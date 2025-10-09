به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع عبری اعلام کردند که توافق آتش بس در غزه رسما از همین لحظه وارد مرحله اجرا شده است.

فلسطین الیوم الاخباریه در این خصوص گزارش داد: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از به اجرا درآمدن آتش بس در نوار غزه خبر داده است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیشتر با صدور بیانیه‌ای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیه‌ای از سوی کسی نبود.

این بیانیه می‌افزاید: با وجود اینکه تلاش‌های عربی و بین‌المللی را انکار نمی‌کنیم، اما بر حجم فداکاری‌های عظیم ملت فلسطین و شجاعت و دلاوری رزمندگانش در میدان تأکید می‌کنیم که با نیرو‌های دشمن مقابله کرده و شجاعتی بی‌سابقه در نبرد از خود نشان دادند؛ و اگر این نبود، مقاومت قادر به ایستادن به عنوان یک رقیب قدرتمند بر سر میز مذاکرات نبود.