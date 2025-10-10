دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»

وزارت خارجه ایران در بیانیهای درباره طرح ترامپ درباره غزه اعلام کرده بود که «تهران همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند، حمایت کرده است.»
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جلسه کابینه برای بحث درباره توافق غزه سخنان قابل توجهی نیز دباره ایران به کار برد و گفت: ایران میخواهد برای دستیابی به صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: تهران اذعان کرده است که طرفدار آتشبس اسرائیل، حماس و توافق گروگانها است و ما از آنها به خاطر این موضوع ممنون هستیم.
البته رئیس جمهور آمریکا ناپرهیزی نکرد و بار دیگر مدعی شد: ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد. ما آنها را تحریم کردیم. اگر ایران را بمباران نمیکردیم، آنها احتمالاً سلاحهای هستهای متعددی داشتند، اما ما با ایران همکاری خواهیم کرد. ما دوست داریم آنها هم بتوانند کشورشان را بازسازی کنند.
اما سخنان ترامپ درباره همکاری با ایران بعد از آتش بس غزه قابل توجه است. این سخنان با توجه به رویکرد ایران در خصوص آتش بس غزه مطرح شده است.
پیشتر روزنامه «الجریده» به نقل از منبعی آگاه در وزارت خارجه ایران مدعی شده بود که در روزهای اخیر تماسهایی میان عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا در منطقه، انجام شده است.
این تماسها درباره ازسرگیری مذاکرات میان دو کشور بر سر پرونده هستهای ایران بوده است؛ مذاکراتی که پس از حمله غافلگیرکننده اسرائیل به ایران در ماه ژوئن گذشته متوقف شد—حملهای که به آغاز جنگی انجامید که اکنون با عنوان «جنگ دوازدهروزه» شناخته میشود و در آن ایالات متحده نیز با بمباران تأسیسات هستهای ایران مشارکت داشت و در نهایت، آتشبسی شکننده برقرار شد.
در ادامه این مطلب آمده است: به گفته این منبع، آخرین تماس میان دو طرف شنبهشب گذشته برقرار شد و در آن، دو طرف بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره توافق کردند. وی افزود که بر اساس فضای این گفتوگو، احتمال دارد چند نشست محرمانه میان تهران و واشنگتن در عمان یا قطر طی هفته آینده برگزار شود تا پیش از آغاز رسمی مذاکرات، درباره هماهنگیهای لازم گفتوگو شود.
به گفته منبع یادشده، پیش از تماس روز شنبه، ویتکاف ابتکار عمل را در دست گرفت و با عراقچی تماس گرفت و از ایران خواست از طرح رئیسجمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه حمایت کند — طرحی که دو طرف درگیر، یعنی اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس، با آن موافقت اولیه کردهاند و واکنش مثبت گستردهای در سطح منطقهای و بینالمللی برانگیخته است.
منبع افزود: عراقچی در پاسخ، حمایت ایران از موضع دفتر سیاسی حماس و از هر طرحی را که به توقف خونریزی در غزه منجر شود، اعلام کرد. با این حال، ویتکاف از عراقچی خواست اعلام رسمی حمایت از این طرح نهتنها از سوی ایران، بلکه از سوی برخی متحدانش — بهویژه حزبالله لبنان — صورت گیرد.
البته عراقچی «گفتگوی تلفنی» مورد ادعای این روزنامه را تکذیب کرده است. ولی مشخص نیست ارتباط به شکل دیگری وجود داشته یا خیر.
ایران با احتیاط به این درخواست پاسخ داد. وزارت خارجه ایران در بیانیهای درباره طرح ترامپ درباره غزه اعلام کرده بود که «تهران همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند، حمایت کرده است.»
با این حال، در همان بیانیه نسبت به ابعاد خطرناک این پیشنهاد و نیز «خیانت و کارشکنی اسرائیل در اجرای تعهدات خود» هشدار داده شد: «جمهوری اسلامی ایران با درنظرداشت ابعاد و جنبههای خطرناک این طرح، و ضمن هشدار مجدد نسبت به تکرار بدعهدی و کارشکنی رژیم صهیونیستی در عمل به وعدهها، بهویژه در پرتو طرحهای توسعهطلبانه و نژادپرستانه این رژیم، هرگونه تصمیم گیری در این خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین دانسته و از هر تصمیم آنها که متضمن توقف نسلکشی فلسطینیان، خروج ارتش اشغالگر صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمکهای بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال میکند.»
در بیانیه جدید وزارت خارجه ایران بعد از اجرایی شدن آتش بس غزه هم آمده است: جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسلکشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمکهای بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است.
به گزارش تابناک، پیش از این نیز «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در خصوص رویکرد ایران به آتش بس غزه گفته بود که نشانههای قوی وجود دارد که نشان میدهد ایران مایل است توافق غزه به سرانجام برسد.
در همین زمینه، حزبالله لبنان نیز بهطور غیرمنتظره، پریشب از مواضع پیشین خود عقبنشینی کرد. پیشتر، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، طرح ترامپ را بهشدت مورد حمله قرار داده بود، اما اکنون حزب اعلام کرده که از هر تصمیمی که حماس اتخاذ کند، حمایت میکند — تصمیمی که حماس نیز موافقت اولیه خود با طرح ترامپ را اعلام کرده است.
منابع لبنانی به «الجریده» گفتهاند که حزبالله پس از دریافت تماسهایی از ایران و حماس، موضع خود را «تصحیح» کرده است.
از سوی دیگر، منبع ایرانی افزود: ویتکاف تلاش کرده است از سرگیری مذاکرات هستهای را به دستیابی به آتشبس در غزه پیوند بزند، در تلاشی برای واداشتن تهران به استفاده از نفوذ خود بر متحدانش، بهویژه حماس، تا با پیشنهاد آمریکا بهطور مثبت برخورد کنند.
در مقابل، عراقچی بار دیگر شروط ایران برای ازسرگیری گفتوگوها را تکرار کرد که شامل این موارد است: بهرسمیت شناختن «حق» ایران برای غنیسازی اورانیوم؛ رد هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران، و عدم پیوند دادن پرونده هستهای با مسائل منطقهای.
به گفته این منبع، ویتکاف در پاسخ، عراقچی را از آمادگی واشنگتن برای همکاری در شورای امنیت بهمنظور لغو تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که بر اساس مکانیسم ماشه (Snapback) در چارچوب توافق هستهای ۲۰۱۵ دوباره اعمال شده بود، آگاه کرد.
البته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی آمریکا هشدار داده بود: «ایران نباید بمب اتم داشته باشد. ما ۳۰ موشک تام هاک از ناوگان مان شلیک کردیم. ما پتانسیل هستهای ایران را از بین بردیم، ما ۲۲ سال برای حمله به سایتهای هستهای ایران تمرین کرده بودیم... اگر ایران برنامه هستهای خود را دوباره آغاز کند ما دیگر اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند تا دوباره به ایران حمله کنیم.»
در واکنش به این سخنان سخیف ترامپ، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نوشت: «وقتی برای پنجمین دور مذاکرات با آقای ویتکاف در ۲ خرداد عازم شدم، نوشتم:
سلاح هستهای صفر = توافق داریم.
غنیسازی صفر = توافقی در کار نیست.
اگر رئیسجمهور آمریکا نگاهی به صورتجلسه این مذاکرات، که توسط واسطه مذاکرات ثبت و ضبط شده است، بیندازد، خواهد دید که چقدر به جشن گرفتن یک توافق هستهای جدید و تاریخی نزدیک بودیم.
رئیسجمهور آمریکا باید به یاد داشته باشد که هیچگاه اطلاعاتی مبنی بر پنهانکردن سلاحهای کشتار جمعی توسط عراق وجود نداشت. تنها خرابیهای غیرقابلتصور، هزاران آمریکایی کشته شده و هفت تریلیون دلار از پول مالیاتدهندگان آمریکایی هدر رفت.
به همین ترتیب، هیچ «اطلاعاتی» وجود ندارد که نشان دهد اگر اسرائیل آمریکا را برای حمله به مردم ایران فریب نمیداد، ایران «ظرف یک ماه» به توسعه سلاح هستهای نزدیک میشد. با شکست این عملیات، اسرائیل اکنون تلاش میکند یک تهدید خیالی از قدرت دفاعی ایران ترسیم کند. آمریکاییها دیگر از جنگیدن برای «جنگهای بیپایان» اسرائیل به ستوه آمدهاند.
ایران کشوری «بزرگ» و ایرانیان ملتی «بزرگ» و وارثان یک تمدن کهن «بزرگ» هستند. ساختمانها و ماشینآلات ممکن است نابود شوند، اما «هرگز» خدشهای به اراده ما وارد نخواهد شد. پافشاری بیشتر بر این اشتباه محاسباتی هیچ مشکلی را حل نمیکند. هیچ راهحلی جز رسیدن به یک «راهحل مذاکرهشده» وجود ندارد.»