قیمت جدید طلا و سکه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.
قیمت جدید طلا و سکه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴/ طلا میلیونی ریخت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۱۵ میلیون تومان قرار دارد.

بازار طلا در حالی وارد روز جمعه، هجدهم مهرماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که کاهش ۲۳۰ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۴۸ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان رسیده که از کاهش حدود یک میلیون تومانی قیمت حکایت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۳۰۶ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۰ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است که کاهش ۲۲۷ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

سکه ۲ میلیون تومان تغییر کرد

در این میان،  بازار سکه در حالی وارد روز جمعه، هجدهم مهرماه شد که سکه در کانال ۱۱۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۱۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان دیده می‌شود که ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان در طول ۲۴ ساعت گذشته ارزان شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۱۰۹ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان شده است که از کاهش ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه اما با کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است.

ربع‌سکه هم با کاهش ۹۰۰ هزار تومانی، ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.

 
