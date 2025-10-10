رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ویژه ترافیکی در محورهای شمالی کشور در روز جاری(جمعه ۱۸ مهر) خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها، مسیر چالوس به سمت تهران یکطرفه خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ احمد شیرانی روز جمعه با اعلام جزئیات محدودیت‌های ترافیکی جاده های پرتردد کشور، افزود: به منظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، محدودیت‌های مقطعی و قطعی در محورهای چالوس، هراز و فشم اعمال خواهد شد.

ساعت ۱۲ آغاز اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس

وی اظهار کرد: اعمال محدودیت های ترافیکی در جاده چالوس از ساعت ۱۲ امروز آغاز و از ساعت ۱۳:۰۰ نیز مسیر تردد به سمت چالوس از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

به گفته وی، بر اساس طرح ترافیکی مصوب، از ساعت ۱۵:۰۰ نیز برای کاهش بار ترافیکی در مسیر شمال به جنوب، تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد که این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ روز جاری ادامه دارد.

سرهنگ شیرانی افزود: تردد در جاده کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع خواهد شد.

ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در محور هراز

وی در ادامه به وضعیت محور هراز نیز اشاره کرد و گفت: تردد تمامی تریلی‌ها در جاده هراز کماکان ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز (جمعه ۱۸ مهر) اجازه تردد در این محور را ندارند.

او افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس نیز اعمال خواهد شد.

جاده فشم از ساعت ۱۷ یکطرفه می شود

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ تردد در جاده فشم از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم، یک‌طرفه می‌شود.

سرهنگ شیرانی خاطرنشان کرد: تمامی محدودیت‌ها بسته به حجم ترافیک و تصمیم مأموران پلیس راه قابل تغییر است و از رانندگان می‌خواهیم پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کنند و با رعایت مقررات، در کاهش تصادفات و تسهیل عبور و مرور سهیم باشند.