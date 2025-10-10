دوبلور معروف در بیمارستان بستری شد

\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0622\u0642\u0627\u062c\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0648 \u062f\u0648\u0628\u0644\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u06cc\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0644\u0648\u06cc\u060c \u067e\u0633\u0631\u0634 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u00ab\u0645\u0627\u062f\u0631 \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646\u0645 \u0628\u0647 \u062f\u0639\u0627 \u0648 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0645\u062b\u0628\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00bb