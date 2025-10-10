اعلام حمایت تهران برای اقدام فوری در رابطه با غزه

سخنگوی دولت ایران به المیادین گفت تهران از هر گام یا ابتکاری که بتواند به توقف فوری نسل‌کشی در غزه منجر شود، حمایت خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت ایران تصریح کرد تهران از هر گامی که منجر به خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه و آزادی اسرای فلسطینی شود، حمایت می‌کند.



وی که با شبکه المیادین گفت‌وگو می‌کرد، افزود: حمایت ایران از مردم فلسطین صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

سخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرد: مقاومت مردم فلسطین مشروع است و مقاومت بخش جدایی‌ناپذیری از روند احیای حقوق فلسطینیان را تشکیل می‌دهد.

مهاجرانی تأکید کرد توقف جنایات در غزه پایان راه نیست و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی وظیفه دارند کسانی را که دستور جنگ و کشتار در غزه را داده و اجرا کرده‌اند، پاسخگو کنند.

