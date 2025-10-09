En
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس

یکی از شبکه‌های تلویزیون ترکیه در گزارشی با اشاره به تحریم‌هایی که وزیر خزانه داری اردوغان همزمان با بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه شماری از شرکت‌ها و نهادهای ایران و گروهی از ایرانیان اعمال کرد و حساب‌ها و اموال‌شان را در ترکیه مسدود کرد، این اقدام را به خواست دونالد ترامپ خواند و فاش کرد ما به ازای این همراهی قرار است دوباره طرح فروش اف 35 به ترکیه و رفع تحریم‌های کاتسا در دستور کار قرار گیرد. این کانال ترکیه پیش بینی کرد در فضای سرد سال که ایران خودش با کمبود گاز مواجه می‌شود، ممکن است به ترکیه گاز ندهد و به این شکل تلافی کند. مجری این شبکه ترکیه نسبت به اقدام مشابه درباره روسیه هشدار داد و گفت اگر درباره روسیه نیز چنین اقداماتی انجام شود، واقعاً به عصر بخاری‌های هیزمی بازمی‌گردیم! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنموید.
