در شرایطی که جنبش مقاومت حماس با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که زندانیان صهیونیست نزد حماس در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) بازخواهند گشت.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، توافق آتش بس در غزه رسما از وارد مرحله اجرا شده است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از به اجرا درآمدن آتش بس در نوار غزه خبر داده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در پی مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شرمالشیخ مصر گفت: با افتخار اعلام میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح ما را امضا کردهاند. این به آن معناست که همه گروگانها (اسرا) بهزودی آزاد خواهند شد و اسرائیل بهعنوان اولین گامها بهسوی صلحی قدرتمند، پایدار و همیشگی، نیروهای خود را تا خطی توافقشده عقب خواهد کشید. همه طرفها بهطور عادلانه مورد رفتار قرار خواهند گرفت.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: این روزی بزرگ برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمامی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا است. ما همچنین از میانجیگران قطر، مصر و ترکیه که با ما همکاری کردند تا این رویداد تاریخی و بیسابقه به وقوع بپیوندد، تشکر میکنیم. خوشا به حال صلحآفرینان!
ترامپ اعلام کرده که ممکن است در روزهای آینده به مصر سفر کند تا از مذاکرات جاری حمایت کند.
ترامپ: حملات به ایران توافق را نزدیک کرد!
ترامپ میگوید حماس زندانیان صهیونیست را در ۱۳ اکتبر آزاد میکند. او همچنین مدعی شد که حملات متجاوزانه آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، توافق رژیم صهیونیستی و حماس را «نزدیکتر» کرد.
با این حال، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقاماتی که در مذاکرات میانجیگری کردند گزارش داد که جنبش حماس از صبح یکشنبه زندانیان صهیونیست زنده را آزاد خواهد کرد.
ترامپ روز چهارشنبه در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: «همین الان که ما صحبت میکنیم، اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است، خیلی چیزها برای آزادی گروگانها (زندانیان صهیونیست) در حال انجام است و ما فکر میکنیم که همه آنها روز دوشنبه بازخواهند گشت... و این شامل اجساد کشتهشدگان نیز میشود.»
رئیسجمهور آمریکا میگوید که توافق بین رژیم صهیونیستی و جنبش فلسطینی حماس منجر به «صلح در خاورمیانه» خواهد شد.
ترامپ به فاکس نیوز گفت: «این چیزی بیش از غزه است. این صلح در خاورمیانه است.»
او با بیان اینکه اسرائیل و حماس مرحله اول توافق صلح غزه را امضا کردند، مدعی شد که حملات متجاوزانه آمریکا در ماه ژوئن به تأسیسات هستهای ایران، توافق صهیونیستها و مقاومت فلسطین را نزدیکتر کرد.
دونالد ترامپ مدعی است که این تجاوزها، «یکی از دلایل توافق» بین رژیم صهیونیستی و حماس بوده است.
در شرایطی که ایران همواره بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود تاکید داشته، ترامپ به فاکس نیوز گفت: «خب، ایران حدود یک ماه، شاید دو ماه، با داشتن سلاح هستهای فاصله داشت و اگر من اجازه میدادم این اتفاق بیفتد، این توافق ممکن نمیشد. یا اگر هم میشد، سایه عظیمی بر آن میافکند.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که ایران اکنون توافق اسرائیل و حماس را تأیید میکند و افزود که «اگر برنامه هستهای ایران نابود نمیشد، به یک عامل بیثباتکننده در منطقه تبدیل میشد.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین به فاکس نیوز گفت که معتقد است ایران «بخشی از کل وضعیت صلح» در خاورمیانه خواهد بود.
او گفت: «چون شما کشوری با سلاح هستهای دارید که آشکارا خیلی دوستانه نبود... ما اکنون چیزی داریم که... در واقع من و ایران و تعدادی از افراد در مورد یک توافق صحبت کردهایم.»
ترامپ خاطرنشان کرد که آنها «مکالمات بسیار خوبی» داشتهاند.
در حالی که ترامپ گفته است یکشنبه عازم اراضی اشغالی فلسطین میشود، «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است که میتواند در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) سخنرانی کند، زیرا از تلآویو دعوتنامه دریافت کرده است.
راوید به نقل از ترامپ نوشت: «آنها میخواهند من در کنست سخنرانی کنم و اگر بخواهند، قطعاً این کار را خواهم کرد.»
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو پس از دستیابی به توافق با جنبش فلسطینی حماس برای آزادی اسرا، با ترامپ گفتوگو کرد و از او دعوت کرد تا در کنست سخنرانی کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین با اشاره به تماس تلفنی خود با نتانیاهو گفت: «من همین چند وقت پیش با بیبی نتانیاهو صحبت کردم و گفتم اسرائیل نمیتواند با دنیا بجنگد، بیبی. آنها نمیتوانند با دنیا بجنگند.»
ترامپ در ادامه گفت: «غزه به مکانی بسیار امنتر تبدیل خواهد شد و به مکانی تبدیل خواهد شد که بازسازی میشود و سایر کشورهای منطقه به بازسازی آن کمک خواهند کرد، زیرا ثروت عظیمی دارند و میخواهند شاهد این اتفاق باشند. تمام جهان برای دستیابی به این توافق گرد هم آمدند، از جمله کشورهایی که زمانی دشمن بودند.»
پیش از این هم دونالد ترامپ با انتشار پیامی در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «با افتخار اعلام میکنم که اسرائیل و حماس هر دو فاز اول طرح صلح ما را امضا کردهاند. این بدان معناست که همه گروگانها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را به خط مورد توافق، به عنوان اولین گامها به سوی صلحی قوی، پایدار و ابدی، عقب خواهد کشید. با همه طرفها منصفانه رفتار خواهد شد! این روز بزرگی برای جهان عرب و مسلمان، اسرائیل، همه کشورهای اطراف و ایالات متحده آمریکا است و ما از میانجیگران قطر، مصر و ترکیه که با ما برای تحقق این رویداد تاریخی و بیسابقه همکاری کردند، تشکر میکنیم. درود بر صلحآوران!»
در همین حال، مقامهای قطری اعلام کردهاند: تمامی مفاد و مکانیزمهای اجرایی مرحله اول توافق شامل پایان جنگ، آزادسازی گروگانها، تبادل اسرا و ورود کمکهای انسانی نهایی شده است.
این توافق در حالی اعلام میشود که جنگ غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۷ هزار فلسطینی کشته و بیش از ۱۶۹ هزار نفر زخمی شدهاند. در مقابل، حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی کشته و ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شدهاند.
در همین رابطه اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده که جنگ در غزه پایان یافته و آزادی اسیران ۷۲ ساعت پس از تصویب توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی انجام میشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز از دونالد ترامپ و تیمش برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی تشکر کرده و گفته: فردا جلسه کابینه برای تصویب توافق و بازگرداندن تمامی اسرای اسرائیلی برگزار میشود.
بیانیه حماس درباره توافق آتشبس و تبادل اسرا
حماس با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیهای از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با رژیم صهیونیستی خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «پس از مذاکرات مسئولانه و جدی میان جنبش و گروههای مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا در شرمالشیخ با هدف پایان دادن به جنگ علیه مردم فلسطین و عقبنشینی اشغالگران از نوار غزه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام میکند که شامل پایان جنگ در غزه، عقبنشینی نیروهای اشغالگر، ورود کمکهای انسانی و تبادل اسرا است.»
حماس در ادامه با قدردانی از تلاشهای میانجیگرانه قطر، مصر و ترکیه اعلام کرده است: «از تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در راستای توقف کامل جنگ و عقبنشینی کامل اشغالگران از نوار غزه تقدیر میکنیم. همچنین از کشورهای ضامن توافق و تمامی طرفهای عربی، اسلامی و بینالمللی میخواهیم رژیم اشغالگر را به اجرای کامل مفاد توافق ملزم کنند و اجازه ندهند در انجام تعهدات خود تعلل ورزد.»
در پایان این بیانیه، حماس ضمن درود به مردم فلسطین در نوار غزه، قدس، کرانه باختری، اراضی ۱۹۴۸ و خارج از کشور تأکید کرده است: «مردم ما با ایستادگی و فداکاری خود نقشههای اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان را ناکام گذاشتند. این فداکاریها بیثمر نخواهد بود و ما همچنان بر عهد خود برای دستیابی به آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین پایبند خواهیم ماند.»
واکنش جهاد اسلامی
جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیشتر با صدور بیانیهای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیهای از سوی کسی نبود.
این بیانیه میافزاید: با وجود اینکه تلاشهای عربی و بینالمللی را انکار نمیکنیم، اما بر حجم فداکاریهای عظیم ملت فلسطین و شجاعت و دلاوری رزمندگانش در میدان تأکید میکنیم که با نیروهای دشمن مقابله کرده و شجاعتی بیسابقه در نبرد از خود نشان دادند؛ و اگر این نبود، مقاومت قادر به ایستادن به عنوان یک رقیب قدرتمند بر سر میز مذاکرات نبود.
جزئیاتی از مرحله نخست توافق توقف جنگ صهیونیستها علیه مردم مظلوم غزه
شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از بی بی سی امروز پنجشنبه در گزارشی ادعا کرد که به بخشهایی از توافق توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه دست یافته است.
به ادعای این رسانه، اگرچه هنوز جزئیات کامل توافق آتش بس در مرحله اول رسماً فاش نشده است؛ اما آنچه تاکنون میدانیم این است: یک منبع فلسطینی به بی بی سی خبر داد که این توافق تصریح میکند که ۲۵۰ زندانی فلسطینی و یک هزار و ۷۰۰ نفر از اهالی غزه که از زمان شروع جنگ توسط نیروهای (اشغالگر) اسرائیل بازداشت شدهاند، آزاد خواهند شد. این منبع گفت که حماس تا کنون فهرستی از زندانیان فلسطینی که (رژیم کودک کش) اسرائیل قصد آزاد کردن آنها را دارد، دریافت نکرده است، اما انتظار میرود این موضوع ظرف چند ساعت حل شود.
به ادعای بی بی سی و بی اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، یک مقام ارشد فلسطینی همچنین به این رسانه خبر داد که طبق این توافق، (رژیم اشغالگر) اسرائیل اجازه ورود روزانه ۴۰۰ کامیون کمک به غزه را میدهد و این تعداد به تدریج در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت! به گفته یک مقام کاخ سفید، حماس در طول مرحله اول توافق ۲۰ اسیر زنده نزد خود را آزاد خواهد کرد.
ناداف شراجای تحلیلگر و نویسنده صهیونیست هم در مطلبی در روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم به آزادی تعدادی از اسرای مطرح و مشهور فلسطینی از جمله مروان البرغوثی در این تبادل اشاره کرده و به طور خاص از عباس السید اشاره کرد که در عملیات ضد صهیونیستی ۳۰ صهیونیست را به هلاکت رسانده و باعث زخمی شدن ۱۶۰ نفر شده و به ۳۵ بار حبس ابد محکوم است. حسن سلامه یکی دیگر از این افراد است که به دلیل به هلاکت رساندن دهها صهیونیست به ۴۶ بار حبس ابد محکوم شده است.
وی افزود که این توافق همچنین شامل آزادی شخصیتهای نمادین مانند مروان برغوثی است که ۵ حکم حبس ابد دارند. احمد سعدات که مغز متفکر ترور رحبعام زئیوی وزیر صهیونیست از دیگر اسرای است که در این تبادل آزاد خواهد شد.
نویسنده صهیونیست این مقاله در پایان تصریح کرد که این توافق لحظهای از «شادی غمانگیز» برای اسرای اسرائیلی است، اما در عین حال یک تسلیم خطرناک و اشتباه از نظر استراتژیک است که امنیت آینده اسرائیل را قربانی میکند.
واکنش چین
وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای در خصوص توافق توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در نوار غزه اعلام کرد: امیدواریم هر چه سریعتر به آتش بس دائمی و جامع در غزه دست یابیم.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: آماده همکاری با جامعه بین الملل برای دستیابی به راه حلی عادلانه برای مسئله فلسطین هستیم.
واکنش فرانسه
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: من از توافق آتش بس در غزه و تلاشهای رئیس جمهور ترامپ و میانجیگران قطری، مصری و ترکیهای برای دستیابی به آن استقبال میکنم.
رئیس جمهور فرانسه در این باره ادامه داد: من از همه طرفها میخواهم که اکیدا به مفاد توافق آتش بس در غزه پایبند باشند. توافق آتش بس باید پایان جنگ و آغاز یک راه حل سیاسی مبتنی بر راه حل (موسوم به) دو دولتی باشد.
واکنش ایتالیا
جورجیا ملونی (Giorgia Meloni)، نخست وزیر ایتالیا امروز پنجشنبه در خصوص توافق توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه بدون محکوم کردن جنایتهای این رژیم علیه فلسطینیان در سرزمین مادری شان، اعلام کرد: توافق بر سر اجرای مرحله اول طرح ترامپ و مسیر گستردهتر آن، فرصتی برای پایان دادن به درگیریها است.
واکنش آلمان
از سوی دیگر، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، اعلام کرد: توافق بر سر مرحله اول، راه را برای آزادی اسیران و آتش بس هموار میکند. برلین آماده است تا از گامهای بعدی با هدف دستیابی به صلح در منطقه حمایت کند.
عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد، حصول توافق آتشبس، نتیجه جانفشانیهای بزرگ و صبر تاریخی مردم غزه بوده است.
عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، خاطرنشان کرد: آتشبس، نتیجه جانفشانیهای گسترده و صبر و شکیبایی عظیم و افسانهای مردم غزه، قدرت و استقامت و پایداری مقاومت است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، عزت الرشق همچنین تصریح کرد: توافق حاصله بر اساس مسؤولیت تاریخی ما در برابر ملت بزرگ فلسطین، پایبندی به حقوق مشروع آنها و به عنوان تقدیر از دستاورد مقاومت در ۷ اکتبر صورت گرفته است.
این مقام حماس ادامه داد، توافق درباره پایان دادن به جنگ، یک دستاورد ملی ویژه است که وحدت و یکپارچگی مردم و همبستگی آنها با گزینه مقاومت را به عنوان راهی برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در تمام مراحل مذاکرات، چشمان و قلب ما با مردم غزه بود؛ زیرا آن خونهای پاک و جانفشانیهای بزرگ، نمایانگر پایبندی به فداکاری و وفاداری بود.
عزت الرشق در پایان اظهار داشت، آنچه رژیم صهیونیستی طی ۲ سال از طریق کشتار و تحمیل سیاست گرسنگی دادن به مردم غزه نتوانست به دست آورد، از طریق مذاکره نیز نمیتواند به دست بیاورد.
اعلام آتش بس در غزه و موافقت رژیم صهیونیستی واکنش های متفاوتی در سرزمین های اشغالی داشت، اکثر اعضای اپوزیسیون از آن استقبال کردند و همانطور که انتظار می رفت اعضای تندروی دولت و راستگراها مخالفت محتاطانه نشان دادند.
اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی توافق غزه را «فرصتی برای بهبود، التیام و گشودن افق جدیدی از امید» توصیف کرد.
هرتزوگ امروز را «صبحی پر از اخبار تاریخی و مهم» خواند و از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، تیم مذاکرهکننده و میانجیگران و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تشکر کرد.
او مدعی شد که ترامپ از بابت این توافق «شایسته جایزه صلح نوبل» است. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی صهیونیستها هنوز به اخبار مربوط به توافق در غزه واکنشی نشان نداده است.
سران حزب راست افراطی به عنوان موانع احتمالی تصویب این توافق تلقی میشوند.
با این حال، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با اعلام مخالفتش با توافق غزه گفت: «من به توافق غزه رأی منفی خواهم داد. وضعیت را نمیتوان به قبل از ۷ اکتبر برگرداند.»
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بر لزوم «نابودی» جنبش فلسطینی حماس و دستیابی به «غیرنظامیسازی غزه» پس از آزادی اسرا تأکید کرد و در ایکس نوشت: «پس از بازگشت ربودهشدگان به خانه، اسرائیل باید با تمام توان خود برای نابودی واقعی حماس و غیرنظامیسازی واقعی غزه تلاش کند تا دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد. من قادر نخواهم بود به جشنهای کوتهبینانه بپیوندم و به این توافق رأی دهم.»
دیگران در حزب «صهیونیسم مذهبی» اسموتریچ با احتیاط حمایت کردهاند، از جمله نماینده کنست، سیمچا روتمن، که میگوید در حالی که «اکنون زمان خندیدن و رقصیدن با امید به آزادی سریع همه زندانیان است، چیزهای زیادی برای گریه کردن وجود دارد.»
او میگوید این «در درجه اول» مربوط به «تأخیر در اعمال فشار نظامی به دلیل مذاکرات جزئی مختلف برای توافق» است، علاوه بر این، از عدم تصویب مجازات اعدام برای اعضای مقاومت توسط اسرائیل و استفاده از قطر به عنوان میانجی در مذاکرات با حماس ابراز تاسف میکند.
او هشدار میدهد که «هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و ما نباید به توهمات معتاد شویم. این توافق هزینهها و خطراتی دارد.» اوحد تال، نماینده کنست از صهیونیسم مذهبی، که حزبش نسبت به این توافق ابراز تردید کرده است، گفت: «ما نباید چشم خود را بر مشکلات جدی این توافق ببندیم. وظیفه ماست که اطمینان حاصل کنیم حماس واقعاً برچیده شده است، غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست و ما نیز همین کار را خواهیم کرد.»
اسموتریچ پیش از این طرح ترامپ را به عنوان «یک شکست دیپلماتیک آشکار» محکوم کرده و «خطوط قرمز» حزب خود را در مورد این توافق تعیین کرده است. بن گویر اخیراً تهدید کرد که اگر حماس پس از آزادی زندانیان «به حیات خود ادامه دهد»، کابینه را کنار خواهد گذاشت.
با این حال، اپوزیسیون روز چهارشنبه به بنیامین نتانیاهو قول داد که در صورت لزوم، «شبکه امن» سیاسی برای تضمین تأیید توافق ایجاد کند.
در حزب لیکود نتانیاهو، یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، از توافق غزه حمایت میکند، اما خاطرنشان میکند که این توافق شامل «هزینههای سنگینی» است.
او میگوید: «آزاد کردن فلسطینیها بهای بسیار سنگینی است. ما به اقدامات خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که حماس دیگر هرگز سلاح در اختیار نخواهد داشت یا بر نوار غزه حکومت نخواهد کرد. تمام مردم اسرائیل با یک صبح پیروزی بزرگ از خواب بیدار شدند زیرا اسرا در حال بازگشت به خانه هستند.»
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هم در توییتی با اشاره به خواسته خانواده اسرا نوشت: «هیچ چیز مناسبتر، نمادینتر و تأثیرگذارتر از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در میدان گروگانها با بازگشت گروگانهایمان به خانه نیست. این یک لحظه تاریخی خواهد بود. من به خانوادهها به خاطر این ابتکار تبریک میگویم.»
بنی گانتس، رهبر حزب مخالف آبی و سفید، از ترامپ و بنیامین نتانیاهو به خاطر آزادی قریبالوقوع زندانیان تشکر کرده و از نخستوزیر این رژیم به خاطر «تصمیم مهم و صحیح برای اتخاذ طرح رئیس جمهور» تمجید کرد و در عین حال خاطرنشان میکند که «این کار هنوز کامل نشده است.»
او گفت رژیم صهیونیستی باید خود را از نظر نظامی برای محافظت از خود و «تضمین اجرای کامل چارچوب، از جمله خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن نوار غزه» آماده کند.
نفتالی بنت، که با لاپید و گانتس متحد شده بود و اکنون در حال برنامهریزی برای بازگشت سیاسی است، از ترامپ به خاطر «مشارکت و فداکاری بیسابقهاش» تشکر کرد و در بیانیهای گفت که «قلب تمام مردم اسرائیل با خانوادههایی است که سرانجام با عزیزانشان، زنده و مرده، دوباره متحد خواهند شد.»
یائیر گولان، که رهبری حزب مخالف دموکراتها را بر عهده دارد، بدون اشاره به نتانیاهو، از ترامپ، سربازان، خانوادههای زندانیان صهیونیست و مردم که به خیابانها آمدند تشکر کرد. او میگوید که پس از بازگشت زندانیان، اسرائیلیها میتوانند کار «بازسازی یک اسرائیل قوی، دموکراتیک و عادل» را آغاز کنند.
آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنا، نیز از ترامپ و «همه کسانی که در این توافق دخیل بودند» به خاطر آنچه که او «صبح امید و شادی بزرگ» مینامد، تشکر کرد.
رسانه ها از سفر فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه و داماد ترامپ به اراضی اشغالی تا ساعاتی دیگر خبر می دهند.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه و جرد کوشنر داماد ترامپ تا ساعتی دیگر به اراضی اشغالی خواهند رفت.
بر اساس اعلام این رسانه، فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه و داماد ترامپ پنجشنبه شب از مصر به سرزمین های اشغالی سفر خواهند کرد.
ویتکاف و کوشنر مدعی بودند که برای تسهیل مذاکرات آتش بس بین اشغالگران صهیونیست و حماس در مصر بودند.
وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی تأکیدکرد: نتانیاهو باید به نسل کشی علیه فلسطینیان پایان دهد؛ کسانی که مسئول نسلکشی در غزه هستند، باید پاسخگو باشند.
خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد: ما باید تمام تلاش خود را برای اجرای توافق در غزه انجام دهیم.
وزیر امور خارجه اسپانیا در ادامه اضافه کرد: نتانیاهو باید به نسل کشی علیه فلسطینیان پایان دهد و گام های واقعی را برای صلح نهایی بردارد. صلح نهایی مشروط به راه حل (موسوم به) دو دولتی و تشکسل دولت مستقل فلسطین است.
وی تأکید کرد: کسانی که مسئول نسلکشی در غزه هستند، باید پاسخگو باشند. آینده هرگونه روند صلح در غزه به تحقیقات قضایی برگشتناپذیر بستگی دارد.
این در حالیست که شبکه خبری المیادین اعلام کرد که از ۱۲ ظهر به وقت غزه آتش بس در نوار غزه وارد فاز اجرایی شده است.
وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم باید بعد از آزادی اسرای صهیونیست از غزه، این منطقه را به طور کامل تخریب کند.
بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه نمی تواند در کابینه امنیتی به طرح آتش بس در غزه رأی مثبت بدهد، گفت که نگرانی های عمدهای از پیامدهای آزادی اسرای فلسطینی وجود دارد.
وی افزود که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که توافق برای آزادی اسرای اسرائیلی در ازای توقف جنگ نیست، لذا باید غزه را بعد از آزادی اسرای اسرائیلی تخریب کرد.
در همین راستا، حزب تحت رهبری ایتمار بن گویر وزیر افراطی صهیونیست جلسهای اضطراری برای بحث در مورد موضع خود در قبال این توافق برگزار کرد. به گفته منابع صهیونیستی این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید و با بحثهای داغی بین موافقان و مخالفان توافق همراه بود. برخی از شرکتکنندگان خواستار خروج حزب از کابینه در اعتراض به تایید این توافق شدند.
بر اساس این گزارش، حزب بنگویر تصمیم گرفت بدون خروج از ائتلاف، به این توافق رأی منفی بدهد.