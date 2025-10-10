En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام حمایت تهران برای اقدام فوری در رابطه با غزه

سخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرد: مقاومت مردم فلسطین مشروع است و مقاومت بخش جدایی‌ناپذیری از روند احیای حقوق فلسطینیان را تشکیل می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۱۷
| |
467 بازدید

اعلام حمایت تهران برای اقدام فوری در رابطه با غزه

سخنگوی دولت ایران به المیادین گفت تهران از هر گام یا ابتکاری که بتواند به توقف فوری نسل‌کشی در غزه منجر شود، حمایت خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت ایران تصریح کرد تهران از هر گامی که منجر به خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه و آزادی اسرای فلسطینی شود، حمایت می‌کند.


وی که با شبکه المیادین گفت‌وگو می‌کرد، افزود: حمایت ایران از مردم فلسطین صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

سخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرد: مقاومت مردم فلسطین مشروع است و مقاومت بخش جدایی‌ناپذیری از روند احیای حقوق فلسطینیان را تشکیل می‌دهد.

مهاجرانی تأکید کرد توقف جنایات در غزه پایان راه نیست و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی وظیفه دارند کسانی را که دستور جنگ و کشتار در غزه را داده و اجرا کرده‌اند، پاسخگو کنند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران مهاجرانی سخنگوی دولت غزه حمایت حمایت از غزه توافق آتش بس نسل کشی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همدلی مردم ایران عامل پیروزی در جنگ ترکیبی
مهاجرانی: ذخایر استراتژیک دست‌نخورده مانده است
تغییر در رابطه و همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
چهارشنبه تعطیل نیست!
حماس خواستار تحرک توقف نسل‌کشی در غزه شد
مهاجرانی: ذخایر راهبردی دست‌نخورده است
وحدت ملی؛ پیام تشییع شهدای وطن
کارگروه «سرمایه‌گذاری برای تولید» تشکیل شد
واکنش سخنگوی دولت به آغاز مذاکرات ایران و امریکا
ناامیدی کاخ سفید از توافق میان اسرائیل و غزه
مهاجرانی: بر عهدی که با کارگران بستیم، هستیم
حماس: به اجرای توافق آتش بس پایبند هستیم
مهاجرانی: درگیر یک جنگ ترکیبی هستیم
واکنش سخنگوی دولت به ناآرامی‌های ترکیه
مهاجرانی: وزارت کشور در حال ساماندهی اتباع غیرمجاز است
حمایت گروه ۲۰ بر لزوم آتش‌بس در غزه و لبنان
سخنگوی دولت: خسارات به مردم مطابق قانون پرداخت می‌شود
جشن و پایکوبی ملت‌های منطقه در پی پیروزی مقاومت
بایدن: تسلیم نمی‌شویم/توافق آتش‌بس امکان‌پذیر است
تجمع اعتراضی مراکشی‌ها در حمایت از غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005asj
tabnak.ir/005asj