محبی: روسیه را به‌ خوبی می‌شناسم

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: همه بازیکنان روسیه قوی هستند زیرا این تیم را به خوبی می‌شناسم.
محبی: روسیه را به‌ خوبی می‌شناسم

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمد محبی در نشست خبری پیش از بازی دوستانه ایران مقابل روسیه اظهار داشت: اگر اشتباه نکنم حدود ۲ نیم سال و قبل اولین بازی خود را با کادرفنی فعلی مقابل روسیه انجام دادیم که این بازی در تهران خیلی خوب شد. امیدوارم فردا هم مثل آن مسابقه جذاب و تماشاگرپسند باشد و با یک نتیجه خوب تمام شود. 

وی با اشاره به شناخت خود از والری کارپین، سرمربی روس‌ها گفت: حدود ۲ سال و نیم با کارپین کار کردم و رابطه صمیمی و خوبی با هم داریم. با توجه به شناختی که از او و نحوه بازی تیم‌هایش داریم، امیدوارم فردا یک بازی جذاب و خوب شود.

محبی درباره اینکه با توجه به حضورش در لیگ روسیه، آیا از هم تیمی‌های خود برای بازی فردا مشورت گرفته است، اظهار داشت: همه تیم‌ها گروه آنالیز دارند و می‌توانند کامل همدیگر را آنالیز کنند‌. سه بازیکن روستوف در تیم ملی روسیه هستند و این هفته با هم شوخی می‌کردیم تا یک روز قبل بازی اطلاعات تیم حریف را به ما بگویند اما در حد همین شوخی بود زیرا کادرفنی هر ۲ تیم هر بازی را رصد کردند و تمام بازی‌ها آنالیز شده است. کاملا مسلط و با شناخت کامل به بازی فردا می‌آیند‌.

بازیکن تیم ملی درباره خطرناک‌ترین بازیکن تیم ملی روسیه، توضیح داد: همه بازیکنان این تیم قوی هستند زیرا مقابل آنها در لیگ روسیه بازی کرده و همگی را رصد می‌کنم. بازیکنان هجومی روسیه می‌توانند خطرناک‌ترین باشند.

