سیاسی
»
احزاب و تشکل ها
پ
کنایه سنگین آشنا به ترامپ درباره نوبل صلح
کنایه حسامالدین آشنا به ترامپ برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل
۱۳۳۳۴۲۵
۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۱
10 October 2025
برچسب ها
حسام الدین آشنا
ترامپ
صلح
نوبل
جایزه نوبل
