید

اعلام نرخ جدید سود بانکی + جدول

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر ( ۹مهرماه) بدون تغییر در سطح ۲۴ درصد ثابت ماند.

نرخ جدید سود بانکی اعلام شد/ جدول تغییرات نرخ سود

اشتراک گذاری
برچسب ها
سود بانکی نرخ سود بانک‌مرکزی بانک مرکزی کاهش نرخ بهره
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
غرضی: با سود 27 درصدی تولید شکل نمی‌گیرد،
بانک مرکزی کره جنوبی نرخ سود را اعلام کرد
بانک مرکزی روسیه برای سومین بار نرخ سود را کاهش داد
بانک مرکزی مراقب اعمال سود ۲۲ درصدی باشد
نرخ سود بین بانکی افزایش یافت
هشدار معاون نظارت بانک مرکزی به بانک ها
کدام بانک سه برابر نرخ تورم سود بانکی می دهد؟!
بانک‌مرکزی: اصناف برای ۱۰۰ تومان جنجال می‌کنند
دو دست‌انداز در مسیر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی
واکنش‌ها به نرخ سود ۳۰ درصدی در اقتصاد ایران! | بهمن خونین بورس؟
منتظر افزایش دوباره نرخ سود بانکی نباشید
تغییرات نرخ سود بین‌بانکی +عکس
نرخ سود بین بانکی به 20 درصد می‌رسد
ثابت ماندن نرخ بهره بین بانکی
افزایش چشمگیر حجم معاملات بین‌ بانکی
بانک‌ها چطور قانون بانک مرکزی را دور می‌زنند؟
نرخ جدید سود بین بانکی اعلام شد
ابلاغ بخشنامه جدید نرخ سود بانکی
عدم پایبندی بانک‌های خصوصی به اجرای نرخ سود
نرخ سود بانکی تغییر کرد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ass
tabnak.ir/005ass