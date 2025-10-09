En
تابناک گزارش می‌دهد؛

گزارش لحظه به لحظه توافق آتش بس غزه/دفتر نتانیاهو آغاز آتش‌بس را تکذیب کرد/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!

آتش بس میان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و اشغالگران صهیونیست، اجرایی شده و متعاقب توافق آتس بس شخصیت‌هایی مانند مروان برغوثی و احمد سعدات، مغز متفکر ترور رحبعام زئیوی وزیر صهیونیست آزاد خواهند شد.
گزارش لحظه به لحظه توافق آتش بس غزه/دفتر نتانیاهو آغاز آتش‌بس را تکذیب کرد/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!

در شرایطی که جنبش مقاومت حماس با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که زندانیان صهیونیست نزد حماس در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) بازخواهند گشت.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، توافق آتش بس در غزه رسما از وارد مرحله اجرا شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از به اجرا درآمدن آتش بس در نوار غزه خبر داده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در پی مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شرم‌الشیخ مصر گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح ما را امضا کرده‌اند. این به آن معناست که همه گروگان‌ها (اسرا) به‌زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل به‌عنوان اولین گام‌ها به‌سوی صلحی قدرتمند، پایدار و همیشگی، نیرو‌های خود را تا خطی توافق‌شده عقب خواهد کشید. همه طرف‌ها به‌طور عادلانه مورد رفتار قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: این روزی بزرگ برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمامی کشور‌های همسایه و ایالات متحده آمریکا است. ما همچنین از میانجی‌گران قطر، مصر و ترکیه که با ما همکاری کردند تا این رویداد تاریخی و بی‌سابقه به وقوع بپیوندد، تشکر می‌کنیم. خوشا به حال صلح‌آفرینان!

 ترامپ اعلام کرده که ممکن است در روز‌های آینده به مصر سفر کند تا از مذاکرات جاری حمایت کند.

ترامپ: حملات به ایران توافق را نزدیک کرد!

ترامپ می‌گوید حماس زندانیان صهیونیست را در ۱۳ اکتبر آزاد می‌کند. او همچنین مدعی شد که حملات متجاوزانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، توافق رژیم صهیونیستی و حماس را «نزدیک‌تر» کرد.

در شرایطی که جنبش مقاومت حماس با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که زندانیان صهیونیست نزد حماس در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) بازخواهند گشت.

با این حال، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقاماتی که در مذاکرات میانجیگری کردند گزارش داد که جنبش حماس از صبح یکشنبه زندانیان صهیونیست زنده را آزاد خواهد کرد.

ترامپ روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت: «همین الان که ما صحبت می‌کنیم، اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است، خیلی چیز‌ها برای آزادی گروگان‌ها (زندانیان صهیونیست) در حال انجام است و ما فکر می‌کنیم که همه آنها روز دوشنبه بازخواهند گشت... و این شامل اجساد کشته‌شدگان نیز می‌شود.»

رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که توافق بین رژیم صهیونیستی و جنبش فلسطینی حماس منجر به «صلح در خاورمیانه» خواهد شد.

ترامپ به فاکس نیوز گفت: «این چیزی بیش از غزه است. این صلح در خاورمیانه است.»

او با بیان اینکه اسرائیل و حماس مرحله اول توافق صلح غزه را امضا کردند، مدعی شد که حملات متجاوزانه آمریکا در ماه ژوئن به تأسیسات هسته‌ای ایران، توافق صهیونیست‌ها و مقاومت فلسطین را نزدیک‌تر کرد.

دونالد ترامپ مدعی است که این تجاوزها، «یکی از دلایل توافق» بین رژیم صهیونیستی و حماس بوده است.

در شرایطی که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید داشته، ترامپ به فاکس نیوز گفت: «خب، ایران حدود یک ماه، شاید دو ماه، با داشتن سلاح هسته‌ای فاصله داشت و اگر من اجازه می‌دادم این اتفاق بیفتد، این توافق ممکن نمی‌شد. یا اگر هم می‌شد، سایه عظیمی بر آن می‌افکند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که ایران اکنون توافق اسرائیل و حماس را تأیید می‌کند و افزود که «اگر برنامه هسته‌ای ایران نابود نمی‌شد، به یک عامل بی‌ثبات‌کننده در منطقه تبدیل می‌شد.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین به فاکس نیوز گفت که معتقد است ایران «بخشی از کل وضعیت صلح» در خاورمیانه خواهد بود.

او گفت: «چون شما کشوری با سلاح هسته‌ای دارید که آشکارا خیلی دوستانه نبود... ما اکنون چیزی داریم که... در واقع من و ایران و تعدادی از افراد در مورد یک توافق صحبت کرده‌ایم.»

ترامپ خاطرنشان کرد که آنها «مکالمات بسیار خوبی» داشته‌اند.

در حالی که ترامپ گفته است یکشنبه عازم اراضی اشغالی فلسطین می‌شود، «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است که می‌تواند در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) سخنرانی کند، زیرا از تل‌آویو دعوتنامه دریافت کرده است.

راوید به نقل از ترامپ نوشت: «آن‌ها می‌خواهند من در کنست سخنرانی کنم و اگر بخواهند، قطعاً این کار را خواهم کرد.»

پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو پس از دستیابی به توافق با جنبش فلسطینی حماس برای آزادی اسرا، با ترامپ گفت‌و‌گو کرد و از او دعوت کرد تا در کنست سخنرانی کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به تماس تلفنی خود با نتانیاهو گفت: «من همین چند وقت پیش با بی‌بی نتانیاهو صحبت کردم و گفتم اسرائیل نمی‌تواند با دنیا بجنگد، بی‌بی. آنها نمی‌توانند با دنیا بجنگند.»

ترامپ در ادامه گفت: «غزه به مکانی بسیار امن‌تر تبدیل خواهد شد و به مکانی تبدیل خواهد شد که بازسازی می‌شود و سایر کشور‌های منطقه به بازسازی آن کمک خواهند کرد، زیرا ثروت عظیمی دارند و می‌خواهند شاهد این اتفاق باشند. تمام جهان برای دستیابی به این توافق گرد هم آمدند، از جمله کشور‌هایی که زمانی دشمن بودند.»

پیش از این هم دونالد ترامپ با انتشار پیامی در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «با افتخار اعلام می‌کنم که اسرائیل و حماس هر دو فاز اول طرح صلح ما را امضا کرده‌اند. این بدان معناست که همه گروگان‌ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیرو‌های خود را به خط مورد توافق، به عنوان اولین گام‌ها به سوی صلحی قوی، پایدار و ابدی، عقب خواهد کشید. با همه طرف‌ها منصفانه رفتار خواهد شد! این روز بزرگی برای جهان عرب و مسلمان، اسرائیل، همه کشور‌های اطراف و ایالات متحده آمریکا است و ما از میانجیگران قطر، مصر و ترکیه که با ما برای تحقق این رویداد تاریخی و بی‌سابقه همکاری کردند، تشکر می‌کنیم. درود بر صلح‌آوران!»

در همین حال، مقام‌های قطری اعلام کرده‌اند: تمامی مفاد و مکانیزم‌های اجرایی مرحله اول توافق شامل پایان جنگ، آزادسازی گروگان‌ها، تبادل اسرا و ورود کمک‌های انسانی نهایی شده است.

این توافق در حالی اعلام می‌شود که جنگ غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۷ هزار فلسطینی کشته و بیش از ۱۶۹ هزار نفر زخمی شده‌اند. در مقابل، حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی کشته و ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شده‌اند.

در همین رابطه اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده که جنگ در غزه پایان یافته و آزادی اسیران ۷۲ ساعت پس از تصویب توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز از دونالد ترامپ و تیمش برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی تشکر کرده و گفته: فردا جلسه کابینه برای تصویب توافق و بازگرداندن تمامی اسرای اسرائیلی برگزار می‌شود.

بیانیه حماس درباره توافق آتش‌بس و تبادل اسرا

حماس با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه‌ای از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: «پس از مذاکرات مسئولانه و جدی میان جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم‌الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام می‌کند که شامل پایان جنگ در غزه، عقب‌نشینی نیرو‌های اشغالگر، ورود کمک‌های انسانی و تبادل اسرا است.»

حماس در ادامه با قدردانی از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر، مصر و ترکیه اعلام کرده است: «از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در راستای توقف کامل جنگ و عقب‌نشینی کامل اشغالگران از نوار غزه تقدیر می‌کنیم. همچنین از کشور‌های ضامن توافق و تمامی طرف‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی می‌خواهیم رژیم اشغالگر را به اجرای کامل مفاد توافق ملزم کنند و اجازه ندهند در انجام تعهدات خود تعلل ورزد.»

در پایان این بیانیه، حماس ضمن درود به مردم فلسطین در نوار غزه، قدس، کرانه باختری، اراضی ۱۹۴۸ و خارج از کشور تأکید کرده است: «مردم ما با ایستادگی و فداکاری خود نقشه‌های اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان را ناکام گذاشتند. این فداکاری‌ها بی‌ثمر نخواهد بود و ما همچنان بر عهد خود برای دستیابی به آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین پایبند خواهیم ماند.»

واکنش جهاد اسلامی

جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیشتر با صدور بیانیه‌ای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیه‌ای از سوی کسی نبود.

این بیانیه می‌افزاید: با وجود اینکه تلاش‌های عربی و بین‌المللی را انکار نمی‌کنیم، اما بر حجم فداکاری‌های عظیم ملت فلسطین و شجاعت و دلاوری رزمندگانش در میدان تأکید می‌کنیم که با نیرو‌های دشمن مقابله کرده و شجاعتی بی‌سابقه در نبرد از خود نشان دادند؛ و اگر این نبود، مقاومت قادر به ایستادن به عنوان یک رقیب قدرتمند بر سر میز مذاکرات نبود.

جزئیاتی از مرحله نخست توافق توقف جنگ صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه

شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از بی بی سی امروز پنجشنبه در گزارشی ادعا کرد که به بخش‌هایی از توافق توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه دست یافته است.

به ادعای این رسانه، اگرچه هنوز جزئیات کامل توافق آتش بس در مرحله اول رسماً فاش نشده است؛ اما آنچه تاکنون می‌دانیم این است: یک منبع فلسطینی به بی بی سی خبر داد که این توافق تصریح می‌کند که ۲۵۰ زندانی فلسطینی و یک هزار و ۷۰۰ نفر از اهالی غزه که از زمان شروع جنگ توسط نیرو‌های (اشغالگر) اسرائیل بازداشت شده‌اند، آزاد خواهند شد. این منبع گفت که حماس تا کنون فهرستی از زندانیان فلسطینی که (رژیم کودک کش) اسرائیل قصد آزاد کردن آنها را دارد، دریافت نکرده است، اما انتظار می‌رود این موضوع ظرف چند ساعت حل شود.

به ادعای بی بی سی و بی اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، یک مقام ارشد فلسطینی همچنین به این رسانه خبر داد که طبق این توافق، (رژیم اشغالگر) اسرائیل اجازه ورود روزانه ۴۰۰ کامیون کمک به غزه را می‌دهد و این تعداد به تدریج در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت! به گفته یک مقام کاخ سفید، حماس در طول مرحله اول توافق ۲۰ اسیر زنده نزد خود را آزاد خواهد کرد.

ناداف شراجای تحلیلگر و نویسنده صهیونیست هم در مطلبی در روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم به آزادی تعدادی از اسرای مطرح و مشهور فلسطینی از جمله مروان البرغوثی در این تبادل اشاره کرده و به طور خاص از عباس السید اشاره کرد که در عملیات ضد صهیونیستی ۳۰ صهیونیست را به هلاکت رسانده و باعث زخمی شدن ۱۶۰ نفر شده و به ۳۵ بار حبس ابد محکوم است. حسن سلامه یکی دیگر از این افراد است که به دلیل به هلاکت رساندن ده‌ها صهیونیست به ۴۶ بار حبس ابد محکوم شده است.

وی افزود که این توافق همچنین شامل آزادی شخصیت‌های نمادین مانند مروان برغوثی است که ۵ حکم حبس ابد دارند. احمد سعدات که مغز متفکر ترور رحبعام زئیوی وزیر صهیونیست از دیگر اسرای است که در این تبادل آزاد خواهد شد.

نویسنده صهیونیست این مقاله در پایان تصریح کرد که این توافق لحظه‌ای از «شادی غم‌انگیز» برای اسرای اسرائیلی است، اما در عین حال یک تسلیم خطرناک و اشتباه از نظر استراتژیک است که امنیت آینده اسرائیل را قربانی می‌کند.

واکنش چین

وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در خصوص توافق توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در نوار غزه اعلام کرد: امیدواریم هر چه سریع‌تر به آتش بس دائمی و جامع در غزه دست یابیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: آماده همکاری با جامعه بین الملل برای دستیابی به راه حلی عادلانه برای مسئله فلسطین هستیم.

واکنش فرانسه

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: من از توافق آتش بس در غزه و تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ و میانجیگران قطری، مصری و ترکیه‌ای برای دستیابی به آن استقبال می‌کنم.

رئیس جمهور فرانسه در این باره ادامه داد: من از همه طرف‌ها می‌خواهم که اکیدا به مفاد توافق آتش بس در غزه پایبند باشند. توافق آتش بس باید پایان جنگ و آغاز یک راه حل سیاسی مبتنی بر راه حل (موسوم به) دو دولتی باشد.

واکنش ایتالیا

جورجیا ملونی (Giorgia Meloni)، نخست وزیر ایتالیا امروز پنجشنبه در خصوص توافق توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه بدون محکوم کردن جنایت‌های این رژیم علیه فلسطینیان در سرزمین مادری شان، اعلام کرد: توافق بر سر اجرای مرحله اول طرح ترامپ و مسیر گسترده‌تر آن، فرصتی برای پایان دادن به درگیری‌ها است.

واکنش آلمان

از سوی دیگر، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، اعلام کرد: توافق بر سر مرحله اول، راه را برای آزادی اسیران و آتش بس هموار می‌کند. برلین آماده است تا از گام‌های بعدی با هدف دستیابی به صلح در منطقه حمایت کند.

حمدان: جهان عملکرد اسرائیل را در اجرای توافق زیر نظر بگیرد/ مدیریت نوار غزه به شخصیت‌های ملی فلسطینی سپرده می‌شود
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۴:۳۰
 
حمدان: جهان عملکرد اسرائیل را در اجرای توافق زیر نظر بگیرد/ مدیریت نوار غزه به شخصیت‌های ملی فلسطینی سپرده می‌شود

اسامه حمدان، یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در جریان گفت‌وگویی تلویزیونی از جزئیات توافق حاصله برای پایان جنگ غزه خبر داد.

بر اساس گزارش شبکه خبری «العربی»، اسامه حمدان در این باره تصریح کرد که توافقی که دو طرف بر سر آن به توافق رسیده باشند، پایان نهایی جنگ علیه غزه است.

وی همچنین گفت: جهان باید عملکر د اسرائیل را در اجرای مفاد این توافق با دقت زیر نظر بگیرد.

اسامه حمدان در ادامه افزود در صورتی فرآیند تبادل اسرا انجام خواهد شد که توافقی رسمی برای خاتمه یافتن جنگ اعلام شود.

وی ادامه داد که توقف کامل جنگ در نوار غزه یکی از مهمترین محورهای این توافق است.

حمدان اظهار داشت، میانجیگران تضمین کرده‌اند که رژیم صهیونیستی این توافق را نقض نخواهد کرد و تصمیم گرفته شد که اعلام رسمی آتش‌بس از سوی طرف آمریکایی صورت بگیرد.

این رهبر جنبش حماس در ادامه عنوان داشت، بر اساس این توافق، قرار است ۲۵۰ نفر از اسرای محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر از اسرای غزه آزاد شوند. همچنین تمامی نام‌های رهبران اسیر در فهرست افرادی که درخواست آزادی آنها مطرح شد، گنجانده شده است.

وی همچنین تأکید کرد که اجرای توافق آتش‌بس پس از تصویب نهایی آن در کابینه رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد و بر اساس مراحل توافق، ارتش این رژیم بایستی از شهر غزه، شمال، رفح و خان‌یونس عقب‌نشینی کند.

اسامه حمدان همچنین گفت که نخستین مرحله توافق، تحقق اصلی‌ترین خواسته ملت فلسطین یعنی توقف جنگ علیه غزه است و در همین چارچوب، پنج گذرگاه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باز خواهد شد.

وی ادامه داد، از میانجی‌ها درخواست شد که به پرواز درآمدن پهپادهای اسرائیلی بر فراز آسمان غزه به‌منظور تسهیل اجرای فرآیند تبادل اسرا متوقف شود.

حمدان خاطرنشان کرد، نهادهای بین‌المللی بر روند توزیع کمک‌ها نظارت خواهند داشت، نه نهادهای محلی وابسته به رژیم صهیونیستی.

طبق گفته وی، جنبش حماس و سایر گروه‌های مقاومت بر لزوم تضمین پایبندی رژیم صهیونیستی به اجرای توافق آتش‌بس تأکید کرده‌اند.

حمدان همچنین گفت مدیریت نوار غزه باید توسط شخصیت‌های ملی فلسطینی و بدون مداخله اسرائیل صورت بگیرد.

وی افزود که گروه‌های فلسطینی فهرستی شامل ۴۰ نام برای اداره غزه پس از جنگ ارائه کرده‌اند.

این رهبر حماس همچنین اظهار داشت که هرگز اجازه نخواهد داد اشغالگران در امور داخلی آنها مداخله کنند.

اسامه حمدان در خاتمه خطاب به کشورهای منطقه و جامعه جهانی گفت: «هرشخصی که خواهان کمک به ما است بایستی این کار را بدون هیچگونه سناریوی قیمومت یا تحمیل حاکمیت انجام دهد.»

دفتر نتانیاهو آغاز آتش‌بس در غزه را تکذیب کرد
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۴:۲۸

دفتر نخست‌وزیری این رژیم اعلام کرد که هیچ توافقی هنوز اجرایی نشده و همه چیز منوط به نشست عصر امروز کابینه نتانیاهو است.

کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل نیز در این خصوص توضیح داد: «اسرائیل فعلاً هیچ عملیات تهاجمی جدیدی را آغاز نخواهد کرد، اما عقب‌نشینی کامل نیروها منوط به تصویب توافق‌نامه توسط کابینه نتانیاهو در عصر امروز است».

از سوی دیگر، خبرنگار تلویزیون العربی نیز گزارش داد که دو تانک اسرائیلی در خیابان الرشید مستقر شده‌اند تا از بازگشت شهروندان به شهر غزه جلوگیری کنند. همچنین یک هواپیمای اسرائیلی چندین موشک به سوی خیابان الرشید شلیک کرده است.

شادمانی مردم غزه در پی اعلام توافق آتش بس
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۹
 
شادمانی مردم غزه در پی اعلام توافق آتش بس+فیلم

مردم غزه پس از شنیدن خبر توافق آتش‌بس در غزه و تسلیم شدن رژیم صهیونیستی در برابر اراده مقاومت مبنی بر عقب نشینی از غزه، به جشن و شادمانی پرداختند.

 ساکنان غزه بامداد امروز پنجشنبه به خیابان‌ها آمدند تا توافق آتش‌بس را که راه را برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هموار می‌کند، جشن بگیرند.

تصاویر موجود از غزه تجمع تعدادی از فلسطینیان را در خیابان‌های شهر غزه و در مرکز و جنوب نوار غزه نشان می‌دهد. ساکنان شهر غزه این روزها با پایداری و مقاومت خود در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده و در نتیجه تهدیدات و ارعاب آنها حاضر به ترک شهر نشدند.

از سوی دیگر ده‌ها نفر در بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه تجمع کرده و خوشحالی خود را از اعلام توافق آتش‌بس ابراز کردند.

شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد برپایی جشن‌های خیابانی مردم غزه پس از اعلام خبر آتش بس بود. نوار غزه طی دو سال گذشته در معرض یک جنگ نسل‌کشی قرار گرفته است که منجر به شهادت بیش از ۶۷ هزار نفر و زخمی شدن ۱۶۹ هزار نفر شده است.

حماس خواستار «نظارت و تضمین» برای اجرای توافق پایان جنگ شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۸
 
حماس خواستار «نظارت و تضمین» برای اجرای توافق پایان جنگ شد

«جهاد طه» سخنگوی حماس درباره توافق پایان جنگ در غزه تأکید کرد که تضمین‌های الزام‌آور برای اجرای هرگونه توافق با رژیم اشغالگر ضروری است.

سخنگوی حماس با بیان اینکه وحدت موضع گروه‌های فلسطینی در برابر طرح آمریکا موجب انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی شده است، گفت: «امروز همه ملت فلسطین با یک صدا بر لزوم پایان تجاوز و بازسازی غزه تأکید دارند.»

سخنگوی حماس افزود: «نوار غزه بخش جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است و باید براساس توافق ملی میان فلسطینی‌ها و با مشارکت همه گروه‌های مقاومت اداره شود.»

طه هشدار داد: «رژیم اشغالگر باید به توقف تجاوز پایبند بماند. ادامه حملات و جنایت‌ها علیه مردم فلسطین، نشانه دروغین بودن ادعای توقف عملیات نظامی در نوار غزه است.»

وی تصریح کرد که حماس و سایر گروه‌های فلسطینی اجرای کامل مفاد توافق، عقب‌نشینی کامل نیروهای اشغالگر و ورود بدون مانع کمک‌های انسانی به غزه را خواستارند.

سخنگوی حماس در پایان گفت: «ما به مقاومت و وحدت داخلی خود تکیه کرده‌ایم و از همه کشورهای ضامن می‌خواهیم تا اشغالگران را به اجرای فوری توافق وادار کنند.»

اتحادیه اروپا، توافق اسرائیل و حماس را «پیشرفتی قابل توجه» خواند
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۷
 
اتحادیه اروپا، توافق اسرائیل و حماس را «پیشرفتی قابل توجه» خواند

«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه خود در ایکس نوشت: «توافق بر سر مرحله اول توافق صلح غزه، یک پیشرفت قابل توجه است.»

او افزود: «این یک دستاورد دیپلماتیک بزرگ و فرصتی واقعی برای پایان دادن به یک جنگ ویرانگر و آزادی همه اسیران است. اتحادیه اروپا هر کاری از دستش بربیاید برای حمایت از اجرای آن انجام خواهد داد.»

حملات هوایی اشغالگران به غزه در پی اعلام توافق آتش‌بس
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۷
 
حملات هوایی اشغالگران به غزه در پی اعلام توافق آتش‌بس

 محمد المغیر، مسئؤول سازمان دفاع مدنی غزه امروز (پنجشنبه) خاطرنشان کرد که پس از اعلام توافق میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس برای اجرای مرحله نخست طرح صلح غزه، چندین حمله هوایی به این منطقه تحت محاصره انجام شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد المغیر گزارش داد: «از زمان اعلام توافق بر سر چارچوب آتش‌بس پیشنهادی در غزه در شب گذشته، چندین انفجار، به ویژه در مناطقی از شمال غزه، گزارش شده است.»

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌های ساکن غزه هشدار داده است که به بخش شمالی نوار غزه بازنگردند. طبق گفته ارتش رژیم صهیونیستی، منطقه شمال غزه هنوز یک منطقه جنگی خطرناک محسوب می‌شود.

در همین رابطه، آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار پستی در پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) گفت: «نیروهای ارتش اسرائیل هنوز شهر غزه را تحت محاصره خود، جایی که بازگشت به آنجا بسیار خطرناک است.»

وی در ادامه افزود: «برای امنیت خود، از بازگشت به شمال یا نزدیک شدن به مناطقی که نیروهای ارتش اسرائیل در هر کجای نوار غزه مستقر و در حال فعالیت هستند، از جمله در جنوب و شرق نوار، تا زمان صدور دستورالعمل‌های رسمی، ممانعت کنید.»

عباس: امیدوارم توافق غزه به تشکیل کشور فلسطین منتهی شود
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۶

 

عباس: امیدوارم توافق غزه به تشکیل کشور فلسطین منتهی شود

رئیس‌ تشیکلات خودگردان فلسطین از بیانیه ترامپ درباره رسیدن به توافقی که شامل توقف جنگ در نوار غزه، خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های انسانی و تبادل زندانیان است، استقبال کرد.

 محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه ای گفت: از توافق غزه استقبال می کنیم و امیدوارم این توافق به تاسیس کشور فلسطین منتهی شود.

او همچنین تاکید کرد: حاکمیت کشور فلسطین بر غزه و اتصال آن به کرانه باختری باید از طریق نیروهای امنیتی فلسطین و با حمایت اعراب و بین‌المللی محقق شود.

براساس گزارش خبرگزاری فلسطین، عباس ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها مقدمه‌ای برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی دائم و راه‌حلی باشد که به پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی و تأسیس دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ با قدس شرقی به عنوان پایتخت آن منجر شود.

رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطین بر آمادگی تشکیلات برای همکاری با میانجی‌ها و شرکای مربوطه جهت موفقیت این تلاش‌ها تأکید نمود، تا ثبات، صلح دائم و عادلانه مطابق با قوانین بین‌المللی برقرار گردد.

آغاز عقب‌نشینی ۳ لشکر ارتش اشغالگر از شهر غزه
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۵

 

آغاز عقب‌نشینی ۳ لشکر ارتش اشغالگر از شهر غزه

سه لشکر ارتش رژیم صهیونیستی امروز (پنج‌شنبه) در راستای فراهم کردن مقدمات اجرای طرح رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه و تبادل اسرا، عقب‌نشینی از شهر غزه را آغاز کردند.

مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که سه لشکر ارتش این رژیم که پیش از این در شهر غزه فعالیت داشت، شب گذشته کار تخلیه نیروهای خود از این شهر و اردوگاه‌های پناهجویان در اطراف شهر آغاز کردند تا بستر لازم جهت اجرای طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه و تبادل اسرا فراهم شود.

واکنش گروه‌های فلسطینی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسیران
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۴
 
واکنش گروه‌های فلسطینی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسیران

گروه‌های فلسطینی با صدور بیانیه‌های جداگانه به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا واکنش نشان داده و آن را نتیجه صبوی و جانفشانی‌های ملت فلسطین دانستند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: توافق آتش‌بس و تبادل اسرا ثمره مقاومت و فداکاری ملت فلسطین است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، این جنبش همچنین تاکید کرد که توافق بر سر آتش‌بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی هدیه‌ای از سوی هیچ طرفی نبوده، هرچند این جنبش از تلاش‌های کشورهای عربی و بین‌المللی در این خصوص تشکر می‌کند.

در بیانیه این جنبش همچنین آمده است: آنچه امروز حاصل شده، نتیجه جانفشانی‌های گسترده ملت فلسطین و شجاعت مبارزانی است که در میدان نبرد در برابر ارتش رژیم صهیونیستی ایستاده و دلاوری‌هایی بی‌سابقه از خود به نمایش گذاشتند؛ همین مقاومت بود که در میز مذاکره نیز توانست به‌عنوان طرفی قدرتمند ظاهر شود.

جهاد اسلامی ادامه داد که ملت فلسطین در این لحظات تاریخی، هرگز شهدای بزرگ خود را فراموش نخواهد کرد؛ شهیدانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در استقامت و پایداری مقاومت داشته و باعث شدند این جنبش به نقطه‌ای برسد که بتواند دشمن را مجبور کند تا جنگ و تجاوزات خود را متوقف کند.

از سوی دیگر، کمیته‌های مقاومت فلسطین نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که توافق حاصله برای توقف تجاوز و جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، با تلاش و یاری میانجیگران و کشورهای مصر، قطر و ترکیه به دست آمده و ثمره مقاومت اسطوره‌ای و جانفشانی‌های بزرگ مردم غزه پس از گذشت 2 سال جنگ است.

در این بیانیه همچنین آمده است که واکنش یکپارچه و سرسختانه گروه‌های مقاومت و تسلیم نشدن در برابر معادله نسل‌کشی یا پذیرش شروط دشمن، تمامی طرح‌های رژیم صهیونیستی را با شکست مواجه ساخته است.

کمیته‌های مقاومت تاکید کردند، به‌رغم فجایع انسانی و ویرانی‌ها، دشمن صهیونیستی و حامیانش در بیرون راندن ملت فلسطین و آواره کردن آن‌ها ناکام مانده و ملت فلسطین همچنان پایدار و مقاوم در سرزمین خود باقی مانده‌اند.

کمیته‌های مقاومت خواستار  تداوم اعمال فشارهای سیاسی، عربی، اسلامی و بین‌المللی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف تضمین اجرای کامل توافق و خروج کامل ارتش رژیم اشغالگر از غزه شد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز اعلام کرد توافق آتش‌بس در غزه، نخستین گام در مسیر خاتمه بخشیدن به جنگ نسل‌کشی در  غزه است.

این جنبش همچنین تاکید کرد که این توافق «نه‌ها» و اهداف رژیم صهیونیستی را شکست و تنها گزینه ممکن برای توقف جنگ است و موفقیت آن، به پایبندی رژیم اشغالگر به مفاد آن بستگی است.

جنبش فتح نیز  در واکنش به این توافق تاکید کرد: ما از اعلام توافق برای توقف جنگ علیه نوار غزه، خروج نیروهای اشغالگر از آن، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و تبادل اسرا استقبال می‌کنیم.

انصارالله: از هر توافقی که حقوق فلسطینی‌ها را حفظ کند، حمایت می‌کنیم
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۴
 
انصارالله: از هر توافقی که حقوق فلسطینی‌ها را حفظ کند، حمایت می‌کنیم

جنبش انصارالله یمن ضمن اعلام استقبال از هرگونه توافقی که حافظ حقوق فلسطینی‌ها بوده و به توقف جنگ و لغو محاصره منجر شود، تاکید کرد از اتحاد گروه‌های فلسطینی و مقاومت در برابر رژیم اشغالگر حمایت می‌کند.

«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس، ضمن استقبال از هرگونه توافقی که از اصول مساله فلسطین حفاظت کرده و حقوق مشروع آنها را تضمین کند، استقبال و تاکید کرد که انصارالله از هر تلاشی برای کاهش رنج و مشکلات ملت فلسطین، توقف جنگ و لغو محاصره علیه نوار غزه و نیز تضمین آزادسازی اسرای فلسطینی حمایت می‌کند.

الفرح ضمن تقدیر از تلاش‌های خالصانه و مسوولانه گروه‌های جهادی و مقاومتی فلسطین و رهبران آنها که از رویکردشان برای حفظ منافع ملت فلسطین و اتحاد و ایستادگی آنها در برابر دشمن نشأت می‌گیرد، تاکید کرد: رژیم اشغالگر اسرائیلی در واقع طرف متجاوز و مسوول تمام جنایات و نقض‌های انجام شده در حق ملت فلسطین است.

او اعلام کرد: هرگونه توافقی باید به توقف کامل جنگ، لغو محاصره، تحقق خواسته‌های ملت فلسطین شامل استقلال، آزادی و تشکیل کشور آنها در تمامی اراضی اشغالی فلسطین با پایتختی قدس منجر شود.

به گزارش شبکه خبری «المیادین»، این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله ابراز امیدواری کرد که توافق حاصل شده موجب تقویت اتحاد میان گروه‌های فلسطینی و تقویت مقاومت شده و افق‌های سیاسی و انسانی را ایجاد کند که از کرامت و عزت ملت فلسطین حفاظت کرده و به مساله عادلانه آنها کمک کند.

مقاومت و صبر مردم غزه جهان را شگفت زده کرد

یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن نیز تاکید کرد: صبر و مقاومت مردم غزه، جهان را شگفت‌زده کرد و مقاومت ثابت کرد زندانیان صهیونیست تنها از طریق مذاکره بازخواهند گشت.

«نصرالدین عامر»، یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن، خاطرنشان کرد، ۲ سال پیش در چنین روزهایی، مقاومت در غزه اعلام کرد که زندانیان صهیونیست تنها از طریق مذاکره بازخواهند گشت، در حالی که رژیم اشغالگر مدعی شد آن‌ها را با توسل به زور و قدرت باز خواهد گرداند و در این مسیر جهان ظالم همراه این رژیم بود.

بر اساس گزارش شبکه خبری المسیره، عامر در ادامه افزود، امروز، به لطف الهی، جانفشانی مجاهدان و صبر و شکیبایی مردم غزه و استقامت آن‌ها که همه جهان را شگفت‌زده کرده است، مثمرثمر بوده است.

وی همچنین تصریح کرد، ایستادگی جبهه‌ها و حمایت آنها از غزه تا بدین لحظه، جلوه‌ای از توکل به خدا، صبر، مقاومت و فداکاری است.

این رهبر جنبش انصارالله یمن در پایان اظهار داشت، ۲ سال پیش، مردم یمن، رهبر و ارتش آن کشور به مردم غزه اعلام کردند که تنها نیستید و تنها نخواهید بود و تا پیروزی همراه شما خواهند بود.

جزئیات توافق آتش‌بس غزه از زبان رسانه خارجی
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۳۷
 
جزئیات توافق آتش‌بس غزه از زبان رسانه خارجی

رسانه استرالیایی به نقل از منابع جزئیاتی از توافق آتش‌بس غزه را اعلام کرد و نوشته است که طرفین روی چه چیزهایی توافق داشته و نداشته اند.

پیش از این، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه‌ای از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با رژیم صهیونیستی خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که اسرائیل و حماس به توافقی که مدت‌ها برای آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها در چارچوب طرح او برای پایان دادن به جنگ دو ساله در منطقه محصور فلسطین به دنبال آن بودند، دست یافته‌اند.

در همین رابطه، شبکه استرالیایی ای‌بی‌سی به نقل از مقامات آگاه جزئیاتی از این گفت‌وگوها در مصر ارائه کرده و گزارش داد: مذاکرات بر آنچه در روزها و هفته‌های اول توافق اتفاق خواهد افتاد، متمرکز بود.

مقامات مطلع به ای‌بی‌سی گفتند: مذاکرات بر خروج جزئی اسرائیل از غزه و تبادل گروگان‌ها (زندانیان صهیونیست) با زندانیان فلسطینی متمرکز بود.

این مقام‌های آگاه گفتند که برخی از نکات دشوارتر، مانند خلع سلاح حماس و موضوع حکومت در غزه، باید بعداً مورد مذاکره قرار گیرند.

طبق این گزارش، تمام زندانیان زنده اسرائیلی در غزه می‌توانند به محض اعلام، تحت اولین مرحله از طرح صلح به رهبری ایالات متحده، آزاد شوند. اما جزئیات کامل هنوز اعلام نشده است و نکات مورد اختلاف زیادی وجود دارد که ممکن است همچنان باقی بمانند.

اعلامیه‌های امروز از سمت ترامپ و مقامات صهیونیست نشان می‌دهد که حداقل دو بخش کلیدی از این توافق مورد توافق قرار گرفته است؛ اینکه اسرائیل نیروهای خود را به یک «خط توافق‌شده» عقب‌نشینی خواهد کرد تا برای آزادی زندانیان آماده شود و اینکه همه زندانیان صهیونیست ظرف ۷۲ ساعت آزاد خواهند شد.

اما وضعیت سایر نکات این طرح - مانند الزام حماس به خلع سلاح و واگذاری حکومت غزه به یک نهاد انتقالی موقت به رهبری خارجی، و الزام اسرائیل به خروج کامل ارتش خود از نوار غزه - هنوز مشخص نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، که میانجی اصلی در مذاکرات صلح بوده است، دستیابی به توافق را تأیید کرد و گفت: «جزئیات بعداً اعلام خواهد شد.»

هنوز ۴۸ زندانی اسرائیلی در غزه هستند که گمان می‌رود ۲۰ نفر از آنها زنده باشند. بیشتر اسیران دیگر توسط حماس در توافق‌های آتش‌بس قبلی آزاد شده یا نجات یافته‌اند. برخی به اشتباه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند، از جمله سه نفر که در دسامبر ۲۰۲۳ به طور تصادفی به ضرب گلوله کشته شدند. تل‌آویو می‌گوید ۱۴۸ نفر زنده و ۵۷ نفر مرده بازگردانده شده‌اند.

ای‌بی‌سی می‌نویسد، توافق امروز به این معنی است که انتظار می‌رود ۲۰ زندانی زنده ظرف ۷۲ ساعت از زمان شروع توافق آزاد شوند. برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که زندانیان زنده ممکن است شنبه یا یکشنبه به وقت محلی آزاد شوند.

پیشتر نیویورک تایمز به نقل از یک مقام دولتی گزارش داد که بقایای ۲۸ زندانی کشته شده به صورت مرحله‌ای به اراضی اشغالی بازگردانده می‌شود، زیرا ممکن است یافتن آنها بیشتر طول بکشد.

براساس گزارش این رسانه استرالیایی، بخش کلیدی طرح ۲۰ ماده‌ای که هفته گذشته رونمایی شد این بود که در ازای زندانیان صهیویست، اسرائیل ۲۵۰ زندانی فلسطینی که در حال گذراندن دوران حبس ابد هستند و همچنین تمام اهالی غزه که در طول جنگ به اسارت گرفته شده‌اند را آزاد خواهد کرد.

در اعلامیه ترامپ به تبادل زندانی اشاره‌ای نشده است، اما سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که این توافق منجر به آزادی زندانیان فلسطینی خواهد شد. جزئیات دقیق تبادل زندانی که امروز مورد توافق قرار گرفت، اعلام نشده است. اما طبق گزارش‌ها، فهرست فلسطینی‌هایی که حماس خواهان آزادی آنهاست، شامل برخی از زندانیان برجسته‌ای است که آزادی آنها در آتش‌بس‌های قبلی ممنوع بود.

یکی از زندانیانی که انتظار می‌رود در فهرست حماس در صدر قرار داشته باشد، «مروان البرغوثی»، رهبر جنبش فتح است که به طور گسترده به عنوان یک چهره بالقوه وحدت‌بخش دیده می‌شود. همچنین خبرگزاری رویترز، به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات، گزارش داده بود که «احمد سعدات»، رئیس جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، نیز در این فهرست قرار دارد.

رسانه‌ها هنوز منتظر جزئیات کامل طرحی هستند که امروز مورد توافق قرار گرفت. اما هفته گذشته، ترامپ نقشه‌ای را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت که اسرائیل موافقت کرده است که نیروهای خود را به خط مشخص شده عقب بکشد. با این حال، این موضوع هنوز تأیید نشده است و ممکن است تا زمانی که مقامات جزئیات بیشتری را منتشر نکنند، برنامه‌های دقیقی که اسرائیل و حماس بر سر آن توافق کرده‌اند، مشخص نشود.

همچنین هنوز مشخص نیست که آیا سایر نکات طرح صلح مورد توافق قرار خواهد گرفت یا خیر. برخی از نکات طرح ۲۰ ماده‌ای، درخواست‌هایی بودند که اسرائیل و حماس پیش از این به طور کامل رد کرده بودند. به عنوان مثال، یکی از نکات، حماس را ملزم به خلع سلاح و ترک حاکمیت خود بر غزه می‌کند؛ مساله‌ای که قبلاً مقاومت گفته بود تا زمانی که یک کشور مستقل فلسطینی تأسیس نشود، انجام نخواهد داد.

در همین حال، بخشی از طرح می‌گوید که تحت شرایط خاص، ممکن است به «مسیری معتبر برای خودمختاری و تشکیل کشور فلسطین» منجر شود؛ مساله‌ای که اسرائیل با آن مخالف است و ادعا می‌کند که یک کشور فلسطینی تهدیدی وجودی خواهد بود.

واکنش جهان عرب به توافق پایان جنگ در غزه
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۳۶
 
واکنش جهان عرب به توافق پایان جنگ در غزه

اعلام توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسیران میان حماس و رژیم صهیونیستی با استقبال جهان عرب روبرو شد و رهبران عرب ابراز امیدواری کردند این توافق اولین گام در جهت آتش بس دائم و پایان رنج ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین باشد.

 «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان ضمن استقبال از توافقی که مرحله اول آن میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی حاصل شده و هدف از آن توقف جنگ علیه نوار غزه است، ابراز امیدواری کرد که این توافق اولین گام به سوی برقراری آتش بسی دائمی و پایان یافتن بحران انسانی ملت فلسطین در غزه باشد.
عون تاکید کرد: تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری صلحی فراگیر و عادلانه در منطقه که بر اساس ابتکار عمل صلح عربی تصویب شده در اجلاس سال ۲۰۰۲ سران عرب در بیروت، ضامن حقوق مشروع ملت فلسطین نیز هست، باید ادامه یابند.
به گزارش سایت «النشره»، رئیس جمهور لبنان در ادامه ابراز امیدواری کرد که رژیم صهیونیستی به فراخوان‌های روسای کشورهای عربی و خارجی برای توقف سیاست‌های خصمانه خود علیه فلسطین، لبنان و سوریه پاسخ دهد تا شرایط مثبتی جهت تلاش برای برقراری صلحی عادلانه، فراگیر و دائمی که ثبات خاورمیانه را محقق سازد، فراهم شود.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر در پلتفرم ایکس به نقل از میانجی‌ها اعلام کرد که ۲ طرف به توافقی درباره تمامی بندها و سازوکارهای اجرای مرحله اول توافق آتش بس در غزه دست یافتند.

الانصاری گفت: این توافق به توقف جنگ آزادسازی اسرای اسرائیلی و فلسطینی انتقال کمک‌ها به نوار غزه منجر خواهد شد و جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از توافق آتش‌بس در غزه که هدف آن فراهم کردن مسیر صلحی فراگیر و عادلانه است، استقبال می‌کنیم.

عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این گام مهم منجر به اقدام فوری برای کاهش رنج‌های انسانی، دستیابی به عقب‌نشینی کامل اسرائیل، بازگرداندن امنیت و ثبات و آغاز گام‌های عملی برای دستیابی به صلحی عادلانه و جامع بر اساس راه‌حل دو کشور شود.

ایمن الصفدی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن نیز در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از اقدامات گسترده میانجی‌ها و آمریکا برای دستیابی به این توافق، انسجام و هماهنگی تلاش‌ها جهت انتقال فوری و کافی کمک‌های بشردوستانه برای پایان دادن به قحطی در این منطقه تاکید کرد. ما از توافق آتش‌بس در غزه و توافق بر سر سازوکارهای اجرای مرحله اول آن استقبال می‌کنیم.

عبد الفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر نیز امروز در واکنش به توافق به دست آمده درباره غزه گفت: این لحظه تاریخی است که ورق جنگ را برگرداند و دریچه امید را به روی ملت‌های منطقه گشود.

سیسی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: «این توافق نه تنها فصل جنگ را می‌بندد، بلکه به مردم منطقه امید به فردایی عادلانه و باثبات می‌دهد.السیسی ضمن استقبال از توافق به دست آمده برای برقراری آتش بس و توقف جنگ در غزه پس از ۲ سال رنج و مشکلات، اظهار کرد: با دستیابی به این توافق پس از روزها مذاکره در مصر ،جهان شاهد لحظه تاریخی بود که اراده صلح بر زبان جنگ پیروز شد.»

دفتر نتانیاهو: آتش‌بس پس از تصویب کابینه اجرایی می‌شود
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۳۵
 
دفتر نتانیاهو: آتش‌بس پس از تصویب کابینه اجرایی می‌شود

 دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اشغالگران صهیونیست با صدور بیاینه ای اعلام کرد که توافق آتش‌بس غزه پس از تصویب کابینه این رژیم به اجرا در خواهد آمد.

کانال ۱۲ صهیونیست ها هم این خبر را رسانه ای کرد.

قرار است کابینه صهیونیست ها ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۲:۰۰ به وقت بین المللی؛ ۱۵:۳۰ به وقت تهران) برای تصویب توافق آتش‌ بس تشکیل جلسه دهد.

این در حالیست که المیادین و برخی از دیگر رسانه های پیشتر اعلام کرده بودند که آتش‌ بس غزه از ساعت ۹:۰۰ به وقت بین المللی (۱۲:۳۰ به وقت تهران) به اجرا درآمده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابعی در دفتر نتانیاهو گزارش داد: آتش‌بس تنها پس از تصویب آن توسط دولت در شامگاه امروز به اجرا درخواهد آمد.

شبکه ۱۳ نیز اعلام کرد که عقب‌نشینی ارتش از نوار غزه پس از تصویب توافق توسط دولت آغاز خواهد شد.

واکنش ها در سرزمین های اشغالی به توافق پایان جنگ در غزه
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۳۰
 
واکنش ها در سرزمین های اشغالی به توافق پایان جنگ در غزه

اعلام آتش بس در غزه و موافقت رژیم صهیونیستی واکنش های متفاوتی در سرزمین های اشغالی داشت، اکثر اعضای اپوزیسیون از آن استقبال کردند و همانطور که انتظار می رفت اعضای تندروی دولت و راستگراها مخالفت محتاطانه نشان دادند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی توافق غزه را «فرصتی برای بهبود، التیام و گشودن افق جدیدی از امید» توصیف کرد.

هرتزوگ امروز را «صبحی پر از اخبار تاریخی و مهم» خواند و از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، تیم مذاکره‌کننده و میانجیگران و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تشکر کرد.

او مدعی شد که ترامپ از بابت این توافق «شایسته جایزه صلح نوبل» است. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی صهیونیست‌ها هنوز به اخبار مربوط به توافق در غزه واکنشی نشان نداده است.

سران حزب راست افراطی به عنوان موانع احتمالی تصویب این توافق تلقی می‌شوند.

با این حال، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با اعلام مخالفتش با توافق غزه گفت: «من به توافق غزه رأی منفی خواهم داد. وضعیت را نمی‌توان به قبل از ۷ اکتبر برگرداند.»

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بر لزوم «نابودی» جنبش فلسطینی حماس و دستیابی به «غیرنظامی‌سازی غزه» پس از آزادی اسرا تأکید کرد و در ایکس نوشت: «پس از بازگشت ربوده‌شدگان به خانه، اسرائیل باید با تمام توان خود برای نابودی واقعی حماس و غیرنظامی‌سازی واقعی غزه تلاش کند تا دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد. من قادر نخواهم بود به جشن‌های کوته‌بینانه بپیوندم و به این توافق رأی دهم.»

دیگران در حزب «صهیونیسم مذهبی» اسموتریچ با احتیاط حمایت کرده‌اند، از جمله نماینده کنست، سیمچا روتمن، که می‌گوید در حالی که «اکنون زمان خندیدن و رقصیدن با امید به آزادی سریع همه زندانیان است، چیزهای زیادی برای گریه کردن وجود دارد.»

او می‌گوید این «در درجه اول» مربوط به «تأخیر در اعمال فشار نظامی به دلیل مذاکرات جزئی مختلف برای توافق» است، علاوه بر این، از عدم تصویب مجازات اعدام برای اعضای مقاومت توسط اسرائیل و استفاده از قطر به عنوان میانجی در مذاکرات با حماس ابراز تاسف می‌کند.

او هشدار می‌دهد که «هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و ما نباید به توهمات معتاد شویم. این توافق هزینه‌ها و خطراتی دارد.» اوحد تال، نماینده کنست از صهیونیسم مذهبی، که حزبش نسبت به این توافق ابراز تردید کرده است، گفت: «ما نباید چشم خود را بر مشکلات جدی این توافق ببندیم. وظیفه ماست که اطمینان حاصل کنیم حماس واقعاً برچیده شده است، غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست و ما نیز همین کار را خواهیم کرد.»

اسموتریچ پیش از این طرح ترامپ را به عنوان «یک شکست دیپلماتیک آشکار» محکوم کرده و «خطوط قرمز» حزب خود را در مورد این توافق تعیین کرده است. بن گویر اخیراً تهدید کرد که اگر حماس پس از آزادی زندانیان «به حیات خود ادامه دهد»، کابینه را کنار خواهد گذاشت.

با این حال، اپوزیسیون روز چهارشنبه به بنیامین نتانیاهو قول داد که در صورت لزوم، «شبکه امن» سیاسی برای تضمین تأیید توافق ایجاد کند.

در حزب لیکود نتانیاهو، یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، از توافق غزه حمایت می‌کند، اما خاطرنشان می‌کند که این توافق شامل «هزینه‌های سنگینی» است.

او می‌گوید: «آزاد کردن فلسطینی‌ها بهای بسیار سنگینی است. ما به اقدامات خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که حماس دیگر هرگز سلاح در اختیار نخواهد داشت یا بر نوار غزه حکومت نخواهد کرد.  تمام مردم اسرائیل با یک صبح پیروزی بزرگ از خواب بیدار شدند زیرا اسرا در حال بازگشت به خانه هستند.»

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هم در توییتی با اشاره به خواسته خانواده اسرا نوشت: «هیچ چیز مناسب‌تر، نمادین‌تر و تأثیرگذارتر از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در میدان گروگان‌ها با بازگشت گروگان‌هایمان به خانه نیست. این یک لحظه تاریخی خواهد بود. من به خانواده‌ها به خاطر این ابتکار تبریک می‌گویم.»

بنی گانتس، رهبر حزب مخالف آبی و سفید، از ترامپ و بنیامین نتانیاهو به خاطر آزادی قریب‌الوقوع زندانیان تشکر کرده و از نخست‌وزیر این رژیم به خاطر «تصمیم مهم و صحیح برای اتخاذ طرح رئیس جمهور» تمجید کرد و در عین حال خاطرنشان می‌کند که «این کار هنوز کامل نشده است.»

او گفت رژیم صهیونیستی باید خود را از نظر نظامی برای محافظت از خود و «تضمین اجرای کامل چارچوب، از جمله خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن نوار غزه» آماده کند.

نفتالی بنت، که با لاپید و گانتس متحد شده بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت سیاسی است، از ترامپ به خاطر «مشارکت و فداکاری بی‌سابقه‌اش» تشکر کرد و در بیانیه‌ای گفت که «قلب تمام مردم اسرائیل با خانواده‌هایی است که سرانجام با عزیزانشان، زنده و مرده، دوباره متحد خواهند شد.»

یائیر گولان، که رهبری حزب مخالف دموکرات‌ها را بر عهده دارد، بدون اشاره به نتانیاهو، از ترامپ، سربازان، خانواده‌های زندانیان صهیونیست و مردم که به خیابان‌ها آمدند تشکر کرد. او می‌گوید که پس از بازگشت زندانیان، اسرائیلی‌ها می‌توانند کار «بازسازی یک اسرائیل قوی، دموکراتیک و عادل» را آغاز کنند.

آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنا، نیز از ترامپ و «همه کسانی که در این توافق دخیل بودند» به خاطر آنچه که او «صبح امید و شادی بزرگ» می‌نامد، تشکر کرد.

الرشق: حصول آتش‌بس ثمره مقاومت و صبر تاریخی مردم غزه است
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۳۰
 
الرشق: حصول آتش‌بس ثمره مقاومت و صبر تاریخی مردم غزه است

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد، حصول توافق آتش‌بس، نتیجه جانفشانی‌های بزرگ و صبر تاریخی مردم غزه بوده است.

عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، خاطرنشان کرد: آتش‌بس، نتیجه جانفشانی‌های گسترده و صبر و شکیبایی عظیم و افسانه‌ای مردم غزه، قدرت و استقامت و پایداری مقاومت است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، عزت الرشق همچنین تصریح کرد: توافق حاصله بر اساس مسؤولیت تاریخی ما در برابر ملت بزرگ فلسطین، پایبندی به حقوق مشروع آنها و به عنوان تقدیر از دستاورد مقاومت در ۷ اکتبر صورت گرفته است.

این مقام حماس ادامه داد، توافق درباره پایان دادن به جنگ، یک دستاورد ملی ویژه است که وحدت و یکپارچگی مردم و همبستگی آن‌ها با گزینه مقاومت را به عنوان راهی برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در تمام مراحل مذاکرات، چشمان و قلب ما با مردم غزه بود؛ زیرا آن خون‌های پاک و جانفشانی‌های بزرگ، نمایانگر پایبندی به فداکاری و وفاداری بود.

عزت الرشق در پایان اظهار داشت، آنچه رژیم صهیونیستی طی ۲ سال از طریق کشتار و تحمیل سیاست گرسنگی دادن به مردم غزه نتوانست به دست آورد، از طریق مذاکره نیز نمی‌تواند به دست بیاورد.

سفر «ویتکاف» و داماد ترامپ به اراضی اشغالی
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۲۹
 
سفر «ویتکاف» و داماد ترامپ به اراضی اشغالی

رسانه ها از سفر فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه و داماد ترامپ به اراضی اشغالی تا ساعاتی دیگر خبر می دهند.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه و جرد کوشنر داماد ترامپ تا ساعتی دیگر به اراضی اشغالی خواهند رفت.

بر اساس اعلام این رسانه، فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه و داماد ترامپ پنجشنبه شب از مصر به سرزمین های اشغالی سفر خواهند کرد.

ویتکاف و کوشنر مدعی بودند که برای تسهیل مذاکرات آتش‌ بس بین اشغالگران صهیونیست و حماس در مصر بودند.

اسپانیا: نتانیاهو باید به نسل‌ کشی علیه فلسطینیان پایان دهد
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۲۸
 
اسپانیا: نتانیاهو باید به نسل‌ کشی علیه فلسطینیان پایان دهد

وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی تأکیدکرد: نتانیاهو باید به نسل‌ کشی علیه فلسطینیان پایان دهد؛ کسانی که مسئول نسل‌کشی در غزه هستند، باید پاسخگو باشند.

خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد: ما باید تمام تلاش خود را برای اجرای توافق در غزه انجام دهیم.

وزیر امور خارجه اسپانیا در ادامه اضافه کرد: نتانیاهو باید به نسل‌ کشی علیه فلسطینیان پایان دهد و گام‌ های واقعی را برای صلح نهایی بردارد. صلح نهایی مشروط به راه‌ حل (موسوم به) دو دولتی و تشکسل دولت مستقل فلسطین است.

وی تأکید کرد: کسانی که مسئول نسل‌کشی در غزه هستند، باید پاسخگو باشند. آینده هرگونه روند صلح در غزه به تحقیقات قضایی برگشت‌ناپذیر بستگی دارد.

این در حالیست که شبکه خبری المیادین اعلام کرد که از ۱۲ ظهر به وقت غزه آتش بس در نوار غزه وارد فاز اجرایی شده است.

اسموتریچ: بعد از آزادی اسرای اسرائیلی باید غزه را تخریب کنیم
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۱۳:۲۷
 
اسموتریچ: بعد از آزادی اسرای اسرائیلی باید غزه را تخریب کنیم

وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم باید بعد از آزادی اسرای صهیونیست از غزه، این منطقه را به طور کامل تخریب کند.

بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه نمی تواند در کابینه امنیتی به طرح آتش بس در غزه رأی مثبت بدهد، گفت که نگرانی های عمده‌ای از پیامدهای آزادی اسرای فلسطینی وجود دارد. 

وی افزود که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که توافق برای آزادی اسرای اسرائیلی در ازای توقف جنگ نیست، لذا باید غزه را بعد از آزادی اسرای اسرائیلی تخریب کرد.

در همین راستا، حزب تحت رهبری ایتمار بن ‌گویر وزیر افراطی صهیونیست جلسه‌ای اضطراری برای بحث در مورد موضع خود در قبال این توافق برگزار کرد. به گفته منابع صهیونیستی این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید و با بحث‌های داغی بین موافقان و مخالفان توافق همراه بود. برخی از شرکت‌کنندگان خواستار خروج حزب از کابینه در اعتراض به تایید این توافق شدند.

بر اساس این گزارش، حزب بن‌گویر تصمیم گرفت بدون خروج از ائتلاف، به این توافق رأی منفی بدهد.

فلسطین حماس آتش بس حماس و اسرائیل دونالد ترامپ بنیامین نتایاهو
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
